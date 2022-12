Enma López: “Madrid no es para nada de derechas”

Hay un momento en el que España contiene la respiración al unísono. Esa medianoche en la que cambia el año y millones de ciudadanos están pendientes del reloj de la Puerta del Sol. Se acumulan a la vez sensaciones de esperanza, de recuerdos, de presencias, de ausencias, de sueños, de frustraciones. La vida de cada uno pasa por la mente durante unos segundos.

Y la vida va de campanadas. De darlas y recibirlas. Enma López (PSOE) es la primera invitada en esta sección de entrevistas, hasta con los cuartos. Una política de 24 horas, entre el Ayuntamiento de Madrid, Instagram y los platós de televisión. Su nombre está al alza dentro del partido, a pesar de que no sea finalmente la ‘número uno’ en las municipales. “Para nada” quería serlo. Mucho futuro por delante. Preparen las uvas.

LOS CUARTOS

1- De Madrid, ¿al cielo o al infierno político?

Al cielo. En todo. Es cierto que el clima político madrileño está más crispado de lo que nos gustaría, pero Madrid sigue siendo Madrid.

2- ¿Se siente parte de la Villa y Corte?

Y tanto. Me vine hace quince años para un rato y mi casa ya está aquí.

3- ¿Quién ha sido el mejor alcalde o alcaldesa de esta ciudad?

Mi Tierno Galván. Sin duda. Pero hace ya muchos años y necesitamos una nueva alcaldesa socialista.

4- ¿Se hace demasiada política pensando sólo en la burbuja de la M-30?

Se hace demasiada poca política pensando en los barrios y en el más allá de la M-30. Pero ni siquiera se hace política pensando en esa burbuja. A Manuela Carmena se le echó en cara que gobernaba sólo para Lavapiés y Malasaña. Pero es que Almeida no hace ni eso.

LAS CAMPANADAS

1- José Luis Martínez-Almeida se vendió como el alcalde de España, ¿cómo es en realidad?

Es un hombre al que no le gusta ser alcalde. Es un tipo inteligente, socarrón y simpático, pero no le apetece lo de ser alcalde. Da la sensación de que no le gusta gestionar.

2- ¿Tiene posibilidades reales Reyes Maroto de ser alcaldesa?

Por supuesto. Salimos a ganar.

3- ¿Le dolió no ser la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid?

No, no. Nunca he querido serlo. Para nada.

4- ¿Ha dado el PSOE por perdida la batalla de Madrid?

No, hombre, no. Traemos a una ministra que es una excelente gestora. ¡Cómo vamos a dar por perdida la batalla de Madrid! Y tenemos un candidato a la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, que lo está haciendo muy bien y tiene todas las ganas del mundo.

5- ¿Es muy de derechas Madrid?

No, Madrid no es para nada de derechas. Hay partes conservadoras, pero Madrid, como concepto, es una región super progresista. Es innovadora, moderna.

6- ¿Seguirá Pedro Sánchez en La Moncloa la próxima legislatura?

Yo apuesto por ello.

7- ¿Qué es lo peor que ha hecho el gobierno del PP y Cs en el Ayuntamiento de Madrid?

Me cuesta elegir. Lo peor es el desgobierno y cómo Madrid se ha convertido en una ciudad de la ley del más fuerte, donde el espacio público está invadido. Hemos perdido el sentido de lo público. Pero la realidad es que han hecho muy poco.

8- Pongamos que hablamos de Begoña Villacís, ¿la ve en la lista del PP en mayo?

No hago especulaciones. Ella sabrá lo que hace con su vida. Lo que me gustaría es que, por lo menos, en el tiempo que esté de vicealcaldesa ejerciera e hiciera algo más que salir en fotos y sacar titulares.

9- ¿Se imaginó un país en el que la ultraderecha fuera la tercera fuerza política?

Ni me lo imaginé ni quiero verlo. Es algo que me preocupa mucho. Me espanta. Pero también me hace mirarme en el espejo y plantearme qué no estamos haciendo bien para que esto pueda ser así.

10- ¿Se han quitado un peso de encima con la expulsión de Joaquín Leguina?

No. Expulsar a un compañero nunca es una buena noticia. Esto no significa que no hubiera más que causas suficientes.

11- Púnica, Gürtel, Lezo… ¿Se siente cómoda con la reforma de la malversación?

No toca ninguno de estos temas hasta donde yo sé.

12- ¿Qué placa turística pondría en la puerta de Génova 13?

Para cafeteros: “Esta sede se pagó con fondos públicos”.