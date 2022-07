Nuevos audios de Villarejo desvelan cómo se gestó la noticia falsa de la cuenta de Pablo Iglesias en Granadinas

La filtración de una conversación entre el excomisario José Manuel Villarejo y el periodista Antonio García Ferreras desvela cómo se gestó la información falsa sobre el supuesto pago de 272.000 dólares realizado por el Ejecutivo de Nicolás Maduro al por entonces secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, a través del paraíso fiscal de Granadinas. Eduardo Inda logró colocar a través de OkDiario esta noticia de dudoso origen en todas las televisiones a nivel nacional, incluida laSexta.

Los audios publicados por Crónica Libre recogen cómo Ferreras le confiesa a Villarejo durante una comida, entre otros, con el adjunto a la presidencia de Atresmedia, Mauricio Casals, que no confiaba en la veracidad de las pruebas que sustentaban esta información. "Yo le dije 'Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo'”, reconoce el director de Al Rojo Vivo al excomisario, que le confirmó que los datos que manejaba el director de Okdiario no eran fiables. Este es un extracto de los audios. El periodista pregunta a Villarejo por el origen de la información:

Ferreras: ¿Quién le ha metido la bacalada [a Inda]?

Villarejo: Le ha metido la bacalada la DAO, se la han dado el Pino [Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía], Pino se la ha metido, Pino que a su vez se lo han proporcionado los tíos de la... de la DEA, pero...

F: ¿Pero lo han hecho aposta o no?

V: Eh..Bueno, a él uff no sé, ¿sabes lo que pasa? Que Eduardo yo le presenté en su día a Pino y a toda esta gente y tal, pero se lo he dicho muchas veces, Eduardo, no te fíes de esta gente. Esta gente no, o sea, no son...

F: Yo le dije “Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo”.

V: Claro...

F: Es demasiado burdo, es decir porque yo no sé…

V: Ellos tienen un lenguaje.

En una conversación posterior, Ferreras le cuenta a Villarejo una conversación que tuvo con Iglesias: "Pablo, yo sé de dónde, por dónde le llega el material a Eduardo, evidentemente no te lo voy a contar, ni creo que ni Eduardo sabe que yo lo sé... lo que te digo que ese comisario, el que tú me hablas, me dijo a mí, Antonio, 'esa esa información no es buena, está contaminada'".

Iglesias tacha de "escandaloso" el "nivel de podredumbre que hay en España"

El ahora exlíder de la formación morada ha tachado en una entrevista en TV3 de "escandaloso" el "nivel de podredumbre que hay en España con el PP, con determinados sectores del Estado, de la judicatura, y de cuerpos y fuerzas de seguridad y con los periodistas más importantes". "¿Cómo se puede dar una información cuando piensas que es mentira? ¿Cómo un periodista puede dar una información que le parece chapucera? ¿Eso es periodismo?", se pregunta Iglesias.

Iglesias también ha explicado que la Policía Nacional, en este caso, no recibió órdenes de investigar delitos, "sino de tratar de fabricar pruebas falsas y encontrar cualquier elemento que sirviera para desplazar una formación política que no les gustaba". "¿Estos policías estaban para cumplir la ley? No, estaban para defender sus ideas de derechas, según las cuales en España o gobierna el PP o gobierna el PSOE y en España tiene que haber una Monarquía y si alguien defiende la República o un sistema confederal es legítimo perseguirles fuera de la ley", ha sostenido.

Ferreras le dice a Villarejo que sabía que la “noticia” de “mi cuenta en Granadinas” que le dio “su hermano” Inda era falsa, pero que igualmente la dio. No debería volver a ejercer jamás como periodista



Aquí los audios 👇🏻https://t.co/dfCi4itU7I pic.twitter.com/eX2x4BvIr3 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) 9 de julio de 2022

El exdirigente de Podemos también ha señalado durante esta entrevista al PP por construir "una trama policial para destruir pruebas de su corrupción y su financiación irregular". "Lo que se ha hecho en España contra el independentismo catalán y Podemos no tiene nombre, es grave porque ha puesto en cuestión las normas mínimas según las cuales un estado democrático tiene que funcionar", ha explicado, después de difundirse unos audios entre Villarejo y la exministra del PP María Dolores de Cospedal sobre su formación.

Desde la cuenta oficial de Podemos también se han hecho eco de la formación. "La pata mediática de las cloacas: horas y horas de tertulias y portadas porque Antonio García Ferreras dio una información falsa contra nosotros y Pablo Iglesias, sabiendo que fue mentira. ¿Por qué? Porque Eduardo Inda es su "hermano". Así es su periodismo", ha tuiteado el partido morado.

