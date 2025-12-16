Ayuso pide al PP no ser "tibio" en una cena de Navidad ante Feijóo

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, Isabel Díaz Ayuso, ha proclamado este lunes ante su partido y ante su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, que ante "todo lo que ocurre en España" no pueden ser "tibios", sino que deben hacer una política "apasionada", y ha recalcado: "Es el momento de quemarse". Informa EFE.

En su discurso en la cena de Navidad del PP de Madrid, celebrada en Alcorcón, Díaz Ayuso ha animado al partido a "lanzarse a la piscina" y "decir las cosas como son", así como a "denunciar" aquello que "aparta de las democracias" a España.

"Eso ha sido siempre la personalidad y una seña de identidad del PP de Madrid; por eso somos más importantes que nunca, porque esto caerá en cualquier momento, y nosotros tenemos un programa pensado para España", ha subrayado la presidenta.

Díaz Ayuso ha cargado contra el "proyecto totalitario" que, a su juicio, encarna el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que según ella tiene "la mentira como forma" de actuar.

También ha declarado que la "mafia" de Sánchez llegó al poder "mintiendo" para expulsar al Gobierno de Mariano Rajoy, y que quiere "transformar el país" a su manera, incluyendo el ceder ante sus socios hasta "que llegue un momento en el que no quede rastro de lo español en regiones enteras".

A su vez, ha expresado su preocupación por la "herencia" que recibirá el PP, y ha hecho hincapié en la necesidad de que el partido gobierne en solitario. "Cuando estamos en coaliciones que lo único que hacen es chantajear, es imposible".

No obstante, le ha asegurado a Núñez Feijóo que el PP de Madrid está "en plena forma" y esperando el momento de activarse ante unas elecciones generales, que en su opinión pueden llegar en cualquier momento, pues el "desgobierno" de Sánchez "va a implosionar en cualquier momento".

Y ha aprovechado para pedir el voto al PP en Extremadura, donde se celebran elecciones autonómicas este fin de semana, y donde ha augurado una mayoría absoluta para María Guardiola.

Ayuso, el "orgullo" del PP

En su discurso, Feijóo ha dicho que frente a un PSOE dividido, en el PP hay "unidad" y "respeto". Ha querido además reivindicar a Ayuso, de quien está "orgulloso", ha dicho, en un momento en el que las mujeres del PSOE "se tienen que avergonzar de su partido". "Es una mujer que enfrenta a los machistas, planta cara, es una mujer que enfrenta a los que mienten, una mujer que no tiene miedo", ha dicho.

A la cita han acudido 1.040 invitados, con Núñez Feijóo a la cabeza, así como todos los pesos pesados del PP madrileño, como su secretario general, Alfonso Serrano, o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El evento ha contado también con las intervenciones del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y del portavoz municipal y líder del PP de Alcorcón, Roberto Marín.

Feijóo promete una auditoría de lo "saqueado" por el Gobierno

El líder de los conservadores ha asegurado también que cuando llegue a la presidencia realizará una "auditoría completa" de lo que "ha saqueado" el Gobierno de Pedro Sánchez. "Vamos a hacer una auditoría de arriba abajo y sin excepciones, hasta el último rincón y hasta el último euro", ha apuntado durante su intervención en la cena de Navidad.

Pese a que "tengan muchas trituradoras en Moncloa y en los ministerios", ha añadido, se encontrarán "todas las fechorías que han hecho".

Feijóo ha explicado que, puesto que el Gobierno de Sánchez lo ha "ensuciado todo", una vez que llegue a la Moncloa impulsará una "limpieza profunda" de las administraciones públicas para sacar al "sanchismo" de las instituciones de las que "se han apropiado".

"Ni un Ortiz, ni un Tezanos, ni una Leire Díez, ni una sobrina más. Las instituciones son del Estado y no de un partido, ni siquiera del Gobierno", ha proclamado. Feijóo se ha propuesto además otro objetivo, el de "devolver el dinero a la gente" y forzar que los corruptos a que "devuelvan lo robado".

El líder conservador se ha referido a la intervención de este lunes de Sánchez, en la que ha hecho balance del año, y ha afirmado que lo que pretendía es "pedir" que a partir de hoy se descanse hasta el mes de febrero", cuando se abre el Congreso.

Pero el PP, ha advertido, no va a descansar y va a seguir denunciando "los atropellos, las corruptelas, las extorsiones y el machismo" del PSOE de Sánchez.

Hoy en día, ha agregado, es "imposible" seguir los delitos que comenten en el PSOE y "se necesita un mapa, una cantimplora y el código penal entero para saber exactamente qué delito han cometido".

Feijóo ha aludido también a los casos de presunto acoso que afectan a diversos miembros del PSOE y ha dicho que Sánchez es un "cínico" que ha protegido más "a sus babosos" que a las mujeres.