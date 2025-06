Emilio Delgado: "Ayuso no sabe estar en su papel, los ataques a Mónica García demuestran que está nerviosa"

“Isabel Díaz Ayuso perjudica gravemente la imagen de los madrileños”. Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea, habla claro y muy directo. No se anda con rodeos. Y lo hace poco después de que la presidenta madrileña abandonara unos momentos la Conferencia de Presidentes para no oír hablar en catalán y en euskera a sus homólogos Salvador Illa e Imanol Pradales y protagonizara un rifirrafe con la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que no quiso saludar.

Delgado, técnico de integración social que ha dedicado buena parte de su vida a trabajar con menores en riesgo de exclusión social, se ha convertido en uno de los diputados con más eco en el Parlamento madrileño. Denuncia que hay una operación de la derecha mediática, en connivencia con empresarios y una parte del sector judicial, para derrocar al Gobierno central. Y a la vez pone como gran asignatura pendiente del país la vivienda y confía en una nueva coalición progresista en La Moncloa en 2027.

¿Qué Comunidad de Madrid ve en junio de 2025?

Es una comunidad donde la gente es mejor que quienes gobiernan. Las personas se esfuerzan, sueñan y pelean, mientras desgraciadamente hay un Ejecutivo autonómico que no rema a favor de ellas. Y una comunidad con mucho calor y poco preparada para el verano caliente que viene.

Se ha llegado al ecuador de la legislatura, ¿qué balance hace del Gobierno de mayoría absoluta de Ayuso?

Dos años desperdiciados y subordinados a los intereses del PP. La vivienda sigue por las nubes, ha habido encierros y protestas de estudiantes universitarios y del sector sanitario, y hemos visto imputaciones de altos cargos por las residencias y recolocaciones de agentes de la cloacas a sueldo de la Comunidad de Madrid. Ayuso está más pendiente de promocionarse y de medrar dentro del PP que de atender los intereses de los madrileños.

Se ha abierto una nueva vía judicial en el tema de las residencias con esas imputaciones y además se ha conocido la declaración de Antonio Burgueño, en la que reveló la creación de un mando único en una reunión en la que estaban Ayuso y el consejero de Sanidad. ¿Tiene esperanza en este proceso en los tribunales? ¿Habrá justicia para esas familias? ¿Acabará en una condena a responsables autonómicos?

Las familias han sido muy inteligentes y han sabido combinar el pesimismo de la realidad con el optimismo de la voluntad. Han hecho esfuerzos ingentes para que esa cuestión no muera y han sabido mantener el pulso durante muchos años, muchas veces en una soledad injusta. Humildemente desde Más Madrid y desde otras fuerzas hemos tratado de acompañarlas, pero ni desde la Fiscalía ni desde instancias superiores parece que les hayan tomado en serio hasta ahora. Con el cambio de tipología del delito, se abren más posibilidades. Nos hace pensar que quizá haya una vía en la que por fin el Gobierno de Madrid tenga que dar explicaciones de lo que fue una aberración.

La falta de respeto del PP de Madrid con las familias de las víctimas de las residencias es clamorosa

La presidenta autonómica sigue sin recibir a las víctimas y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, pone en duda a las propias familias. ¿Qué opina de esa actitud?

Es terrible, porque parece que hay un manual de estilo en la gestión de catástrofes del PP. El manejo de la dana se parece al de las residencias. Primero con una enorme negligencia y después negando lo sucedido y externalizando las responsabilidades a terceros. Y lo último que nos quedaba era la criminalización de las víctimas. A las familias se las ha llamado activistas y manipuladoras. Una falta de respeto clamorosa.

¿Qué le ha parecido el rifirrafe en la Conferencia de Presidentes entre Ayuso y Mónica García?

La señora Ayuso tiene un ego que se cae y se mata. No sabe ir a ningún sitio sin ser la protagonista, incluso perjudicando los intereses de su propio partido. Ha pasado de los temas como la vivienda, que preocupa mucho a la gente, y ha decidido ser la protagonista, como siempre, victimizándose.

Ayuso abandonó la reunión de la Conferencia de Presidentes cuando habló en euskera el lehendakari, Imanol Pradales. ¿Los madrileños no soportan que se hable en vasco y catalán? ¿Es un problema de Ayuso? ¿No se reconoce en Madrid la España diversa?

No es un problema de los madrileños, que, por suerte, son bastantes más abiertos que su presidenta. Cada vez que sale del ecosistema mediático madrileño Ayuso hace el ridículo y se le ven las costuras. Es incapaz de asumir la pluralidad de una nación que dice defender y amar pero que no conoce. España es plural y diversa, y tiene un patrimonio lingüístico bestial, pero es más su afán por montar el show y ser el centro de atención. Perjudica gravemente la imagen de Madrid porque difunde una idea de los madrileños que no se corresponde. El sectarismo es cosa de Ayuso y del PP de Madrid.

