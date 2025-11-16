Ayuso acusa a Sánchez de querer llevar a la sociedad al 'guerracivilismo'

Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este domingo contra el "guerracivilismo" de Pedro Sánchez y ha advertido de que el proyecto "pernicioso" del Presidente deja una "herencia envenenada" a todos los jóvenes españoles.

Así lo ha trasladado durante su discurso en la clausura de la primera convención de las Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid, celebrada en el HUB 232 de la localidad madrileña de Las Rozas.

La presidenta regional, "recuperada y descansada" tras su indisposición de esta semana, ha iniciado su intervención, recogida por EFE, señalando la "dificultad añadida" que tiene la juventud de hoy en día y que es, a su juicio, la falta de "proyecto de nación, que antes se defendía desde distintos puntos de vista (...), pero que ahora tenemos a un presidente que nos quiere llevar al 'guerracivilismo'".

Díaz Ayuso ha calificado el proyecto de Pedro Sánchez como "pernicioso" y ha asegurado que éste dejará una "herencia envenenada" a los jóvenes por dejarles endeudados ya que "regala aviones, regala dinero y compra voluntades con el dinero de todos para intentar que no haya una alternativa política en España".

"No cabe mayor corrupción que utilizar el dinero y las instituciones de todos para perpetuarse en La Moncloa, no cabe mayor corrupción", ha asegurado. "Intenta levantar un muro constantemente (...) para fabricar ciudadanos de izquierda contra otros. Somos de esta parte del muro y el fin justifica a los medios", ha añadido la presidenta.

Por ello, ha recalcado que no se puede contribuir a esto y que "uno tiene que pensar cómo se mueve Sánchez y qué es lo que propone, primero para sospechar y luego para tomar la dirección contraria".

En esta línea, Ayuso ha rechazado lo sucedido en la Universidad de Barcelona, con "bandos de alumnos contra otros alumnos", la cancelación de actos y lo ocurrido este sábado en las calles de Bilbao en una marcha pro Palestina, donde "bajo el pretexto de defender la paz llamaban a la 'kale borroca'".

"Porque una parte de la izquierda no es antisemita porque sea pro Palestina, es pro Palestina porque es antisemita"; ha agregado.

Además, sobre la inmigración, la presidenta ha manifestado que el problema que se está viviendo lo causa la "falta de Estado de Derecho y de cumplimiento de la ley y el orden" y que el Gobierno no "cumple con las fronteras ni las leyes de inmigración porque lo que busca es alimentar pasiones".

En este sentido, ha señalado que también le produce "escalofríos" cuando escucha 'hemos venido a limpiar las calles'. "Hablar de personas, de limpiar sobre otras personas, es muy preocupante", ha dicho.

Al respecto de la vivienda, Ayuso ha asegurado que el precio no se multiplica por la inmigración, sino por la "falta de políticas liberales y de Estado" donde se "libere suelo, se construya más y, sobre todo, donde crezcan los salarios".

"Si en España el salario mínimo y el salario medio son lo mismo y se rozan, llega un momento en el que pierdes las ganas ¿Para qué trabajar?", ha añadido.

Por otro lado, la presidenta regional ha asegurado que el Gobierno es una "máquina de expulsar inversiones, empleos y de perseguir a las empresas todo el día con regulación absurda".

Una regulación excesiva que, desde Europa a los Ayuntamientos, dice, convierte todo en una "absoluta locura para emprender, para contratar, para tener familia, para estudiar...porque todo está prohibido, todo está regulado y todo es insensato".

Finalmente, la presidenta ha señalado que el socialismo y el comunismo se combaten "con libertad" y se ha dirigido a los jóvenes diciendo que no se merecen "una España a garrotazos".