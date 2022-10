Pilar Alegría: "La vejación de la mujer nunca puede ser una tradición"

“Bochornosas, vergonzantes, dolorosas”. Pilar Alegría se muestra tajante. Resuenan los ecos de los cánticos machistas del colegio mayor Elías Ahuja. La ministra de Educación y Formación Profesional rechaza que se pueda considerar una tradición la vejación de la mujer y cree que esto demuestra el camino que queda todavía en la igualdad, aunque niega que sea la imagen general de los jóvenes en el país.

Alegría es una de las personas más cercanas ahora al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también la nombró este verano portavoz del PSOE. La dirigente aragonesa defiende los presupuestos que acaban de salir del Consejo de Ministros y la estabilidad del Ejecutivo de coalición. Y mira también al Partido Popular, al que exige que no calle ni oculte si subiría las pensiones conforme al coste de la vida.

Además, Alegría (Zaragoza, 1977) pide que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, aclare si cobra un sueldo del partido: “Si no haces ese ejercicio de transparencia y no cumples el reglamento del Senado, la pregunta es qué estás escondiendo”. Confrontando al hilo que el expresidente de la Xunta quitó la gratuidad de los libros de texto, mientras que el Gobierno aumenta en un 6,6% el gasto en educación, principalmente para becas. Con una confesión desde la calle de Alcalá: siempre fue más de Literatura y Filosofía, la Física se le atragantaba en el instituto.

En Madrid se han escuchado los gritos en el colegio mayor Elías Ahuja que decían: “Putas, salid de vuestras madrigueras como conejas. Sois unas putas ninfómanas. Os prometo que vais a follar todas en la capea”. ¿Qué le parece?

Son unas expresiones absolutamente bochornosas, vergonzantes, dolorosas. Desde luego, demuestran cuánto camino todavía nos queda por recorrer en materia de igualdad. Sentí una vergüenza y un rechazo absoluto. También me ha resultado muy complicado, incluso me ha generado cierto dolor, escuchar a alguna alumna del otro colegio diciendo que no se siente molesta. Los insultos nunca pueden ser una tradición, la vejación de la mujer que se hace en esas declaraciones nunca puede ser una tradición. Por lo tanto, mi rechazo y mi repulsa más absoluta. Sobre todo, darnos cuenta lo importante que sigue siendo la educación en valores, afectiva y en respeto para erradicar este tipo de declaraciones.

¿Le preocupa que pase esto entre chicos jóvenes universitarios?

Es preocupante. También diré que estas imágenes, en las que veíamos a un grupo muy importantes de jóvenes, no representan a la juventud de nuestro país. Es un caso absolutamente bochornoso y denunciable, pero tampoco podemos considerar que lo que ha sucedido es lo que define a la juventud. A veces se comete la tentación de atribuir esos calificativos a la generalidad. ¿Es preocupante? Sí. Por eso coge más fuerza la necesidad de seguir en todas las etapas con esa educación afectiva y de valores para evitar y erradicar este tipo de actitudes.

¿El discurso de la ultraderecha en temas como la violencia de género o contra el feminismo está calando entre los jóvenes, que es una parte muy importante del electorado de Vox?

Leía un tuit del líder del PP donde repudiaba este tipo de actitudes. Y está muy bien que lo haga, pero, a reglón seguido, recuerdo que él ha permitido el primer Gobierno de la ultraderecha en este país, en Castilla y León. A su vicepresidente le hemos escuchado hace días como insultaba directamente a las mujeres víctimas de la violencia machista. Y no sólo eso, también el no reconocimiento de la misma, el no reconocer que desde 2003 en este país han sido asesinadas más de 1.160 mujeres en manos de sus parejas y exparejas. Es un camino absolutamente peligroso. Como sociedad, tenemos que seguir trabajando en esos valores de respeto de respeto y democráticos.

Hablando de la ultraderecha, en Italia se ha visto un resultado electoral con la victoria de Giorgia Meloni. Suecia, el país socialdemócrata por excelencia, ha registrado también unos buenísimos datos la extrema derecha. ¿Está preocupada por esta corriente que azota todo el continente? ¿En España Vox no tiene techo? ¿Cuál es la receta para luchar contra ese discurso populista?

