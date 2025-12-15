La asociación juvenil Revuelta niega el desvío de dinero de la dana y acusa a Vox de pretender controlarla

La organización juvenil Revuelta ha negado mala gestión de fondos y desvío de dinero recaudado tras la dana y ha acusado a "una parte de la dirección de Vox" de estar impulsando las denuncias contra la organización con el objetivo último de provocar su disolución al no poder controlarla políticamente. Vox presentó una denuncia la pasada semana contra la asociación juvenil Revuelta, vinculada al partido, por desviar presuntamente fondos recabados durante la dana.

Sin embargo, este lunes, el periódico El Mundo publicaba una información en la que aseguraban que la dirección de Vox conocía estas irregularidades y trazó un plan para evitar que el escándalo les salpicara. La intención de la formación verde, aseguran, era subsumirlo dentro de su sindicato Solidaridad,. Las informaciones, recalcan, proceden de unos audios a los que habría tenido acceso ese medio y en los que aparecería el propio presidente del partido, Santiago Abascal.

En un comunicado publicado en X, Revuelta asegura que, una vez concluida la auditoría externa de la asociación, hará públicos los documentos que acreditarán la "impecable gestión" del dinero recibido para la catástrofe de Valencia.

"Ello permitirá confirmar el trabajo realizado, nuestra inocencia y el correcto uso de los recursos económicos", dice la organización, que apunta que contrató la auditoría antes de la denuncia de dos miembros de la junta directiva ante la Fiscalía y de Vox ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante por un supuesto desvío de dinero recaudado para los afectados por la dana y por irregularidades en su gestión.

Asegura que su realización fue comunicada a todos los miembros de la junta directiva y añade que cuando luego se solicitó el envío de las cuentas, con intención de facilitárselas a un tercero —en alusión a Vox—, se informó de que serían entregadas una vez finalizada la auditoría.

Revuelta pidió a Vox firmar un acuerdo de confidencialidad a cambio de enviarles las cuentas, a lo que, según recalca, el partido se negó.

Este rechazo llevó a la organización a concluir que "no existía una voluntad real de esclarecer los hechos" y a considerar que se estaba produciendo "una presión de carácter político que afectase al normal funcionamiento de la asociación, incluyendo planteamientos sobre su eventual disolución".

Revuelta enmarca así las denuncias sobre su gestión "en un contexto de apropiación política por parte de quienes pretenden destruir aquello que no pueden controlar" y cuya identidad, advierte, pronto desvelará.