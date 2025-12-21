Sánchez anunciará este lunes por la mañana la sustituta de Alegría en el Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará una declaración institucional este lunes por la mañana en el Palacio de La Moncloa para anunciar a la sustituta de Pilar Alegría (ministra de Educación y portavoz) en el Ejecutivo.

Según consta en la agenda del Gobierno, Sánchez realizará esta declaración a las 8.30 horas.

Alegría anuncia que deja el Gobierno para centrarse en las elecciones de Aragón

El presidente confesó a la prensa en la pasada copa de Navidad en Moncloa que la idea es hacer un retoque puntual en el Gobierno para sustituir a Pilar Alegría, que ya se ha centrado en la carrera para las elecciones en Aragón del próximo 8 de febrero. Su sustituta será una mujer.

El ala de Sumar lleva días exigiendo que haya una remodelación profunda de los ministros socialistas aprovechando este cambio, pero Sánchez ha rechazado ese plan y ha subrayado en varias ocasiones que está contento con todos los miembros del Gobierno.

El anuncio de la nueva portavoz del Gobierno se realizará apenas unas horas después de la celebración de las elecciones extremeñas, que suponen el arranque del nuevo ciclo electoral y con las derechas dominando las encuestas en un momento muy complicado para el PSOE por los casos de corrupción y de acoso machista que zarandean a los socialistas.