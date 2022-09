Pedro Sánchez, actor secundario en la serie de 360 grados sobre La Moncloa

La fecha de estreno, antes o después de las próximas elecciones generales, dependerá de lo que decida la plataforma o canal (siempre privado) que finalmente la compre. Los productores y el director quitan importancia a algo que, según recalcan, no depende de ellos y sobre lo que tampoco han recibido recomendación alguna desde Moncloa.

Hablamos de Las cuatro estaciones, título provisional de la serie documental actualmente en proceso centrada en La Moncloa y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cuya existencia supimos el pasado marzo al anunciarlo las dos productoras impulsoras del proyecto, Secuoya Studios y The Pool, y que instantáneamente generó un maremoto político.

Porque la oposición, sin esperar a conocer los detalles concretos o ver algún avance, se lanzó a criticar la egolatría del presidente o la inversión de dinero público en el proyecto. "Esta producción no es un encargo y nosotros invertimos a riesgo, como hacemos con muchas otras producciones", ha señalado este jueves el director de Unscripted de Secuoya Studios, Eduardo Escorial, tras un breve pase de cinco minutos y medio de las primeras imágenes, enmarcado dentro del encuentro profesional Iberseries & Platino Industria.

En ese sucinto avance se puede ver al presidente en plena reunión con sus asesores, ejerciendo de anfitrión en la cumbre de la OTAN del pasado junio, charlando con sus padres o paseando a su perro por los jardines de Moncloa. Todo ello aderezado con entrevistas cercanas con los trabajadores del complejo presidencial que cuentan cómo es su día a día, así como imágenes de viajes oficiales o incluso de los ministros charlando distendidamente sobre asuntos personales antes de una reunión del Consejo de Ministros. La cara oculta de La Moncloa, en definitiva.

"No vamos a compartir lo que nos está costando, pero sí que se financia de manera privada por nuestras dos productoras, así que espero que nos cueste lo menos posible", ha insistido con humor Escorial. Sus palabras coinciden con lo publicado hace tres semanas en el BOE, donde se indica que para este proyecto no hay contraprestaciones económicas y las personas que trabajan en Moncloa participarán voluntariamente. Además, se detalla que una vez los productores hayan recuperado su aportación y empiecen a obtener beneficios, deberán ceder el 20% a organizaciones sin ánimo de lucro que determine una comisión de seguimiento integrada por los firmantes del convenio, esto es, productoras y Secretaría de Estado de Comunicación.

El director de la serie, Curro Sánchez Varela, ha defendido que no se trata en absoluto de una hagiografía: "Es un documental sobre La Moncloa, y Pedro Sánchez es uno más de los trabajadores de esta historia coral en 360 grados. Queremos dar voz y prestigiar a los trabajadores de Moncloa, que se dejan la vida. Ujieres, camareros, cocineros, algunos de los cuales llevan desde tiempos de Adolfo Suárez, hace más de cuarenta años".

Una miniciudad con 2.700 habitantes, según el cineasta, a la que se suman también familiares del presidente (no sus hijas, ahí está la línea roja) y sus colaboradores más cercanos. De alguna manera, estos últimos son el nexo de unión con la otra línea argumental, la que se centra en la actividad gubernamental y cuenta, por ejemplo, los preparativos de la cumbre de la OTAN en Madrid el pasado junio, así como de algunos otros importantes encuentros políticos internacionales. Eso sí, se queda a la puerta de otra línea roja: el Consejo de Ministros.

La presencia de Pedro Sánchez no destacará más que la de otros trabajadores, también importantes. Es un contenido muy equilibrado César Sánchez Varela — Director del documental

"La presencia de Pedro Sánchez no destacará más que la de otros trabajadores, también importantes. Es un contenido muy equilibrado", sentencia Sánchez Varela sobre esta producción que comenzó a rodarse en marzo, un mes después de recibir el ok por parte de Moncloa, y que constará de cuatro episodios de 45 minutos cada uno. Se encuentra, por tanto, en mitad del proceso, pues la idea es cubrir todo un año de vida del complejo presidencial, hasta el próximo marzo. Recorriendo, por tanto y efectivamente, Las cuatro estaciones.

Con la grabación en marcha y las elecciones generales en el horizonte, surgen las suspicacias. Cierto es que todavía no hay fecha oficial para los comicios, pero una vez situado el límite para su convocatoria en diciembre de 2023, el estreno de esta serie documental bien podría producirse con no demasiada anterioridad a la campaña electoral, con las consiguientes réplicas (que siempre son peores) del maremoto político del pasado marzo.

"Nadie nos ha dicho nada de fechas, el estreno depende de la comercialización", ha destacado el director de producción de The Pool, Víctor Martín, de quien partió la idea inicial del proyecto. "Nosotros nos encargamos de hacer una serie interesante, el resto es algo que se nos escapa", ha apostillado Escorial, explicando de paso que, como productores, nunca salen a "comercializar" hasta que no tienen "algo que mostrar", como un primer episodio (ya se han grabado dos).

"Cuando tengamos algo, lo mostraremos a las plataformas y canales que nos hayan transmitido su curiosidad", ha señalado Escorial, quien además ha negado que exista el rumoreado acuerdo de emisión con Netflix, al tiempo que ha desvelado el "interés" de la distribuidora europea Betafilms. "Sabemos que generamos curiosidad, pero nosotros solo queremos comercial el documental de la mejor forma posible", ha apostillado.

Esto es un ejercicio de transparencia para que la gente conozca el funcionamiento de la institución Eduardo Escorial — Productor

Mientras tanto, el equipo está "a mitad de rodaje", tal y como ha concretado el director. "Hemos cubierto la primera parte del relato de esta historia exigente y estimulante", ha dicho, para luego contar que, a modo de preparación, vieron documentales sobre Obama o Macron, así como Política, manual de instrucciones, de Fernando León de Aranoa: "Hicimos un trabajo previo de investigación y vimos producciones de semblantes políticos e instituciones políticas".

"Para que no sea una hagiografía, evitamos poner todo el peso en Pedro Sánchez", ha insistido, al tiempo que ha explicado que ellos tienen total "libertad creativa" y escogen los temas que les resultan interesantes a partir de la agenda proporcionada por Moncloa, que no ejerce "nada de control de contenido". "Los temas del PSOE no nos interesan, solo las cosas de Moncloa o que emanan de Moncloa", ha añadido este "retratista", según sus propias palabras, autor en el pasado de documentales sobre su padre Paco de Lucía –estuvo nominado al Goya por Paco de Lucía: la búsqueda (2014)–, su prima Malú o el torero Curro Romero.

Él es quien ha admitido que lógicamente fueron desde un primer momento "conscientes de las repercusiones" políticas, pero también de la "oportunidad" de contar lo que ocurre dentro de la Moncloa con una exclusividad inédita hasta ahora. Esto es lo que lleva a Escorial a defender la oportunidad del proyecto, ahora o cuando fuere, ajeno a tiempos electorales: "Esto es un ejercicio de transparencia para que la gente conozca el funcionamiento de la institución".