Los migrantes del B9 abandonan la plaza donde se habían instalado tras el desalojo

El medio centenar de migrantes acampados en una plaza junto al antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona) desalojado el pasado miércoles por los Mossos d'Esquadra han comenzado a recoger sus pertenencias y abandonar el lugar, después de que la Guardia Urbana les haya emplazado a retirarse.

Después de que el pasado miércoles la Policía de la Generalitat desalojara el B9, medio centenar de los casi 400 migrantes que llegaron a vivir en este antiguo instituto se instalaron en la plaza que hay frente al edificio con una veintena de tiendas de campaña.

Los desalojados, la mayoría inmigrantes subsaharianos, han encendido hogueras durante la noche para combatir el frío nocturno, junto a las pertenencias que pudieron recuperar tras el desalojo que efectuaron los Mossos.

A primera hora de esta mañana, la Guardia Urbana de Badalona se ha desplegado en el lugar, emplazando a los migrantes a recoger sus pertenencias y a abandonar la plaza, sin que por el momento se estén produciendo incidentes.

Una vez que los migrantes hayan abandonado la plaza, está previsto que el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Badalona trabaje en la zona.

Los Mossos desalojaron en la mañana del miércoles el edificio del instituto B9 de Badalona tras una orden judicial a instancias del ayuntamiento, que tiene previsto reconvertirlo en una comisaría de la Guardia Urbana, una ejecución que ha dejado en la calle a alrededor de 400 personas, que se han quedado sin solución habitacional en pleno mes de diciembre.

El desalojo del mayor asentamiento de personas sin techo en Cataluña se saldó con 19 detenidos, la mayoría en aplicación de la ley de extranjería, y 181 personas identificadas.