Creo que hay que ver los resultados país por país. En el caso de Italia hay más factores, como la volatilidad política. El vencedor es el único partido que no apoyó al anterior primer ministro. Lo responsable es mirar cada resultado. Pero también hemos visto una resistencia muy importante, con un buen resultado aunque no suficiente, en la socialdemocracia. Son dos aspectos a tener en cuenta. Las personas pueden estar comprobando lo que no solamente dice la ultraderecha en nuestro país, sino lo que esconde. Ahora en Castilla y León hay que ver cómo actúan cuando tienen la posibilidad. Cada semana escuchamos las distintas manifestaciones que vierten desde Vox hacia las mujeres y las personas con discapacidad. Luego, cuando les ha tocado gestionar una crisis tan importante como los incendios, que han asolado particularmente la provincia de Zamora, la inoperancia y la falta de responsabilidad y reacción han sido más que manifiestas. Y si conocemos el programa en materia laboral que plantea Vox, es poco menos que quitar toda la representatividad de los trabajadores, reducir las pensiones y dar paso a la privatización, lo que demuestra muy claramente cómo rechazan nuestro Estado del Bienestar y el propio funcionamiento de la sociedad.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que estos presupuestos generales, destinados principalmente a la clase media y trabajadora, pueden frenar esos discursos populistas. Lo primero, ya hay cuentas públicas aprobadas por el Consejo de Ministros.

Y mira que ha habido y siguen existiendo agoreros que día tras días apelaban a que este año no iba a haber presupuestos. Cuando se habla de estabilidad o inestabilidad, las palabras se tienen que traducir con hechos. La verdad es que este Gobierno es estable y ha dado estabilidad a este país: ha dado tres presupuestos en tiempo y forma. Antes hablaba de Castilla y León, que es un gobierno distinto precisamente porque la inestabilidad de la derecha, la ultraderecha y Cs ha provocado adelantos electorales en todas aquellas comunidades donde gobernaban.

Este es el Gobierno que ha sacado más presupuestos desde la legislatura de mayoría absoluta de Mariano Rajoy en 2011. Pero, ¿por qué no cala esa imagen? ¿Le sobra ruido al Ejecutivo?

Primero, hay que ser conscientes del momento que estamos viviendo desde el punto de vista social. Los ciudadanos han soportado a sus espaldas una crisis sanitaria muy complicada, con una pérdida de vidas absolutamente dolorosa y con una situación que nos provocó un cambio en nuestro modo de vida. Cuando creíamos que íbamos terminando con esta pandemia, nos azota una guerra en el corazón de Europa que está provocando una subida de la inflación. Y volcanes, incendios, inundaciones. Hemos vivido unos años muy complejos y evidentemente esto genera un estado anímico a la ciudadanía, que es comprensible de cierto hastío y cabreo. Es así, y este Gobierno se hace cargo de este estado anímico. También diré que si salimos a la calle y preguntáramos a cada ciudadano, la inmensa mayoría ha podido recibir y beneficiarse de alguna de las medidas que el Gobierno de España ha puesto en marcha. Tenemos que seguir haciendo ese trabajo. Primero: generar medidas y soluciones, es lo más importante. Y en segundo lugar: también tenemos que seguir haciendo ese trabajo de explicación y desde la pedagogía de qué hemos venido haciendo y qué queremos seguir haciendo a través de este presupuesto.

Sobre el aumento del 25% en el gasto militar, ¿lo sabían los socios de UP?

Siempre que te sientas en una mesa de negociación, lo primero es trasladar el respeto a los que se sientan. Cuando te sientas para hablar y negociar, conoces el tema, el contenido y las cartas con absoluta transparencia. No sé si algunas de las personas del partido de Podemos, como su portavoz, lo conocían o no. Pero las personas que se sientan a negociar sí.

Su partida de Educación sube un 6,6%. ¿Qué va a hacer?

Sobre todo, lo que nos parece más importante es incrementar la cuantía de las becas. Hay un objetivo como ministerio y país: conseguir que cada vez tengamos más jóvenes mejor formados y que ninguno tenga que abandonar sus estudios por una situación económica complicada. El único reto de cualquier joven tiene que ser sus capacidades y su esfuerzo, nunca su situación socioeconómica. Vamos a seguir colaborando con las comunidades para ampliar el programa de compra de los libros de texto (aunque sea competencia de las autonomías) o en el PROA+. También un programa para la escuela 4.0.

Madrid es la comunidad con mayor porcentaje de educación privada. ¿Cree que cada día se desprestigia más la educación pública y se quiere fomentar la educación privada?

Si vamos a la valoración global como país, es verdad que estos años el porcentaje de implementación de escuela pública ha ganado enteros. Luego ya cada administración autonómica, dentro de sus competencias y a través de la financiación ordinaria de sus presupuestos, ha pretendido dar mayor fortaleza a otro tipo de educación, como en Madrid que no pasa por apoyar la escuela pública. De hecho, es la comunidad autónoma que menos invierte por alumno en educación pública. No hay que olvidar una cuestión básica: la educación pública es la educación de todos los ciudadanos. Y todas las familias tenemos el derecho de recibir una educación gratuita y de calidad. En un momento como el que estamos viviendo, en el que se están trasladando importantes presupuestos del Ministerio a las CCAA y las autonomías van a recibir un aumento importantísimo de financiación, más de 134.000 millones de euros, una cifra récord, si hay una prioridad básica es potenciar esa educación de todos.

