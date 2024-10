Pilar Portero: “Peinado no podría emprender su cruzada sin la cobertura de la Audiencia de Madrid”

Pilar Portero (Madrid, 1967) es una de las firmas de opinión en infoLibre. Su actividad periodística se ha diversificado desde la economía y la política hasta la gastronomía. Ha trabajado en diversos medios de información y fundado alguno como Soitu. Se define a si misma como activista del periodismo. Aboga por medidas de fondo para fomentar la natalidad: “tienes que poder tener acceso a una vivienda y tienes que tener la garantía de que vas a tener las mismas oportunidades en el mundo laboral”. Por ello defiende el permiso de paternidad obligatorio y no volver al voluntario como propone el PP. “Para que no descarten a la mujer en una entrevista de trabajo porque puede tener hijos”, añade.

PP y ETA

“El Partido Popular ha cometido un grave error votando sin haber estudiado a fondo la transposición. Sus votantes son los más molestos con lo sucedido. Llevan sumando una decepción detrás de otra. Primero pensaron que Feijóo, como se les había prometido, iba a ganar las elecciones generales en julio del 23 e iba a gobernar, pero no gobernó. En las últimas europeas prometió a sus votantes que iba a ganar muy holgadamente. No ganó muy holgadamente las europeas. Y la votación de esta transposición europea en el que se restan los años de pena pasados fuera de España a los etarras ha sido la gota que colma el vaso. No han estado a lo que había que estar, que era a votar en contra. Y no porque fuesen a parar que se aprobase la norma, sino porque ETA se ha convertido desde los tiempos duros de Aznar, en el ADN del partido”.

Malestar interno en el PP

“La imagen en el Congreso de Miguel Tellado y la diputada Montesinos agitando las fotos de 11 víctimas de ETA socialistas mientras sonreían, utilizando a ETA deplorablemente, es una actitud vergonzante incluso para sus propios votantes. Los votantes del PP en varios foros, en todos sus WhatsApp de amigos y familia están pidiendo que se depuren responsabilidades. El PP no tiene ningún interés en hacerlo porque los responsables últimos eran, por un lado, Miguel Tellado y Álvarez de Toledo. Tellado es el perro guardián de Feijóo en el Congreso para tener al grupo bajo control, su mano derecha. Álvarez de Toledo, doctora en Historia, al frente de la Comisión de Justicia no ha cumplido con su cometido de control. Álvarez de Toledo es protegida de Aznar desde que entró en política. Feijóo no la quiere ahí, pero está impuesta”.

Cómo quedan las penas de presos de ETA

“Todos los gobiernos han tratado de acabar con ETA. Para acabar con ETA ha habido que negociar y negociar con una banda terrorista supone hacer concesiones. Esta transposición europea no es nueva. También la tuvo que aprobar Rajoy, pero logró que se hiciese una excepción con los presos de ETA. Ahora no debía quedar nadie del equipo de Rajoy y la han aprobado sin tener en cuenta el daño que iba a hacer a sus propios votantes. Hay muchas víctimas, hijos de víctimas de ETA a los que les parece lógica esta norma. Porque acabar con ETA suponía que se integrarán en la en la vida política y social del país. En realidad, son presos a los que no es que se les va a amnistiar, sino se les van a restar los años de condena que ya han pasado en cárceles en el extranjero, en Francia, principalmente”.

De la emigración a la acogida

“Somos un país de inmigrantes. Y no solo España. Europa, también. Todos sus antepasados, en un momento u otro, han emigrado en busca de una vida mejor a Estados Unidos, a Sudamérica, por diversos motivos, unas veces políticos y la mayoría de las veces económicos. Nadie quiere dejar su país por placer. Además, vienen a cubrir una falta de trabajadores esenciales que hay tanto en España como en Europa. Están realizando trabajos que los ciudadanos europeos ya no quieren realizar. A la inmigración se la trata con mucha desigualdad. Depende del país que vengas. Por ejemplo, Madrid, una comunidad que está totalmente en contra de la inmigración, ha abierto los brazos a los inmigrantes de lujo sudamericanos. Se les ha permitido, eh, pagar muchísimo menos impuestos que a los propios madrileños.”

Doble rasero con los inmigrantes

“En el barrio de Salamanca de Madrid, donde se han instalado originalmente, se está ampliando esta inmigración de lujo. Ya no son solo venezolanos sino mejicanos, colombianos. Siempre que tengan dinero, son bien recibidos, aunque muchas veces hacen menos por la comunidad en la que se instalan que los inmigrantes que son mano de obra esencial. El boom de los años 80 no se habría producido en este país sin la entrada de inmigrantes que se pusieron a trabajar, que se asentaron y que tuvieron hijos. La ola ultra europea está deshumanizando a quienes vienen en busca de oportunidades, acusándoles de violadores, asesinos, okupas, ladrones, cuando los datos dicen que esto es falso. Se ha generado un caldo de cultivo para que la sociedad española vea a los inmigrantes como una de sus grandes amenazas.”

