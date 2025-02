Miguel Ángel Rodríguez dice que Ayuso no se reúne con víctimas de residencias porque la llaman "asesina"

El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha reconocido este martes que se "equivocó" al cuestionar el testimonio de la familiar de una fallecida en una residencia durante la pandemia, pero ha rechazado que él y la presidenta madrileña se reúnan con los familiares de las víctimas para disculparse en persona, pues "llevan años llamándola asesina", según informa EFE.

"Yo me equivoqué, lo he reconocido, he pedido disculpas y no le doy más importancia a este asunto", ha declarado Rodríguez ante los medios antes de asistir a la presentación del pregón de la Semana Santa de Valladolid, que ha tenido lugar en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol. Rodríguez ha asegurado que no accedió a datos personales de la testigo cuyo relato cuestionó.

Ayuso redobla su desprecio a las víctimas en residencias tras cinco años negando el Protocolo de la Vergüenza Ver más

También ha respondido negativamente a las peticiones de dimisión lanzadas por Más Madrid y el PSOE-M, y se ha negado, asimismo, a dejar ningún otro mensaje dirigido a los familiares de los fallecidos en las residencias madrileñas.

La polémica deriva de los testimonios de familiares de víctimas en las residencias de Madrid aparecidos el domingo en el programa televisivo Lo de Évole, en La Sexta, que Rodríguez puso en duda en la red social X.

"Si estos testimonios nos dan su nombre, comprobaremos si es verdad y cuántas veces al año visitaban a sus familiares. No vaya a ser que es mentira", fue la primera publicación de Rodríguez en la noche del domingo, para luego añadir: "Ya tengo comprobado que la primera señora que sale no tenia a su madre en ninguna residencia de la Comunidad de Madrid".