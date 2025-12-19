Sánchez acusa a Guardiola en el cierre de campaña de "tapar sus escándalos" con el "bulo del pucherazo"

La campaña electoral extremeña toca a su fin tal como comenzó hace quince días, con la presencia de varios líderes nacionales arropando a sus candidatos y pidiendo el voto entre mensajes críticos al contrario, si bien los últimos días han estado marcados por denuncias de todo tipo.

El presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, ha acusado este viernes a la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura y candidata del PP, María Guardiola, de tratar de "tapar sus escándalos de abuso y acoso" con el "bulo del pucherazo".

Sánchez se ha manifestado de esta manera en el acto del cierre de campaña del PSOE extremeño en Villanueva de la Serena (Badajoz), donde ha defendido el proyecto del secretario general del partido en la región y candidato socialista a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

"Es el PP de siempre, solamente les valen los resultados electorales cuando ganan y si no, es un pucherazo", ha dicho Sánchez al hilar el caso del conductor y pariente de Guardiola condenado por maltrato, con el robo de 124 votos por correo en Fuente de Cantos (Badajoz).

Ha ironizado con que la popular "no se ha enterado" de ninguno de estos dos casos, pero sí sabía, incluso "antes que la Guardia Civil", de que "un robo de unos delincuentes comunes era todo un pucherazo".

A su juicio, el PP practica la "técnica del espejo": "Criticar al adversario lo que ellos mismos hacen".

Por ello, ha animado a los extremeños a votar por el PSOE -"el único partido que puede hacer frente al PP y Vox"- el próximo domingo en unos comicios que, ha augurado, ganará su formación con unos votos que harán presidente a Gallardo.

Sánchez también ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por decir que España "va hacia la deriva autoritaria" y al de Andalucía, Juanma Moreno, por asegurar -ha sostenido- que las mujeres "poco menos que se le abalanzan" desde que está al frente del Gobierno andaluz.

"Pero qué paciencia hay que tener con esta derecha", ha manifestado.

Un "alcalde" para Extremadura

Sánchez ha defendido el proyecto de Miguel Ángel Gallardo para los extremeños, uno que cree oportunidades para los jóvenes y blinde los derechos de toda la ciudadanía, así como que proteja los servicios públicos frente "a los recortes" del PP.

Gallardo, ha dicho, "es lo que necesita Extremadura": "Un alcalde con las puertas abiertas de su despacho recibiendo a los extremeños y extremeñas, sacando adelante a esta tierra".

En esa línea, ha criticado a Guardiola porque, aunque habla "mucho de democracia", no acude a los debates electorales, "como Feijóo", pero después "bien que extiende bulos y se abraza a la ultraderecha".

Asimismo, ha lamentado una campaña de PP y Vox llena de "bulos y zancadillas" contra Gallardo y ha insistido en reclamar el voto para el PSOE porque cree que el socialista será "un gran presidente" para Extremadura, como lo fue Juan Carlos Rodríguez Ibarra o Guillermo Fernández Vara.

Ha señalado que "habrá muchas papeletas" de partidos posibles que introducir en las urnas pero "solamente hay dos con opciones de Gobierno": la del "retroceso" de PP y Vox, y la del PSOE, "el avance". "Eso es lo que nos jugamos".

El "insulto" de Abascal sobre Robe Iniesta

Sánchez se ha referido también a las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, de esta semana en Plasencia, en el mismo lugar en el que fue homenajeado el cantante de Extremoduro, Robe Iniesta, y donde dijo que había que "desinfectar" el auditorio.

Ha resaltado que durante la campaña extremeña se han oído cosas que les "han herido un poco en el corazón", como este comentario, que ha tildado de "insulto" para la familia del cantante y para el mundo de la cultura.

Por eso, le ha recomendado para este fin de semana leer un libro de la escritora y poetisa Dulce Chacón (1954-2003) y escuchar una canción de Extremoduro.

