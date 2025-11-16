Junqueras sugiere que Aliança Catalana es "un invento" de los servicios secretos españoles

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha sugerido este domingo que Aliança Catalana es "un invento" de los servicios secretos españoles o de parte de la cúpula judicial: "Nunca correrán el riesgo de ir a la cárcel ni al exilio porque nunca harán nada de verdad para nuestro país", ha dicho, informa EFE.

"Si los servicios secretos españoles o algunas de las togas que todavía nos persiguen tuvieran que inventar algo contra Cataluña, inventarían Aliança Catalana", ha afirmado Junqueras en una intervención en el cierre de la Conferencia Nacional de Jovent Republicà, celebrada en L'Espluga de Francolí (Tarragona).

El líder de ERC ha considerado que Aliança Catalana son "herederos de los quintacolumnistas" que en la Guerra Civil "contribuyeron a abrir las puertas de Cataluña a las tropas franquistas".

"Hoy, estos herederos de los quintacolumnistas, vuelven a hacer de quinta columna, y lo vuelven a hacer desde las redes sociales. Se abalanzan sobre nosotros porque explicamos verdades como templos, porque explicamos que, si los servicios secretos españoles o algunas de las togas que todavía nos persiguen tuvieran que inventar algo contra Cataluña, inventarían Aliança Catalana", ha argumentado.

"Del mismo modo que no nos dan miedo las cárceles españolas, tampoco nos dan miedo sus 'trolls' en las redes", ha agregado.

Según Junqueras, si desde Aliança Catalana "pueden permitirse el lujo de hacer burla de los que han estado en la cárcel o en el exilio es porque saben que ellos nunca correrán el riesgo de ir a la cárcel ni al exilio porque nunca harán nada de verdad para nuestro país".

"A ellos les protegen los servicios secretos españoles"

"Porque a ellos les protegen los servicios secretos españoles y las togas que a nosotros nos persiguen", ha añadido.

El líder de ERC ha remarcado que "esta quinta columna solo es arrogante y prepotente contra aquellos que recogen fruta o trabajan en la construcción, el transporte o los servicios sociales".

En cambio, "son cobardes y serviles ante aquellos que se aprovechan del trabajo precario de tantísima de nuestra gente y jóvenes": "Son valientes ante los débiles y profundamente cobardes ante los que consideran poderosos".

"El franquismo pervive", avisa Alamany

Por su parte, la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha advertido que, 50 años después de la muerte del dictador Francisco Franco, "el franquismo pervive y la extrema derecha también, envuelta de una bandera española, pero también de una bandera catalana".

Alamany ha apuntado que la extrema derecha "se nutre de la desorientación, la desesperanza y de la frustración", tanto social como "nacional".

Ante este contexto y "ese murmullo que dice que no se puede hacer nada", la dirigente de ERC ha llamado al "optimismo" y a "no resignarse", apelando a victorias como las del izquierdista Zohran Mamdani en la alcaldía de Nueva York: "Hay partido, el futuro no está escrito, la esperanza puede volver a ganar, pero tendrá que cogernos preparados", ha dicho.

Orriols responde a Junqueras

La líder de Aliança Catalana y alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, ha respondido a las palabras de Junqueras sobre su formación.

En un mensaje en la red social X, Orriols ha adjuntado un vídeo de Junqueras en el programa Salvados que se emite esta noche, en el que el líder de ERC también apunta que "si el Estado español y sus servicios secretos tuviesen que diseñar algún día una herramienta para debilitar al independentismo, ese instrumento se parecería mucho a Aliança Catalana".

"Qué bien que hablas en castellano, Junqueras ¿No serás tú el del CNI? ¿A lo mejor por eso te entregaste a los tribunales españoles tan deprisa y quizás por eso te han indultado? No lo sé, pregunto... Farsante", ha espetado Orriols en su mensaje.