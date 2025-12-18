El PP denuncia el robo de votos por Correo en Extremadura y pide a Interior que lo investigue

El PP de Extremadura ha denunciado una estrategia "organizada" para robar el voto por correo que se ha traducido en la sustracción, esta madrugada, de los sufragios depositados en la oficina de Correos de Fuente de Cantos, así como en un intento de hacerlo también en Torremejía y Santa Amalia, en estos dos casos sin éxito debido a que las cajas fuertes estaban vacías.

"Nos están robando la democracia", ha afirmado este jueves el secretario general del partido, Abel Bautista, en declaraciones a los medios en Mérida, donde ha dado a conocer este suceso.

Que no nos roben la democracia.

Este domingo, vota por el futuro de Extremadura.#MásConfianza #MásExtremadura pic.twitter.com/Gp2hxleM5i — María Guardiola (@MGuardiolaM) December 18, 2025

Según ha explicado, durante la madrugada algunas personas "de manera coordinada" han irrumpido en estas oficinas con el objetivo de sustraer estos votos y aún desconoce si ha habido más localidades afectadas.

En concreto, ha explicado, han entrado en la oficina de Correos de Fuente de Cantos, que recoge el voto por correo de esta localidad, de Bienvenida y de Calzadilla de los Barros, y "se han llevado la caja fuerte con todo el voto por correo dentro".

En el caso de Torremejía han accedido también en la oficina y han abierto la caja fuerte, comprobando que no había votos por correo, debido, ha explicado Bautista, a que esta localidad deposita diariamente los sufragios recibidos en la ciudad de Mérida.

La misma situación se ha repetido en Santa Amalia, donde "tampoco han podido sustraer nada porque no había voto por correo".

Para el dirigente popular, se trata de estrategia "absolutamente organizada", no de una cuestión puntual, con el único objetivo de "llevarse el voto por correo".

En el caso de Fuente de Cantos, ha precisado, se está estudiando conocer a cuántos votantes afecta la situación, una cifra que desconocen debido a motivos de protección de datos.

Ante esta situación, Bautista ha instado a los responsables políticos de los municipios afectados a poner en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad los detalles que tengan de estos sucesos con el fin de que se abra una investigación este mismo jueves.

De igual manera, ha propuesto que se establezca un "procedimiento extraordinario" para que los ciudadanos afectados por la sustracción de Fuente de Cantos puedan ejercer su derecho al voto.

Según Tellado, "alguien tiene mucho interés en reventar las reglas del juego para alterar el resultado" de las elecciones del próximo 21 de diciembre.

El secretario general del PP ha pedido al ministerio de Interior que despliegue "todos los medios necesarios" para investigar el robo del voto por correo emitido por ciudadanos extremeños y para evitar que vuelva a producirse.

En un mensaje a través de X, Tellado ha calificado lo sucedido como "un hecho de enorme gravedad". "Esos votos deben estar debidamente custodiados en las oficinas de Correos", ha reclamado.

"En democracia las trampas, las malas artes y el fraude no tienen cabida. La victoria en las urnas solo es digna de tal nombre cuando se obtiene en buena lid", ha añadido el secretario general del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.