Pérez Llorca asegura que pedirá perdón como president a las víctimas de la dana

El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado este jueves en su debate de investidura que, si es elegido president, sus primera palabras en el cargo serán para "pedir perdón" a las familias de las 229 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024, según informa EFE.

"Sí señorías, pedir perdón. Perdón a todas las personas y familias que aún sufren las consecuencias de las riadas del 29 de octubre, a aquellas que lo perdieron todo y a aquellas que perdieron demasiado", ha aseverado en su discurso ante Les Corts Valencianes.

A su juicio, "ha sobrado mucha gresca y mucho insulto", de manera que si es elegido president pedirá perdón en nombre de la Generalitat, pero exigirá lo mismo de otras Administraciones "por todas las vías que sean posibles", pues el Gobierno de España "aún no ha reconocido ningún error, no ha dado explicaciones y no ha asumido ninguna responsabilidad".

El también secretario general del PP de la Comunitat Valenciana ha insistido en que, desde "la más absoluta humildad", hay que pedir perdón porque las Administraciones "no han estado a la altura que merecían todos los ciudadanos".

Pérez Llorca llega a su investidura "sin ningún acuerdo cerrado con ninguna formación"

Pérez Llorca ha asegurado al inicio de su debate de investidura que llega a esta sesión "sin ningún acuerdo cerrado con ninguna formación política", pero con la determinación de acabarla con un pacto que propone llamar "el pacto de Les Corts".

Un pacto, ha dicho al inicio de su discurso en Les Corts Valencianes, que asegure la gobernabilidad de las instituciones y la estabilidad de una legislatura y que se apoye sobre una mayoría parlamentaria "real que ha funcionado" y que quiere seguir al servicio de esta tierra.

"Formo parte de un proyecto político de mujeres y hombres que han hecho realidad propuestas para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos", ha aseverado Pérez Llorca, quien necesita de los votos de Vox para poder ser elegido president de la Generalitat en sustitución del dimitido Carlos Mazón.

Pérez Llorca defiende que los menores migrantes no acompañados vuelvan a sus países

Pérez Llorca ha defendido en su discurso de investidura "la necesidad de ordenar la inmigración con sentido común", y ha planteado medidas como el retorno de los menores no acompañados a sus países de origen o conocer la nacionalidad de los delincuentes.

"Ninguna persona decente puede pensar que un menor estará en mejor situación" que con su familia, ha señalado el candidato, que necesita los votos de Vox para su investidura, y ha dicho que por ello se oponen al decreto de reparto de esos menores, que ha sido "una tremenda irresponsabilidad" y lo seguirán haciendo, porque usan a esos menores "como mercancía política" para hacer "chantaje".

Pérez Llorca ha señalado que trabajará en fórmulas legales para que esos menores que han llegado a la Comunitat valenciana vuelvan con sus familias; ha exigido políticas basadas "en la legalidad y en la seguridad", y ha defendido que no hay que "tener miedo a defender los datos reales de delincuencia y de origen de quienes cometen los delitos".

Ha afirmado que "la transparencia es esencial" para poder adoptar medidas "proporcionadas, mejorar la prevención y ofrecer respuestas serias y eficaces" a los problemas de la ciudadanía, y ha acusado al Gobierno de España de repartir a esos menores "como penalización de las regiones que considera hostiles".

Pérez Llorca ha señalado en Les Corts que los efectos de una inmigración "masiva y mal gestionada" no pueden recaer en la comunidad autónoma, y ha señalado que hablar de "la convivencia, la seguridad y la preservación" de la identidad "no es ser racista ni alarmista, es ejercer la responsabilidad que se espera de cualquier servidor público".

Ha señalado que el president de la Generalitat de Cataluña, el socialista Salvador Illa, ha defendido que no se puede decir "que venga todo el mundo" y hay que regular e integrar, un discurso que en Cataluña dicen que es "de integración" pero en este hemiciclo la izquierda tacha de "racista".

A su juicio, no se puede mirar "a otro lado" cuando llegan personas que pretenden mantener prácticas que "chocan brutalmente con nuestros valores de igualdad y de libertad, o de dignidad de la mujer, y que no respetan la ley", y ha defendido que todo esto "no va de ideologías, va de proteger un marco de convivencia".

Mazón no acude al pleno de investidura para dar "el máximo protagonismo al candidato"

El president de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, ha justificado su ausencia en el pleno de investidura de este jueves de Juanfran Pérez Llorca como su sustituto en que hoy "es fundamental que este proceso se desarrolle con el máximo protagonismo para el candidato, respetando así el curso natural del debate".

En su cuenta de X, Mazón ha explicado que por ello ha decidido que acudirá al pleno de Les Corts Valencianes "una vez finalicen las intervenciones de los grupos" y antes de la votación de la candidatura de Pérez Llorca, prevista para esta tarde.

Por este motivo, en la bancada del Gobierno en el hemiciclo de Les Corts están los consellers pero está vacío el escaño del dimitido president.