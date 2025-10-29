MINUTO A MINUTO
El Banco Santander obtiene un beneficio de más de 10.000 millones, un 11% más que en el mismo periodo de 2024
Siga la actualidad de este miércoles 29 de octubre:
09:38 h
Ione Belarra es la última portavoz en preguntar a Sánchez y lo hace sobre los "planes políticos del Gobierno" a la par que ha pedido que "las víctimas de la dana encuentren consuelo y Mazón acabe en prisión por su gestión homicida".
Sánchez asegura que es "consciente" de la dificultad parlamentaria y que tenderá la mano "a todos salvo a uno" en referencia a Vox. Entre los planes del Ejecutivo, un pacto por la emergencia climática, más ayudas para Valencia; se han destinado casi 8.000 millones de euros, casi un 10% del PIB.
"Hoy lo urgente y lo importante es el compromiso con las víctimas de la dana", añade.
Belarra carga contra Sánchez por no hablar de la vivienda. "Se han gastado más de 600.000 euros para hacer un anuncio de tres ancianos que comparten piso. Y les voy a decir lo que hacen de verdad: intentar ejecutar el desahucio de Mari Carmen en Madrid, anunciar miles y miles de viviendas y no hacer ninguna, permitir que más del 90% de las viviendas las compren fondos buitres... Eso es lo que hacen: la nada en vivienda".
09:26 h
Maribel Vaquero, del PNV, pregunta ahora a Sánchez por la seguridad en las calles del País Vasco. "Necesitamos reducir la multirreincidencia delictiva", reclama, y asegura que "hay gente a la que no se le aplican las leyes". Exige "medidas razonables" frente a los que abogan por "el alarmismo y los bulos".
Sánchez replica a la jetzale: "Entre 2018 y 2025 hemos aumentado la inversión en seguridad ciudadana en un 30%" y detalla los datos sobre el despliegue de agentes o refuerzo de los juzgados. "Este Gobierno ha sido el primero en modificar el Código Penal para incluir la multirreincidencia".
"No le quepa duda que el Gobierno y el grupo socialista está dispuesto a tramitar lo que pueda culminarse desde el poder legislativo para abordar uno de los principales problemas de nuestro país, que es la seguridad y la multirreincidencia", termina el presidente del Gobierno.
09:18 h
Feijóo arranca su intervención recordando a las víctimas de la dana tras el minuto de silencio e increpa a Sánchez: "Ojalá toda la energía que se emplea para politizar esta tragedia se utilizara para la reconstrucción. ¿Va a decir la verdad mañana en el Senado o va a seguir haciendo de Pedro Sánchez?".
Pedro Sánchez, sólo ha dado una réplica al líder de la oposición: "Siempre rendiré cuentas. Hoy no es el día. Hoy es el día de las víctimas de la dana. Hoy es un día muy duro para los familiares, para las personas que lo han perdido todo. Es un día de dolor". También ha recordado que es el presidente del Gobierno que más ha comparecido ante las Cámaras.
Feijóo asegura que "es una pena" que hace un año "mientras pedíamos suspender el pleno del Congreso ustedes querían asaltar RTVE". "Pero yo voy a identificar la verdad de la mentira. Mintió con Bildu, la amnistía, los Presupuestos, las mujeres, su mujer, su hermano escondido en la Moncloa, mintió con la financiación del PSOE... Miente más que su CIS y que su Televisión Española y volverá a mentir mañana en el Senado. Sabe que si dice la verdad, eso acabará con usted. Si no tuviera miedo a la calle ya convocaría a los medios. No tiene plan B para gobernar".
09:06 h
Arranca la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados guardando un minuto de silencio por las 237 víctimas fallecidas como consecuencia de la dana del 29 de octubre que afectó a Valencia, Andalucía y Castilla-La Macha.
08:43 h
El exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón y la trabajadora de la Secretaría de Organización que, según la Guardia Civil, entregaba sobres en efectivo al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, declaran este miércoles como testigos ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.
El instructor les ha convocado tras el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que detectó pagos en efectivo por parte del PSOE a ambos de los que no constaba "respaldo documental ni información alguna", pagos que ninguno esclareció al guardar silencio en sus últimas declaraciones ante el juez.
La víspera, el PSOE ha aportado nueva documentación al Supremo en la que explica que dichas "presuntas liquidaciones" pueden referirse a gastos en los que incurrió el equipo de la Secretaría de Organización y estaban anotados de esa forma y no de manera individualizada respecto a Ábalos u otros investigados, y por ello no fueron incluidos en los documentos remitidos al Supremo.
08:30 h
La militancia de JxCat está llamada a participar en la consulta interna para saber si avala la decisión de la dirección del partido de romper sus acuerdos con el PSOE, una votación que arranca este miércoles a las 10:00 horas y que finalizará a las 18:00 horas del jueves.
La consulta, que es telemática, fue convocada por el consell nacional extraordinario celebrado por Junts ayer martes por la tarde -con el aval del 93,36 % de los votos-, después de que la dirección ejecutiva del partido tomase el lunes por unanimidad la decisión de romper sus acuerdos con el PSOE por "incumplir" los compromisos adquiridos en el acuerdo para investir a Pedro Sánchez en 2023.
Las bases del partido que quieran participar en la consulta tendrán que responder a la pregunta siguiente: "¿Estás de acuerdo con la propuesta de la dirección ejecutiva nacional de dar por finalizado el acuerdo de investidura con el PSOE ante los reiterados incumplimientos de sus compromisos?".
Junts dará a conocer los resultados el jueves a las 18:30 horas.
08:27 h
Los reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saludarán esta tarde a los familiares de las víctimas de la dana en el funeral de estado organizado en el primer aniversario de la catástrofe.
Así lo han indicado a Efe fuentes del Ejecutivo que han señalado que así figura en el programa del funeral, en el que se señala que el saludo tendrá lugar en una sala adyacente después del saludo a las autoridades asistentes.
La ciudad de València acoge el funeral de Estado por las 237 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024 este miércoles por la tarde
08:23 h
El Banco Santander obtuvo un beneficio neto atribuido de 10.337 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 11 % más que en el mismo periodo de 2024, logrando su mejor resultado histórico en este periodo por la evolución del margen de intereses, los ingresos por comisiones y la mejora de la eficiencia.
Según ha informado la entidad este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los ingresos se mantuvieron constantes en 46.277 millones de euros, gracias a los ingresos récord por comisiones, que ascendieron a 10.011 millones de euros.