El Banco Santander obtiene un beneficio de más de 10.000 millones, un 11% más que en el mismo periodo de 2024

09:38 h

Ione Belarra es la última portavoz en preguntar a Sánchez y lo hace sobre los "planes políticos del Gobierno" a la par que ha pedido que "las víctimas de la dana encuentren consuelo y Mazón acabe en prisión por su gestión homicida".

Sánchez asegura que es "consciente" de la dificultad parlamentaria y que tenderá la mano "a todos salvo a uno" en referencia a Vox. Entre los planes del Ejecutivo, un pacto por la emergencia climática, más ayudas para Valencia; se han destinado casi 8.000 millones de euros, casi un 10% del PIB.

🔴Directo | Belarra recuerda "a las víctimas de la dana" y reclama en su intervención "prisión para Mazón" https://t.co/C7ZXdeYOdN pic.twitter.com/ZElYl1PAgA — infoLibre (@_infoLibre) October 29, 2025

"Hoy lo urgente y lo importante es el compromiso con las víctimas de la dana", añade.

Belarra carga contra Sánchez por no hablar de la vivienda. "Se han gastado más de 600.000 euros para hacer un anuncio de tres ancianos que comparten piso. Y les voy a decir lo que hacen de verdad: intentar ejecutar el desahucio de Mari Carmen en Madrid, anunciar miles y miles de viviendas y no hacer ninguna, permitir que más del 90% de las viviendas las compren fondos buitres... Eso es lo que hacen: la nada en vivienda".