Nuestro presidente reflexiona

Un país contiene la respiración. En el más íntimo de los despachos de Moncloa, el presidente rellena una lista de pros y contras. Cinco días, cinco, para resolver el enigma de la esfinge: ¿vale la pena?

Angustiados, los ministros más comprensivos forman corro en la calle Ferraz. Cogidos de la mano, musitan letanías de adhesión. "Todo el apoyo, ¡todo el cariño!", "¡claro que merece la pena!", "nuestro deber es cuidarle, todos estamos detrás del presidente", "esta es la batalla de la dignidad y de la esperanza". ¡Viva lo bueno, abajo lo malo! Lo ha dicho la ministra Morant (¿quién?): hay que saborear la carta. ¿La celulosa? El alimento del futuro. Por los pasillos, Óscar Puente agita el cuadernillo donde le apuntan las faltadas. ¡Ni Cristo en el calvario!

La ministra Montero ha mandado una circular a los militantes: esta noche, vigilia de oración. Los pazguatos del rosario vespertino se quejan porque les contraprograman la chaladura. En Malasaña, el padre Ángel celebra misas en desagravio; sor Lucía Caram hace de monaguilla.

No me oirán una palabra que justifique el juego sucio contra nuestros legítimos representantes, pero sería muy tranquilizador que nuestro amadísimo líder socialdemócrata no se pusiera a jugar con las cosas de comer

Las cosas solo importan cuando le pasan al pe so e. Ahora, justito, hay que acabar con lo del lawfare. ¡Descacharremos la maquinita del fango! (Al pobre Umberto Eco lo va inmortalizar su idea más simplona: de la semiología no se puede vivir). Pedro, víctima propiciatoria, manda cartitas a los ciudadanos: si gobernar con Podemos le quitaba el sueño (Venezuela, Irán, caca culo pedo pis), lo de Begoña le produce pesadillas. Almodóvar llora leyendo la misiva. ¡estaréis contentos! Cariacontecida, Mónica Oltra lamenta no haber recurrido al género epistolar.

Las redacciones de medio país convocan a sus mejores talmudistas para que descifren la prosa presidencial. ¿Va de farol? No se veía tan perfecto uso de la espera desde que Chiquito dijo aquello de "te mataré en agosto, la caló apretaba". Las del otro medio acusan al marido de guerracivilismo. "Un recto llamamiento al odio entre españoles", escribe en caliente el jefe de opinión de El Mundo. Si los cuatro folios de tuiter sirven para que la gente se dé de hostias, la cosa ya vendría caldeada. Qué manera de concederle superpoderes al adversario, quia. En medios menos notables repasan la guía telefónica en busca de otras Begoñas Gómez, que la querella necesita más titulares. Lo de los jueces tiene su coña: las oposiciones serán dificilísimas, pero las pasa cada tarado… El propio denunciante, Manos Limpias –viejo conocido de la afición– sacó anteayer un comunicado diciendo que las pocas noticias que sustentan la querella podrían ser falsas. El chiste se cuenta solo. Para ser la gota que colma el vaso de la paciencia más resistente de nuestra democracia, menuda birria.

Los favorables imploran por las esquinas: cómo te vas a ir, Pedro, con la de cosas que hay que hacer por los parados, las mujeres, los trabajadores y los jóvenes mal arrendados. ¡Con lo que ha costado la investidura! No me oirán una palabra que justifique el juego sucio contra nuestros legítimos representantes, pero sería muy tranquilizador que nuestro amadísimo líder socialdemócrata no se pusiera a jugar con las cosas de comer.

En fin, que habrá que pasarse el finde leyendo especulaciones: mi pasatiempo favorito. Aquí mi apuesta: los marroquíes han descubierto (por el Pegasus) que Sánchez es un reptiliano francmasón. Puestos a fabular, dame más gasolina.