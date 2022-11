Reyes Maroto será la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid

Misterio resuelto. La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, será la aspirante del PSOE el próximo 28 de mayo para intentar arrebatar la Alcaldía de Madrid a José Luis Martínez-Almeida, según han informado fuentes socialistas a infoLibre.

Maroto es la gran apuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para una de las plazas más simbólicas de las elecciones generales. La ministra de Industria tiene ahora que presentarse a las primarias del PSOE de Madrid, pero no se espera un candidato fuerte como rival y su figura genera consenso entre los militantes madrileños.

La ministra, originaria de Valladolid, ya conoce la política madrileña, milita en el PSOE de Madrid y estuvo ya en la Asamblea regional. Asimismo, en la pasada campaña autonómica fue uno de los reclamos de la candidatura de Ángel Gabilondo, al prometer que sería su vicepresidenta. Maroto era la gran favorita para este puesto, como ya avanzó infoLibre.

La izquierda ve posibilidades

Uno de los principales retos que tiene ahora la ministra es darse a conocer entre la ciudadanía, ya que, según el barómetro del CIS, sólo saben su nombre el 46,6% de los españoles. El PSOE aspira a mejorar los resultados de los pasados comicios, cuando quedó cuarto en el Palacio de Cibeles, con ocho concejales, por detrás de Más Madrid, el PP y Cs.

La salida de Maroto puede no ser la única del Gobierno de cara a esta cita de las municipales, con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en todas las quinielas para ser la candidata en el ayuntamiento de Las Palmas. Esta cita del 28-M es crucial para Pedro Sánchez, pues supone casi una primera vuelta de cara a las próximas elecciones generales de finales de 2023. En la última macroencuesta hecha pública por el CIS; el PSOE sería la principal fuerza en España en las próximas locales.

Madrid es una de las plazas más importantes. Las izquierdas están convencidas de que hay partido y de que pueden ganarle a un José Luis Martínez-Almeida muy "desgastado" por su gestión. En esta carrera están también en pista de salida Rita Maestre por Más Madrid y Roberto Sotomayor por Podemos. En la derecha compiten Javier Ortega Smith (Vox) y Begoña Villacís (Cs), además del alcalde.

La labor de Maroto siempre ha estado en mente de Pedro Sánchez, quien siempre ha destacado de ella su forma de trabajar, muy discreta pero intensa, y su habilidad para llegar a acuerdos en el sector.

Seguirá al frente del Ministerio hasta abril

Maroto seguirá al frente del Ministerio de Industria hasta que empiece el proceso electoral, según reveló ella misma en declaraciones a los medios tras conocerse la noticia. La dirigente socialista acudió este lunes por la mañana a un encuentro sobre turismo organizado por Europa Press. Allí confirmó sus intenciones de dar un paso adelante: "Quiero ser la próxima alcaldesa".

La titular de Industria confesó: "Voy a dejarme la piel". La ministra estuvo arropada por muchos de sus compañeros en el Ejecutivo como Nadia Calviño, Félix Bolaños, Isabel Rodríguez, Miquel Iceta, Pilar Alegría y María Jesús Montero. También la acompañaron cargos del partido como Santos Cerdán y Víctor Gutiérrez, además del líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato. Asimismo, como guiños internos, estuvieron con ella Mercedes González, Emma López y Mar Espinar, tres nombres que estuvieron sonando hasta el final para esta carrera.

Maroto, según contó, le comunicó el domingo a Sánchez y Lobato su 'sí' a presentarse a estas primarias. Previamente, añadió, ya había mantenido varias conversaciones con ellos dos sobre esta posibilidad. El calendario ya apremiaba, pues hay que presentar candidaturas los días 21 y 22 de este mes. Los avales se recogerán entre el 23 y el 29, en tanto que el día 30 se proclaman las candidaturas. La campaña se desarrollará entre el 1 y el 10 de diciembre, con la primera vuelta para el día 11. En caso de que se tuviera que llegar a una segunda ronda, sería el 18 de diciembre. Según ella, muchos militantes le han solicitado estos días que concurra.

La idea de la socialista es la de apostar por un Madrid abierto y feminista frente a un alcalde "indolente, al servicio de Génova". "Amo esta ciudad, quiero ser la próxima alcaldesa", afirmó la ministra, citando como algunos de los principales problemas de la ciudad la limpieza, la vivienda y la calidad de aire. "Espero ser la candidata ideal para tantos madrileños que quieren las cambiar las políticas", apostilló ante la prensa.

"Estoy súper ilusionada de presentarme", ahondó. Es una "enorme responsabilidad", insistió. Ella defendió que conoce "muy bien" la ciudad, manifestó, después de 25 años aquí. Sobre la pregunta de su afición futbolítica por el Barcelona, la ministra dijo que en su casa se vive con mucha pasión el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. "Son muchos los que quieren cambiar la ciudad", sostuvo, para lanzar su "ilusión, determinación y ganas". Con una crítica al hilo a Almeida: "Estamos esperando que se posiciones sobre la sanidad pública", después de la multitudinaria manifestación del domingo en el centro de Madrid por el caso en los servicios de urgencias extrahospitalarios.

Además, su aterrizaje en Madrid es con vocación de continuidad, no prevé marcharse si no gana. "Soy muy perseverante, y cuando me propongo algo siempre intento llegar al objetivo", remarcó ante la prensa.