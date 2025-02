Mazón no se plantea dimitir: "Deben dimitir los que han mentido"

08:55 h

La mujer que el 12 de septiembre de 2023 alertó vía correo electrónico a Podemos sobre Juan Carlos Monedero relatando que se dedicaba a "incomodar y manosear" a chicas jóvenes en entornos del partido asegura ahora que "la gravedad de la situación requería que hubieran vuelto a contactarme". Según publica este jueves elDiario.es, la mujer, que prefiere no revelar ni su nombre ni cualquier otro dato que pueda identificarla, se muestra confusa por las explicaciones de la formación morada: "Es incomprensible que, tras no recibir respuesta al formulario, no solo no hicieran más seguimiento sino que ni siquiera nos informaran de qué iban a hacer, ni de si apartarían a esa persona del partido".

Insiste en que el correo que la Comisión de Garantías del partido le envió el 3 de octubre de 2023 como respuesta pidiéndole que iniciara formalmente el trámite a través de un formulario o no le llegó o se traspapeló en su bandeja de entrada. Además, la mujer relata que varios cargos de Podemos tenían su número de teléfono, que su nombre figuraba en el email que envió y que ya había avisado meses antes de lo sucedido al área de feminismos de su comunidad.

Asimismo, según elDiario.es, también critica la instrumentalización del caso para "despreciar luchas legítimas" y "atacar" a la izquierda: "Usarlo para despreciar luchas legítimas sólo demuestra que el interés real no es erradicar la violencia, sino instrumentalizarla cuando es conveniente"