Ayuso hace el ridículo cada vez que sale fuera del ecosistema mediático madrileño

La jueza ha procesado a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, por fraude fiscal y falsificación de documentos, ¿acabará condenado?

Creo que sí. De González Amador sabemos ya algunas cosas seguras, como que multiplicó por seis sus ingresos en la pandemia haciendo negocios al calor de Quirón. Este grupo es bastante opaco, pero su dueña, Fresenius, sí publica las cuentas. El mayor deudor a nivel mundial de Quirón es la Comunidad de Madrid, seguida del Estado alemán. Sabemos también que se compró un piso en una de las zonas más caras de Madrid, que vale un millón de euros y que tiene encima otro ático de otro millón de euros (y ahora dice que está pagando un alquiler con opción a compra). Eso es incompatible con un técnico sanitario por mucho que el sueldo de la presidenta se ponga a disposición de pagar esto. Y nos llama la atención que en el caso del ático, que es propiedad de una empresa del abogado de González Amador, alguien anónimo haya dado un millón a tocateja.

Esto pone sobre la mesa el nivel de blindaje que tiene una facción de la derecha española, particularmente la madrileña, que llegó a través de un tamayazo. Siguen gobernando para enriquecerse ellos y los suyos. Ayuso está tramitando un Estatuto de expresidentes para asegurarse un sueldo de 80.000 euros al año y su hermano se ha visto beneficiado en plena pandemia por los negocios entre una empresa privada y la institución que dirige su hermana. Además, su padre se benefició de que no se le cobrara un crédito público y sus bienes fueron traspasados a sus hijos. La familia de Ayuso se está forrando a costa del dinero público. Y los allegados del PP están siendo regados con dinero público. Quien se ha atrevido a señalar eso, como Pablo Casado, ha acabado mal. Y hay que poner sobre la mesa las fronteras difusas entre lo público y privado con Quirón.

Creo que González Amador acabará condenado

La jueza imputó este viernes a la mujer del dueño de Quirón en el caso de González Amador.

Sí, la mujer que le vendió una empresa que no tenía ni personal ni beneficios por medio millón de euros. Esto huele mal y raro. Van a continuar las imputaciones. Y si la justicia hace bien su trabajo, no me cabe duda de que nos enteraremos de lo que ha pasado.

En la causa del fiscal general del Estado se han contradicho las versiones de González Amador y su abogado, quien sí reconoció que su cliente le autorizó para intentar llegar a un acuerdo con la Fiscalía reconociendo delitos. ¿Quién miente?

No hay nadie en este país que se crea que un abogado por su cuenta y riesgo va a firmar una conformidad sin hablarlo con su cliente. Ese abogado estaría invalidado al día siguiente. Y no ha contratado a un letrado de tercera que haga eso. Obviamente lo han hablado antes.

Y existe una contradicción en la justicia. Se está investigando una supuesta filtración del fiscal general, pero sí ha reconocido Miguel Ángel Rodríguez filtraciones a medios y no se actúa contra él. ¿Ve detrás la mano de ciertos sectores judiciales a favor de Ayuso y su entorno?

Veo actuaciones judiciales que me cuesta muchísimo entender. Por ejemplo, el juez Peinado admite querellas basadas en recortes de periódicos frente a la doctrina del Tribunal Supremo. Veo cómo cambia el delito que se persigue a lo largo de la instrucción, lo que me suena a investigación prospectiva. En cuanto al tema de filtraciones, ha habido cuatro periodistas que ya han dicho en el juzgado que ellos tenían la información antes que el fiscal. No se han tenido en cuenta esos testimonios. Hay sectores del poder judicial que se quitan la toga y se quedan con la camiseta del PP.

¿Ha leído la entrevista en la que Esperanza Aguirre afirma que, “a la larga, la dictadura fue mejor que la II República”?

Algunos guardaban las formas porque les interesaba y ahora no necesitan hacerlo porque han radicalizado el panorama político español a unos niveles en los que pueden decir ese tipo de cosas. Creo que ese tipo de afirmaciones deberían tener consecuencias penales, igual que las tiene hacer apología del terrorismo. En esa deriva de enfangar todo para tumbar a un Gobierno legítimo hay quien se siente más libre para decir lo que piensa.

Habla de tumbar un Gobierno legítimo, ¿hay de verdad una operación, como dijo Aznar, de “el que pueda hacer, que haga”?