La pata mediática de las cloacas: horas y horas de tertulias y portadas porque Antonio García Ferreras dio una información falsa contra nosotros y Pablo Iglesias, sabiendo que fue mentira. ¿Por qué? Porque Eduardo Inda es su "hermano". Así es su periodismo. — PODEMOS (@PODEMOS) 10 de julio de 2022

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha escrito en su cuenta de Twitter que "Ferreras difundió información falsa sobre Pablo Iglesias y sobre Podemos sabiendo perfectamente lo que hacía. Su contribución al desprestigio de Podemos ha sido clave y ha hecho un daño irreparable a la democracia. Nunca sabremos quién habría gobernado en España en 2016".

Ferreras difundió información falsa sobre Pablo Iglesias y sobre Podemos sabiendo perfectamente lo que hacía. Su contribución al desprestigio de Podemos ha sido clave y ha hecho un daño irreparable a la democracia. Nunca sabremos quién habría gobernado en España en 2016. — Ione Belarra (@ionebelarra) 10 de julio de 2022

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que "contra Podemos todo vale: la manipulación y la mentirá organizadas desde el poder. El daño es irreparable, pero es urgente cuidar nuestra democracia y depurar responsabilidades en los brazos políticos, judiciales, policiales y mediáticos de las cloacas del Estado.

Contra Podemos todo vale: la manipulación y la mentirá organizadas desde el poder. El daño es irreparable, pero es urgente cuidar nuestra democracia y depurar responsabilidades en los brazos políticos, judiciales, policiales y mediáticos de las cloacas del Estado https://t.co/p6TK6tBQS8 — Irene Montero (@IreneMontero) 10 de julio de 2022

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha destacado en uno de sus tuits sobre este asunto la fecha elegida para publicar la cuenta en Granadinas de Iglesias. "Mayo de 2016: Ferreras difunde desde La Sexta la basura falsa de Granadinas sabiendo que era falsa. En junio había elecciones generales. ¿Cuántos votos habría obtenido Podemos sin esta intoxicación masiva? ¿Seguirá Ferreras en su puesto para manipular las siguientes elecciones?", ha escrito el también diputado.

Mayo de 2016: Ferreras difunde desde La Sexta la basura falsa de Granadinas sabiendo que era falsa. En junio había elecciones generales. ¿Cuántos votos habría obtenido @PODEMOS sin esta intoxicación masiva? ¿Seguirá Ferreras en su puesto para manipular las siguientes elecciones? pic.twitter.com/VmXGMfX1kE — Pablo Echenique (@PabloEchenique) 10 de julio de 2022

Desde IU, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha escrito un hilo en Twitter para explicar el "bloque reaccionario dentro del Estado ha maniobrado para cortocircuitar un proyecto de modernización y progreso para España" cuyo principal objetivo era Iglesias. "El bloque reaccionario opera sobre todo a través el vector ultranacionalista español (agitando el miedo a la “antiespaña”) y se encuentra cristalizado en partes muy importantes del Estado: medios de comunicación, poder judicial, fuerzas de seguridad, altos funcionarios..", explica el coordinador federal de la formación.

Desde su surgimiento, el partido @podemos representó una amenaza para los privilegios de las elites dominantes (“la casta”) pero también para una cultura política clientelar, enchufista y antiliberal propia de una estructura de poder fosilizada. — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) 10 de julio de 2022

La información también ha tenido eco fuera de las fronteras de España. El fundador de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, ha comparado esto con lo sucedido con Raquel Garrido y Alexis Corbière, un caso de difamación en prensa contra dos diputados de su formación. "Escándalo en España: el periodista de un importante programa de televisión inventó "revelaciones" difamatorias sobre Podemos y Pablo Iglesias relacionado con el Ministerio del Interior. El montaje contra Garrido y Corbière parece ser un método que se está extendiendo", ha tuiteado.

Scandale en #Espagne : le journaliste d'une grande émission télé inventait des "révélations" diffamantes sur @PODEMOS et @PabloIglesias en lien avec le Ministre de l’Intérieur. Le coup monté contre Garrido et Corbière semble être une méthode qui se répand. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 10 de julio de 2022

Desde Argentina, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, también ha tuiteado citando una publicación de Belarra. "Cuando hablamos de fake news hablamos de procesos que juegan con la vida y la libertad de las personas como en el caso de Lula, pero también con el voto y el derecho de decidir estando bien informado", escribió.

Cuando hablamos de #FakeNews hablamos de procesos que juegan con la vida y la libertad de las personas como en el caso de @LulaOficial pero también con el voto y el derecho de decidir estando bien informados como acaba de quedar demostrado con @PODEMOS https://t.co/bgwfd7v5XH — Gabriela Cerruti (@gabicerru) 10 de julio de 2022