La Fiscalía urge a aclarar si el Ayuntamiento de Badalona atiende a los desalojados del antiguo instituto B9

La Fiscalía ha pedido a un juzgado que inste al Ayuntamiento de Badalona (Barcelona), liderado por el popular Xavier García-Albiol, a aclarar de forma urgente si ha ofrecido la "atención adecuada" y una alternativa habitacional a los inmigrantes desalojados hace una semana del antiguo instituto B9.

Decenas de migrantes subsaharianos que siguen sin alternativa habitacional tras el desalojo de este edificio siguen dispersados en distintas localizaciones mientras el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat, los ayuntamientos y las entidades sociales trabajan para buscar soluciones.

Según ha adelantado 3Cat y han confirmado a EFE fuentes judiciales, la Fiscalía ha pedido al juzgado que autorizó el desalojo que requiera de forma urgente al Ayuntamiento de Badalona que detalle si está dando cumplimiento al mandato judicial relativo a que los servicios municipales presten la "atención adecuada" a los sintecho desalojados, así como las previsiones de "procurar en breve" un recurso habitacional a las personas que desde entonces permanecen en la calle.

La Fiscalía ha planteado esta petición ante el juzgado de lo contencioso administrativo de Barcelona que autorizó el desalojo que se llevó a cabo el pasado miércoles 17 de diciembre en el edificio del B9 de Badalona, en el que llegaron a vivir unas 400 personas, en su mayoría inmigrantes subsaharianos.

En concreto, según han detallado a EFE fuentes jurídicas, la Fiscalía ha solicitado al juzgado que requiera de forma urgente al Ayuntamiento de Badalona para que entregue un informe sobre las incidencias producidas durante el desalojo y de qué modo está dando cumplimiento al mandato del juzgado para que los servicios sociales presten la "atención adecuada" a los sintecho desalojados.

Además, según las fuentes, la Fiscalía también solicita que el juzgado ordene al Ayuntamiento de Badalona a concretar en su informe las previsiones de procurar "en breve" un recurso habitacional a las personas que desde el desalojo llevan varios días en la calle.

De hecho, desde hace casi una semana, Badalona sigue viviendo momentos de tensión por las consecuencias del macrodesalojo ejecutado por orden judicial y promovido por el consistorio de Xavier García Albiol, quien desde el primer momento dejó claro que no movilizaría recursos para dar acogida alternativa al grueso de los inmigrantes que se quedaban sin un techo.

Un numeroso grupo de desalojados se encuentra ubicado en tiendas de campaña debajo del puente de la autopista C-31, a donde se dirigieron este pasado fin de semana para resguardarse de las lluvias. Las entidades sociales y también algunos vecinos solidarizados con su situación les han llevado comida, agua y mantas. Esta misma tarde ha comenzado un dispositivo en el puente de la C31 donde participan los servicios sociales, municipales y de la Generalitat, y otras entidades para buscar una alternativa a estas personas, aunque han dejado claro que podrá tardar horas.

El fin de semana, un acuerdo entre administraciones y entidades sociales posibilitó la atención a una quincena de los desalojados en la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat, en el barrio de Sant Crist, pero decenas de vecinos lo impidieron.

El dispositivo de emergencia temporal gestionado por Cáritas, Cruz Roja, Sant Joan de Déu Serveis Socials y la Fundació Llegat Roca i Pi, y con el apoyo económico de la Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat, no pudo entregar materiales y recursos al grupo de inmigrantes ante la tensión de los vecinos que protestaban a las puertas de la parroquia.

Paralelamente, una quincena de los inmigrantes desalojados del B9 han dormido las últimas noches en el antiguo albergue Can Bonfí Vell. Fuentes del Govern han confirmado que, después de una mediación que se ha alargado durante toda la noche y a lo largo de este martes junto a las entidades sociales de Badalona y la Sindicatura de Greuges, estas personas han sido realojadas en otros equipamientos.

Por otro lado, la Guardia Urbana badalonesa ha desplegado un dispositivo policial para impedir que un tercer grupo buscase cobijo en el instituto Ventura Gassol, situado en el barrio de Montigalà.

En su última rueda de prensa del año, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que su ejecutivo está trabajando "con discreción" para "cumplir la ley", garantizar la convivencia y resolver la situación de los desalojados.

Albiol sigue hablando de delincuencia

En este contexto, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), ha insistido este martes en relacionar a los desalojados del B9 con la delincuencia y se ha negado a abrir un albergue cerrado, Can Bofí Vell, para cobijar a los sintecho alegando que el edificio no está en buenas condiciones.

Illa ha dicho que no quiere entrar "en ninguna polémica" con el alcalde de Badalona, con el que sí que ha hablado sobre la situación: "Lo que tenía que decirle ya se lo he dicho en privado", ha señalado. Eso sí, ha alertado de que "la irresponsabilidad no sale gratis y tiene consecuencias", tras las manifestaciones de vecinos en contra de los desalojados, alentados por los discursos de Albiol.

En este contexto, Illa ha hecho un "llamamiento a la serenidad y a la calma, especialmente a los vecinos de Badalona". El presidente catalán ha señalado que la prioridad del Govern es "resolver la situación" de las personas sintecho, algo que ha dicho que está haciendo la Generalitat con "discreción y trabajo".

Desde Cáritas han confirmado a EFE que junto al departamento de Derechos Sociales han conseguido ya alojar a 52 personas vulnerables en otros recursos y que otras siete personas también se prevé que tengan un techo en las próximas horas.

Esta organización ha dejado claro en un comunicado que la prioridad de las entidades sigue siendo garantizar la seguridad, la dignidad y la intimidad de todas las personas afectadas.

También la plataforma Lafede.cat ha mostrado su rechazo a los "discursos racistas" y ha mostrado su "apoyo explícito tanto, a las personas que ahora mismo se encuentran en situación de calle en medio de un temporal de frío y lluvia con los peligros que supone para su salud". Las entidades han querido asimismo agradecer a todos los vecinos de Badalona que están mostrando su solidaridad con los inmigrantes criminalizados.