Es una cifra récord en España, pero se está viendo una carrera fiscal a lo bestia entre las comunidades. ¿Qué le parece que Andalucía suprima el impuesto de patrimonio y esté pidiendo todos los días dinero al Estado?

El enunciado de la pregunta se responde por sí solo. Lo que más me preocupa es que cuando decides eliminar ese impuesto, estás beneficiando al 0,2% de la comunidad. Eso no es una bajada de impuestos, es una decisión directa para perjudicar al 99,8% restante de los andaluces que tiene el derecho de seguir disfrutando de unos servicios públicos. De eso estamos hablando con la fiscalidad: qué modelo de país y qué Estado del Bienestar defiendes. Como segunda lectura, esa eliminación del impuesto de patrimonio significa que esos 93 millones de euros van a ser devueltos a los más pudientes, cuando podrías poner en marcha 25 nuevas escuelas de educación infantil y de primaria o 20 centros de salud.

Se ha conocido que las escuelas concertadas están cobrando cuotas por enseñanzas obligatorias, algo prohibido por la Lomloe. ¿Qué está pasando? ¿Cómo van a actuar?

Por ley todas las familias tienen el derecho a recibir una educación de calidad y gratuita. Conocíamos este dato a través de algún medio y si es así, lo que tiene que suceder es que las autoridades competentes, que son las comunidades, a través de sus inspecciones educativas puedan actuar sobre esta cuestión.

El líder de la oposición ha tachado de “antisociales” estos presupuestos, ¿qué le parece?

Emitió opinión ni siquiera antes de conocerlos. Lo riguroso en estos momentos, que son de incertidumbre y complicados en todo el continente europeo, y lo mínimo es conocerlos. A partir de ahí, opinar. Feijóo, desde que ocupó la Presidencia de su partido, independientemente de la etiqueta con la que se autoproclamara de moderado, lo que ha demostrado es que es imposible llegar a un acuerdo con él. De momento, el único acuerdo que ha alcanzado Feijóo desde que es presidente ha sido con Vox para hacer el primer Gobierno de la ultraderecha en este país.

El PP ha dicho que quiere derogar la ley educativa aprobada por Isabel Celaá.

El Partido Popular es muy habilidoso para destruir, derogar y recurrir. Sobre la ley de educación, lo quiera o no entender el Partido Popular, este es un país plural y diverso. Le puedo asegurar que construir una ley de educación es un proceso complejo, donde hay que tener en consideración la opinión de muchísimos protagonistas (docentes, estudiantes, comunidades autónomas) y distintas sensibilidades para construir como un castillo de naipes y llegar a una ley que sea aprobada en el Congreso. El PP siempre en materia educativa ha tenido esa posición y, de hecho, sólo ha sido capaz de aprobar leyes educativas cuando ha tenido mayoría absoluta. Ahí también ha demostrado su incapacidad para llegar a acuerdos, no sólo con partidos, sino con agentes importantes vinculados con el ámbito educativo.

Se escuchan estos días expresiones como “el Gobierno se está forrando”, “el pufo de Sánchez”... ¿Qué le parece que se hable así del dinero público?

Y, sobre todo, que lo hagan los que luego se quejan amargamente porque les pongamos frente al espejo para ver cuáles han sido sus políticas en aquellos territorios donde han gobernado. Escuchábamos las críticas del PP a la ley educativa y luego miras su gestión: Rajoy dejó a cero euros la ayuda a los libros de texto y Feijóo y Rudi eliminaron la gratuidad de los libros de texto en sus comunidades. Este Gobierno, con toda la recaudación que se ha podido ir generando gracias fundamentalmente a un buen resultado con la reforma laboral, la utiliza para ir construyendo este escudo social. Desde el año pasado hemos movilizado más de 30.000 millones precisamente para la puesta en marcha de estas medidas para cuidar a la mayoría social.

Desde hace unas semanas estamos contando en infoLibre que el PP se niega a revelar si Feijóo cobra un sueldo y de cuánto y si le paga el alquiler de una casa en Madrid, eso incumple la ley de transparencia. ¿Qué le parece?

La turbieza es lo contrario a la buena política, la falta de transparencia es lo contrario a la buena política. Ya no solamente por el cumplimiento del artículo 26 del reglamento del Senado, que obliga a presentar la declaración de los bienes al inicio y cuando haya habido un cambio. Los que hemos sido diputados o senadores lo sabemos perfectamente. En mi caso, cuando era diputada en las Cortes autonómicas adquirí una vivienda y pedí actualizar mi declaración. Lo hacemos con absoluta cotidianidad cualquier representante público. Mayor obligación debe tener quien es el presidente del principal partido de la oposición. Dar ejemplo. Si no haces ese ejercicio de transparencia y no cumples el reglamento del Senado, la pregunta es qué estás escondiendo.