No me cabe ni la más mínima duda. Hemos visto estos días que a Aldama se le pone en la calle con la promesa de presentar pruebas contra miembros del Gobierno, y no hemos visto ninguna. Sí ha habido fotos suyas de vacaciones, reventando una rueda de prensa y pidiendo el voto para Feijóo. Su chófer es el nazi de Desokupa. Esta gente se relaciona y vincula con sectores mediáticos que apoyan al PP. Tenemos un frente en el que, por un lado, está la infantería de Desokupa, luego hay empresarios que hacen lo que pueden y jueces con instrucciones más que cuestionables, además de un PP echado al monte. Claro que hay una estrategia que se deriva del pecado original de que creen que las instituciones son suyas. Hay muchos españoles y madrileños que estamos hasta las narices de tener que pedir perdón por vivir en nuestra casa. Es que esta es nuestra casa.

La familia de Ayuso se está forrando a costa del dinero público

Citaba antes a Aldama. ¿Comprende el caso de Leire Díez? ¿Cree que el PSOE debería dar más explicaciones? ¿Este tipo de espectáculos llevan a una mayor desafección política y son caldo de cultivo para la derecha?

Con la misma contundencia que decía que hay una operación política para desestabilizar al Gobierno, sostengo que el PSOE haría francamente mal si respondiera a ese intento en los mismos términos y con las mismas prácticas. No sé lo que ha ocurrido porque falta mucho contexto, pero no me gusta lo que he visto, se desprende un aire muy cloaquero. El PSOE debería explicar algunas cosas y debe responder al intento de desestabilización con más democracia y justicia social.

¿Qué opinión le merece el fichaje del capitán de la UCO Juan Vicente Bonilla como responsable de seguridad de Sanidad?

Me llama la atención, porque no sé qué méritos tiene para que lo contraten en la Comunidad de Madrid. No sé si lo han hecho por hacer apología del golpismo o por cargar contra el Gobierno. Si es así, me pregunto si van a contratar a todos los que piensan igual. Imagino que será por toda la información que tiene este señor por haber trabajado en la UCO. El problema es que eso no debería ponerse al servicio de gobiernos amigos y del PP para que chantajee a rivales políticos.

¿Qué le parece la inclusión de Alfonso Serrano y de Ana Millán en el comité organizador del congreso nacional del PP?

Tendría que responder el PP. Me parece que sacar pecho de personas como Ana Millán, procesada por varios delitos de corrupción, deja al Partido Popular en una situación bastante complicada para criticar a otros partidos y, por ejemplo, el aforamiento de Miguel Ángel Gallardo, en Extremadura. Utilizan una doble vara de medir que les invalida. Y eso es malo porque España necesita una oposición que dibuje en un momento dado líneas rojas al Gobierno.

¿Ve a Ayuso presentándose en las generales de 2027? ¿O le dará la última oportunidad a Núñez Feijóo?

No sé los planes que tiene, pero, desde luego, no son preocuparse de la Comunidad de Madrid. Hemos visto cómo desprecia los temas que afectan a los madrileños y responde en la Asamblea con ‘bolivarianos, Venezuela o sanchismo’. Y, mientras, somos la autonomía con la peor financiación en Atención Primaria en toda España. La situación de la universidad es escandalosa y todos los rectores han salido a decir que no les quedaba dinero ni para papel para las impresoras. A Ayuso no le interesa Madrid. Si su objetivo es llegar al Gobierno, lo está haciendo mal. Marcharse cuando se habla en catalán o euskera en la Conferencia de Presidentes la inhabilita.

Esta semana, Idealista publicó un informe que recogía que el precio de la vivienda usada en Madrid había crecido en un año un 24,7%. ¿Es sostenible la situación? ¿Quién puede comprar hoy en la comunidad? ¿Qué se puede hacer?

El PP tendrá que explicar su modelo de vivienda y somos una de las regiones con menos vivienda pública y social de toda España. Ha sido un fracaso rotundo, ya que han dejado la oferta en manos privadas. No han hecho absolutamente nada.

¿Pero no cree que está faltando desde el Gobierno central una mayor acción respecto a este asunto?

El modelo de vivienda del PSOE se parecía mucho al del PP. El viraje ha sido muy reciente y condicionado por su socio de Gobierno. Se me ponen los pelos de punta cuando veo a la ministra de Vivienda apelando a la buena voluntad de los caseros. La gente la votó para que solucionara los problemas. La ley de vivienda tiene cosas positivas pero también agujeros clamorosos, como no regular los alquileres de temporada y dejar en manos de las comunidades la declaración de zonas tensionadas. Lo que hemos pedido es que lo puedan hacer los ayuntamientos y modificar la ley de arrendamientos urbanos para que los caseros no puedan cargar a los inquilinos el IBI o la comunidad.

