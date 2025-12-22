Sánchez elige a Saiz como portavoz del Gobierno y a Tolón como ministra de Educación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que Milagros Tolón será la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, mientras que la Portavocía del Ejecutivo recaerá Elma Saiz, actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Sánchez hizo una declaración institucional a las 8.30 horas de la mañana en el Palacio de La Moncloa para informar del cambio en el Ejecutivo una vez que Pilar Alegría dejara el Gobierno para centrarse en la carrera electoral de Aragón para el próximo 8 de febrero.

Este anuncio de cambio en el Gobierno se produce apenas unas horas después de las elecciones en Extremadura, donde el PSOE sufrió un descalabro histórico, pasando de 28 a 18 diputados en un momento de crisis para los socialistas por los escándalos de corrupción y de acoso machista.

El ascenso de Saiz

El gran ascenso en este cambio en el Gobierno es el de Saiz, que deberá asumir la Portavocía en estos tiempos convulsos para el socialismo. Sánchez manda una señal eligiendo a la también ministra competente de migración en un contexto donde la ultraderecha está en ascenso con un discurso fuerte contra los migrantes, al que se ha sumado también el Partido Popular.

Saiz (Pamplona, 1975) tiene una larga trayectoria política, con cargos como delegada del Gobierno en Navarra (2008-2012) y consejera de Economía y Hacienda en el Gobierno foral, bajos las órdenes de María Chivite, entre 2019 y 2023. Precisamente en esa época ejerció también como portavoz del Ejecutivo autonómico.

Llegó al Gobierno tras la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023 y se ha convertido en la cara de las políticas migratorias del Ejecutivo, aunque también ha sufrido alguna crisis política como el plan de cotización de autónomos que tuvo que retirar. Saiz procede del PSN, una federación en el punto de mira ahora por los escándalos de Santos Cerdán. Sobre él dijo: "Como mujer, navarra y socialista, me estoy recomponiendo del dolor y del impacto".

Durante su declaración, Sánchez destacó de ella: "Por encima de todo, es una gran ministra con la que España roza los 22 millones de cotizantes. Ahora asume una nueva responsabilidad: ser voz del Ejecutivo en esta segunda mitad de legislatura. El Gobierno de coalición progresista afronta esta etapa con ganas, con energías renovadas, las pilas cargadas y dispuesto a pelear por sacar adelante cada iniciativa con voluntad de diálogo y con humildad".

Tolón, fiel a Sánchez y mensaje a Page

Para la cartera de Educación, Formación Profesional y Deportes, Sánchez ha escogido a Milagros Tolón, actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha. La dirigente socialista es una de las mayores defensoras del presidente desde hace años y llegó a estar al frente del Comité Federal del PSOE. Actualmente, en el plano orgánico forma parte de la Ejecutiva Federal al mando de la Secretaría de Políticas Sociales, Mayores y Movimientos Sociales.

Alegría anuncia que deja el Gobierno para centrarse en las elecciones de Aragón Ver más

Su nombramiento tiene también un mensaje interno, ya que Tolón es la principal adversaria en el PSOE de Castilla-La Mancha del presidente autonómico, Emiliano García-Page, el barón más crítico con Sánchez.

El jefe del Ejecutivo subrayó que Tolón es Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense, además de haber estudiado Magisterio en la Universidad de Castilla-La Mancha. "Su trayectoria profesional ocupa un lugar destacado en la docencia, ha ejercido de profesora en la escuela de adultos de Toledo", apuntó Sánchez. Para añadir: "A lo largo de su carrera profesional ha adquirido un conocimiento y una experiencia en todos los niveles de gobierno del país. Fue la primera mujer alcaldesa de Toledo".

En ampliación