Migración y multirreincidencia, el marco de las derechas sacude la política catalana

Cataluña arrastró durante años la etiqueta de ser un oasis donde no tenía cabida la ultraderecha. Pero en apenas unos meses su tablero político se ha visto totalmente sacudido por el crecimiento espectacular en las encuestas de Aliança Catalana, a la vez que también sube en los sondeos Vox.

Todo ello ha contribuido a una posición todavía más dura para competir por parte tanto de Junts y del Partido Popular de Cataluña en un escenario en el que el eje independentismo versus unionismo ha dejado de canalizar el debate público. Y en estas semanas hay dos temas, alentados por las derechas especialmente, que monopolizan las conversaciones políticas y mediáticas: la migración y la multirreincidencia.

Y es que la migración es el principal caldo de cultivo del crecimiento de Aliança, lo que ha hecho que el discurso duro y xenófobo se adueñe del arco conservador catalán. Empezando por Junts, que trata de reconquistar el terreno político con posiciones antiinmigración y buscando conseguir las competencias para la Generalitat, lo que arrastró a un pacto con el PSOE, que fue duramente criticado por los socios progresistas de Pedro Sánchez.

El caso de Badalona

Pero ese discurso extremo ahora lo trata de capitanear el Partido Popular durante estos días a través del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. En la ciudad catalana se vive una situación de tensión después de que durante la semana pasada los Mossos d’Esquadra desalojaran por orden judicial el edificio del instituto B9, lo que dejó en la calle a alrededor de 400 personas, en su mayoría inmigrantes subsaharianos, y sin solución habitacional en pleno diciembre.

El Ayuntamiento de Badalona, competente en materia de servicios sociales, se ha negado a dar cobijo a los desalojados en centros o albergues. Ello ha provocado un fuerte choque con la Generalitat de Cataluña, capitaneada por Salvador Illa, que ha buscado soluciones temporales junto a entidades y la Iglesia para atender a los migrantes, muchos de ellos todavía acampados bajo puentes.

García Albiol se niega a dar ayuda porque, en su opinión, resulta “inviable” tanto “conceptualmente” como económicamente porque costaría, según sus cálculos, unos 672.000 euros al mes. Ha alentado este discurso tanto en medios de comunicación como en las redes sociales: "Estas personas van a ser vulnerables siempre, porque han entrado en España de forma irregular. No van a poder trabajar ni tener un contrato de trabajo, y no van a poder tener un alquiler".

El pasado domingo se vivió una imagen impactante cuando una protesta vecinal impidió que algunos de los desalojados pudieran entrar a dormir en la iglesia de la Mare de Déu. Hasta la Iglesia ha mostrado su horror por lo que está sucediendo. El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, hizo esta reflexión: "Cuando una determinada parroquia ofrece unas estancias, que haya manifestantes que se nieguen a dejar entrar a la gente… ¿Esta es la manera de hacer las cosas en este país? ¿Nos hemos vuelto locos?".

Illa: "Humanidad significa acoger"

Durante su discurso este viernes por la noche, Salvador Illa lanzó este mensaje: “Precisamente la Navidad nos recuerda aquello que no podemos perder nunca: nuestros valores humanos. ¿Qué nos queda si no actuamos con humanidad? Humanidad significa acoger e integrar a las personas que lo necesitan, significa defender nuestro estado del bienestar para garantizar una educación y una sanidad públicas para todos, significa garantizar la vivienda como un derecho, significa ofrecer ayudas sociales a quienes más lo necesitan y también significa garantizar la dignidad, la seguridad y la convivencia en todos nuestros barrios. Sin esta humanidad, sin esta solidaridad, no se puede construir ningún país ni ninguna sociedad”.

“La respuesta a las necesidades y retos de Cataluña no es culpar a las personas que menos tienen o a quienes son diferentes. Haremos una Cataluña mejor para todos con política útil y con políticas públicas responsables, con soluciones al servicio de las personas. De todas las personas”, argumentó el también líder de los socialistas catalanes.

Desde Génova 13 se está respaldando de manera rotunda a García Albiol en su postura respecto al desalojo, mientras que el Gobierno central ha tachado de racista la actitud de los populares. La nueva portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz, indicó este viernes en TVE que el alcalde “está dejando, de manera inhumana, dormir en la calle a personas solamente por cuestiones de su origen.

Las derechas están condicionadas por ese aumento imparable de Aliança, que ha hecho de la migración su principal base para el crecimiento electoral. En el último sondeo del CEO (el CIS catalán), el partido de Sílvia Orriols ya está disputándole a Junts la tercera posición con entre 19 y 20 escaños, por detrás del PSC (38-40) y de ERC (22-23). Y, además, Vox (13-14) estaría por delante del PP (12-13).

El Congreso acelera la propuesta de Junts

El otro gran asunto que domina la política catalana alentado por la derecha es la multirreincidencia, que se ha convertido en un asunto nuclear tanto para Junts como para el Partido Popular. Los de Carles Puigdemont, además, están consiguiendo atraer al PSOE, dentro de su presión para no derribar la legislatura, en la modificación legislativa que se está estudiando en el Congreso de los Diputados.

Los socialistas han permitido desbloquear la proposición de ley presentada por Junts en marzo del año pasado y han favorecido que se encarrile votando a su favor en las fases de ponencia y comisión durante este mes de diciembre, con un bloque en el que se integran los posconvergentes, el PP, Vox y el PNV. En un tema clave en el tablero catalán, ERC se ha abstenido, mientras que ha causado un gran enfado entre los diputados de Sumar, Podemos y de EH Bildu.

El texto que tiene entre sus manos el Congreso conllevará reformas en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por ejemplo, el castigo del hurto podrá ampliarse a una pena de prisión de uno a tres años si concurren circunstancias como haber sido condenado ejecutoriamente por otros tres delitos menos graves.