El PSOE tiene nuevo líder en Madrid: el ministro Óscar López. ¿Es un buen candidato y un buen compañero de viaje para las elecciones?

Bienvenido todo el que venga a recuperar Madrid para conducirla desde posiciones progresistas.

¿Se da por perdida una candidatura en la que vayan juntos Más Madrid y Podemos?

El debate está viciado de antemano. Hay proporcionalidad directa y cualquier partido que saque más del 5% tiene representación directa. Si alguien ve que no lo va a conseguir, a lo mejor hay que hacer la pregunta de si merece la pena presentarse. Más Madrid ha crecido cada vez que se han abierto las urnas. La política tiene más que ver con las matemáticas complejas que con las simples: uno más uno no son dos. Incorporar a otro partido en la ecuación hace también que tengas fugas. La fórmula de Más Madrid ha funcionado hasta ahora y hemos hecho historia convirtiéndonos en el partido líder en la oposición en cinco años. Es el camino que nos toca seguir.

Mónica García es un activo fundamental para Más Madrid

En ese camino, ¿quién será el ‘número uno’ en la papeleta en las autonómicas? ¿Mónica García, Manuela Bergerot o Emilio Delgado?

No tengo ni idea.

¿Pero quiere serlo?

Creo que Mónica García es un activo fundamental en nuestro partido. No sé si va a querer presentarse o no. Me encantaría, sería una muy buena noticia. Estamos muy lejos del momento en el que haya que hablar de estas cosas. De lo que hay que hablar ahora es de cómo conseguimos que el PP deje de manchar la imagen de Madrid y responda por la falta clamorosa de atención a los problemas de los madrileños.

Los líderes del PP de Madrid los acusan de defender a Hamás y se ponen al lado de Israel. ¿Qué le parece esta postura ante el genocidio en Gaza?

Nosotros hemos condenado la matanza de Hamás 16.000 veces. Pero en Gaza se han sobrepasado todas las líneas rojas y lo dicen la ONU y la Corte Internacional de Justicia. Lo que nos resulta repugnante es tener gobernantes en Madrid que, en lugar de sumarse a esta ola de condenas, se dediquen a defender a Israel.

¿Qué responde a la expresión de Ayuso de que en Más Madrid les gustan más los porros y a ella la fruta?

Mientras que nosotros estábamos haciendo enmiendas a los presupuestos para mejorar el deporte madrileño, el PP estaba contratando a altos cargos que han sido condenados por cuadruplicar la tasa de alcohol al volante. El jefe de gabinete de la presidenta ha sido condenado por conducir ebrio. Ayuso no sabe estar en su papel institucional, los ataques a García demuestran que está nerviosa.

Telemadrid está hecha a imagen y semejanza de Ayuso

Una reciente encuesta en Telemadrid señala que el PP tendría una mayoría absoluta todavía más amplia.

Es que lo de Telemadrid… Era una televisión pública que no funcionaba mal y Ayuso llegó diciendo que era la única presidenta con una televisión pública en contra. Comenzó un asalto y colocó después a los que habían hecho el ERE y habían despedido a 800 trabajadores. Ha hecho una televisión a su imagen y semejanza. De todas maneras, soy prudente con las encuestas porque luego se han dado de bruces con los resultados de Más Madrid en las urnas.

¿Qué espera de la manifestación convocada por el Partido Popular para este domingo bajo el lema de “mafia o democracia”?

Es una manifestación que encabeza un señor cuyas fotografías en un yate con un narcotraficante han dado la vuelta al mundo. Me resulta curioso que haya gente dispuesta a servirle de atrezzo. Tienen derecho a manifestarse, pero no a tratar de derrocar un Gobierno legítimo. Y lo están haciendo: se están moviendo con la judicatura y dando dinero público a medios para que intenten tumbar al Ejecutivo. Van a poder manifestarse en libertad y no va a ir nadie a apalearlos por las calles, como nos hacía Cifuentes cuando era delegada del Gobierno.

¿Va a aguantar el Gobierno central hasta 2027?

Creo que sí. Este Ejecutivo ha pasado pruebas durísimas y aguantará: tiene capacidad de articular mayorías en función de los temas. Y espero que el siguiente Gobierno sea todavía mejor y tenga margen para abordar de manera contundente problemas como el de la vivienda, que es su asignatura pendiente. Hay cosas muy positivas como los datos de empleo, pero con la vivienda ha reaccionado mal y tarde.

¿Le gustaría ser el ministro de Vivienda en 2027?

Pues es una tarea estimulante. Pues igual sí.