Dirigentes del PP están planteando un pacto de rentas en el que las pensiones más altas suban menos que el IPC.

Las pensiones son la muestra más clara de respeto a las generaciones que nos precedieron. El PP ni puede callar ni puede ocultar si subiría las pensiones conforme al coste de la vida. Por tanto, no puede ni deben generar incertidumbre a esas generaciones ni a las futuras. Y no pueden poner en cuestión el esfuerzo de nuestros padres.

El vicepresidente de Madrid, Enrique Ossorio, ha dicho que las “familias ya lo han superado” respecto a las muertes en las residencias en Madrid. ¿Qué sintió al escucharlo?

Una falta de empatía absoluta. Cuando pierdes a un familiar en una situación tan difícil y dura como en la pandemia, eso no se supera nunca. Quiero recordar que muchas personas no pudieron ni despedirse. Es una herida que nunca se cierra. Esta comisión de investigación propuesta lo que pretende es esclarecer qué sucedió, qué pasó aquí en Madrid. Hay que aclarar lo que sucedió. Y las familias tienen todo el derecho a saber qué pasó en estos momentos. La ciudadanía tiene que sentirse segura de que si hubo fallos, se resolverán. Lamento mucho haber escuchado esas declaraciones. Y quiero mandarles mi cariño, respeto y solidaridad a todas las familias. La propia Fiscalía ha trasladado que se le dé audiencias a todas las persona que se vieron afectadas por la pérdida de un familiar.

En calidad de portavoz del PSOE. ¿Se descarta totalmente ese superdomingo de mayo con generales?

El presidente ha sido muy claro: las elecciones generales y autonómicas en mayo y las generales cuando correspondan.

Sabrá quién es el candidato en Madrid y va a revelar aquí.

Ja, ja, ja. El nombre del candidato lo van a revelar los militantes, que serán los que lo elijan cuando se abra el proceso.

Algunas quinielas incluían su nombre.

Ja, ja, ja. No sé qué quinielas son esas. No soy militante aquí en Madrid.

Vaya enfado con Ximo Puig y Emiliano García-Page, ¿no? ¿Cómo ha sentado?

Los planteamientos que trasladaban no eran en absoluto en la línea de las comunidades del PP. Lo importante es que la línea fiscal que ha marcado el Gobierno está más clara desde el primer momento. Sabemos la situación que estamos gestionando, vamos a seguir apostando por la reducción fiscal que afecte a esa mayoría social, por eso hemos reducido al 5% la factura de la luz y del gas. Quiero recordar que estaban al 21% no por ciencia infusa sino por el Partido Popular. Hemos tomado decisiones como el bono eléctrico o la gratuidad de los abonos de transporte. Y vamos a seguir adelante con esos gravámenes a las energéticas y a la banca. Porque en estos momentos hay una cuestión muy sencilla: hay que arrimar el hombro. Cuando escucho estos debates sobre fiscalidad, recuerdo que todos hemos escuchado en nuestras casas y en las escuelas el término de compartir. De los que más tienen con los que peor lo están pasando. De esto va también la fiscalidad.

Yolanda Díaz, ¿amiga o enemiga electoral?

Primero es compañera y vicepresidenta segunda del Gobierno. Le diré que todas aquellas plataformas y futuros partidos políticos que busquen, entre otros objetivos, movilizar a ese electorado progresista me parecen una buena iniciativa.

Se ha conocido que Adriana Lastra será la ‘número uno’ en la lista por Asturias a las generales. Usted no es diputada, ¿quiere encabezar la papeleta por Zaragoza en las elecciones nacionales?

Cruzaremos el puente cuando lleguemos al río. Todavía ni se me ha pasado por la cabeza. Le diré más: quiénes sean o seamos los candidatos en las próximas elecciones generales los deciden los militantes. Son las agrupaciones quienes plantean los nombres.

Es muy cercana a Pedro Sánchez, ¿cómo ve al presidente? ¿Cómo está?

Siempre está fuerte. Tiene una gran resiliencia. Está convencido. Todo el mundo podemos equivocarnos, faltaría más, pero el presidente, junto al resto del Gobierno, sabemos que estamos haciendo lo que nos corresponde. Dando soluciones, dando respuestas, mirando esos pasos para modernizar y transformar nuestro país.

Una confesión, ¿cuál era la asignatura que mejor se le daba? ¿Y la que se le atragantaba?

Se me daba mejor todo lo que era la parte de lengua, literatura y filosofía. Era más de la parte humanista, de letras. La que se me atascaba muchísimo era física. En el instituto me costaba lo suyo.