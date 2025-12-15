Sánchez insiste en que puede agotar la legislatura e intenta convencer a sus socios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó este lunes un mensaje político muy claro: cree que puede aguantar hasta el final de la legislatura a pesar de los escándalos de corrupción y de machismo que han azotado al PSOE. No tiene intención de hacer una profunda remodelación del Ejecutivo como le pide Sumar y quiere rehacer la confianza del bloque parlamentario con gestos como una futura reunión con el líder de ERC, Oriol Junqueras.

El jefe del Ejecutivo dejó estas ideas durante la rueda de prensa que ofreció en el Palacio de La Moncloa para hacer el balance político del año, poniendo sobre la mesa como gran anuncio la puesta en marcha en enero de un abono de trasporte único de 60 euros al mes (30 euros para jóvenes) para viajar por todo el país.

Sánchez hizo esta comparecencia en el momento más difícil que ha vivido desde que llegó a la Presidencia en junio de 2018, cercado por los últimos escándalos de corrupción y por las denuncias de acoso que se han registrado en el partido contra varios dirigentes, además de con las encuestas en contra de cara a las elecciones que se celebran este domingo en Extremadura.

El jefe del Ejecutivo, pese a las exigencias de elecciones por parte de la oposición y el desánimo en muchos sectores de la izquierda, remarcó la idea de que sigue hacia adelante mirando a 2027. Por eso, reiteró que tiene la "energía, la convicción y la determinación" para encarar la "segunda parte" de la legislatura.

Consciente de que necesita a sus socios, Sánchez trasladó que ha hablado con Junqueras y que tiene intención de reunirse con él (a pesar de que han mantenido contactos telefónicos en alguna ocasión, nunca han llegado a tener un encuentro desde que el socialista llegó a La Moncloa). Y prometió que va a buscar "votos hasta debajo de las piedras" para poder sacar iniciativas en las Cortes. Asimismo, señaló que el Gobierno va a tramitar solicitudes a la UNESCO y a la Organización Mundial del Turismo para que puedan tener algún tipo de participación Cataluña y Euskadi en asuntos sobre los que tienen competencias como la cultura. Dos gestos más de cara a Junts, Esquerra y el PNV.

El "error histórico" de dejar paso a un Gobierno del PP y de Vox

Sánchez asumió que se habían cometido "errores", pero también salió a la ofensiva señalando que no va aceptar lecciones de los "Torquemadas" del Partido Popular y de Vox. Recordó en ese punto que la sede de los populares está pagada "con dinero negro" e ironizó sobre la "revuelta" que se está viviendo entre la dirección de Santiago Abascal y la organización juvenil Revuelta (por el desvío presunto de fondos recabados para la dana). El secretario general socialista puso también sobre la mesa que ninguno de estos partidos tiene protocolos concretos para actuar en casos de acoso.

El socialista argumentó también su decisión de no ir a elecciones en que el mayor "error histórico" sería dejar el Gobierno en manos del Partido Popular y de Vox. Según Sánchez, el PSOE ha actuado con "contundencia" ante los escándalos que han zarandeado a los socialistas.

Sánchez también descartó hacer una amplia remodelación del Gobierno, como le lleva exigiendo el socio de Sumar desde el pasado viernes. Dijo que siempre escucha a quien quiere ayudar, como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pero reiteró que está contento con la labor "extraordinaria" de los miembros del Ejecutivo. Su argumento pasa porque tiene equipo, ideas y ganas para llegar al fin de la legislatura: "Y si para hacerlo, tenemos que aguantar campañas de acoso personal, mentiras, en definitiva, fango, lo haremos, lo haré", resumió.