"Le digo -a Abascal- que Extremadura es cultura y que la cultura le va a vencer a él y a su intolerancia reaccionaria el próximo 21 de diciembre votando al PSOE", ha zanjado.

Abascal vaticina un "gran resultado" para Vox en Extremadura y pide echar "el resto"

En cuanto al líder de Vox, Santiago Abascal, ha vaticinado un "gran resultado" para su formación este domingo en Extremadura, para lo que ha pedido el voto a una "alternativa patriótica" y echar "el resto" a sus simpatizantes con el fin de convencer a más, pues "cada voto cuenta".

"Podéis hablar con vuestros familiares: habrá algún pepero engañado con el voto útil o algún rojo decente al que no le guste que le roben, con principios y convicciones que probablemente no sean como las nuestras, pero que podemos respetar", ha relatado en el acto de cierre de campaña de Vox, celebrado en Badajoz.

En este sentido ha pedido también convencer a "gente de izquierdas decente" que "no soporta la corrupción, la traición al campo, las políticas de género, ni ser condenado a la inmigración masiva e ilegal".

Tras recordar sus distintos actos de partido por "hasta el último rincón de Extremadura" estas últimas semanas, ha cargado contra la "estafa" y la "corrupción" del bipartidismo, que "discute aquí, pero pactan lo mismo" en Europa.

"Guardiola dice que voy a salir corriendo el día 22 de Extremadura: miente, voy a salir corriendo el día 19, esta misma tarde, para ver a mi familia", ha expresado Abascal, a la vez que ha dicho que "igual" le llama el 22 "para que vuelva corriendo".

"Pero no me tiene que llamar a mí, sino a Óscar Fernández, y él sabe lo que tiene que hacer", ha agregado sobre, en su opinión, el único candidato que representa un cambio en Extremadura, una región "abandonada y traicionada" por el bipartidismo.

Asimismo, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Oscar Fernández Calle, ha afirmado que, si bien “la campaña electoral toca hoy a su fin", será pasado mañana -día de votación- cuando "empiece todo", primero en Extremadura para posteriormente en la Moncloa.

Unidas por Extremadura: Ningún voto de izquierdas se puede quedar en casa el domingo

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha dicho que “ni un voto de izquierdas se puede quedar en casa” en las elecciones autonómicas de este domingo, pues su formación ha demostrado que hay “un proyecto ilusionante y de futuro” para la comunidad autónoma.

Durante el cierre de campaña de Unidas por Extremadura, celebrado en la sede del Círculo Pacense, en Badajoz, De Miguel ha aseverado que “mucha gente socialista se dirige” a su formación para expresarle que les van a votar, pues “no pueden ir a votar con una pinza en la nariz”.

Por este motivo, Irene de Miguel se ha querido dirigir a esa ciudadanía para expresarles que “hay una alternativa coherente, real, sólida y trabajadora, la cual luchará por esta tierra, por los servicios públicos y por la igualdad de oportunidades”.

La candidata de Unidas de Extremadura ha pedido a esa ciudadanía que “se den el gustazo de votar por una formación feminista sin complejos y que defiende la soberanía de este territorio, la igualdad de oportunidades, y que Extremadura es una tierra autónoma”.

Irene de Miguel ha afirmado a su vez que la candidata popular, María Guardiola, “no dio la cara” en el debate de RTVE de este jueves, “pues no quiere que se le diga que mientras estaba el otro día en un mitin sentada al lado del alcalde de Navalmoral de la Mata (Enrique Hueso), acusado de acoso machista, expresaba que a ella nadie le va a dar lecciones de feminismo”.

Para Irene de Miguel, la líder popular “debe estar pasando mucha vergüenza por su gestión, por los acosos machistas que ha escondido y porque perderá las elecciones”.

En un momento en el que “el país y la izquierda entera” miran a Extremadura, y donde se pensaba que “solo las derechas podían ganar”, la formación ha demostrado que posee “un proyecto ilusionante, que da esperanza y futuro", y que “será la punta de lanza que levante la izquierda en este país”, ha afirmado.