Actuación del juez Peinado

“Se enmarca dentro de una cruzada que el Poder Judicial ha iniciado contra este Gobierno. Hay jueces muy avergonzados, incluso conservadores, por las manifestaciones que hubo con el anteproyecto de Ley de Amnistía, cuando todavía ni se conocía el contenido con togas a la puerta de los juzgados. La propia Ley del Poder Judicial prohíbe ese tipo de manifestaciones y de injerencias en el Poder Legislativo y en el Ejecutivo de los jueces. Y sobre la cruzada del juez Peinado, él no podría llevarla a cabo solo. Sabe que tiene cobertura la Audiencia Provincial de Madrid, que le ha permitido que continúe con una instrucción en la que cada tema que va surgiendo se va incorporando. Solo ha sacado a Globalia. Creo que abunda en el descrédito de la justicia”.

Inseguridad jurídica para todos

“Es muy negativo para la justicia lo que está pasando, porque los ciudadanos vemos que mañana podemos estar en el lugar de Begoña Gómez. No hace falta ser Begoña Gómez. Hay muchísimos temas económicos, sociales en los juzgados en los que, si se permiten instrucciones prospectivas, apaga y vámonos. ¿Yo puedo entrar en un juzgado por haber porque alguien me ha denunciado por montar ruidos en mi casa y acabar juzgado porque robé una crema de adolescente? Eso es malo para cualquiera que tenga que pasar por un juzgado. Y un tema del que se habla poco es el reparto de casos en los juzgados. Sigue habiendo bastantes sombras sobre este reparto judicial. Por qué unos casos caen en unos juzgados y no en otros. Si fuese transparente de verdad a lo mejor no veríamos cómo se asignan determinados jueces a ciertos casos”.

Caso Neurona

“Casos como este demuestran que hay una maquinaria capaz de montar casos de la nada y que prosperen en el tiempo hasta que desgastas a los encausados. Realmente, el caso Neurona ha minado a votantes de Podemos que igual no eran tan fieles. Eran simpatizantes y se les ha hecho dudar de la financiación y de tantas vertientes como ha tenido el caso”.

Envejecimiento de los españoles

“Lo primero es dar seguridad a esa población que ha estado trabajando para esta sociedad durante toda su vida. Las pensiones no pueden estar en juego. La Ley de Dependencia no puede estar en juego. Tienen que sentirse seguros y sentir que la sociedad les devuelve algo de lo que han hecho. Hay que comprometerse a mantener una calidad de vida digna para la población envejecida. Por otro lado, hay tanto que fomentar la natalidad como permitir la entrada de inmigrantes irregulares que van a contrarrestar el envejecimiento de la población. Evidentemente, aunque tú ahora pongas en marcha medidas para fomentar la natalidad, no van a ser inmediatas. Es mucho más inmediato dejar entrar inmigrantes”.

Vivienda y natalidad

“Es imposible que parejas jóvenes, incluso con buenos sueldos, puedan tener hijos, porque el principal problema de este país que no se aborda con la suficiente urgencia es la vivienda. Los alquileres en las grandes ciudades están disparatados, requieren la mayor parte del sueldo. Pensar en tener hijos es inviable con estas condiciones para conseguir lo más básico y a lo que todos los españoles tenemos derecho por la Constitución, tener una vivienda. España es uno de los países con menor parque de viviendas en alquiler y a la hora de comprar los precios son especulativos. Se ha echado a la juventud del centro de las ciudades siguiendo a Londres o París, reservadas para extranjeros millonarios capaces de comprar a golpe de dinero negro. Se ha descapitalizado el centro de las ciudades porque ya no hay vida en ellas”.

Audios del emérito

“Hay que desclasificar ya los documentos del golpe de Estado del 23 F. Es necesario que nos enteremos de qué paso, cuál fue la postura del Rey. Yo creo que todavía seguimos queriendo proteger tanto a la monarquía porque pensamos que este país la necesita para que haya estabilidad. Ahora se está protegiendo a su hijo, a Felipe VI Felipe y por eso no se van a desclasificar esos documentos. Porque su padre seguramente no va a quedar bien parado en los audios que estamos oyendo. Al parecer Armada tenía mucho que callar. Y ha mantenido el secreto durante muchos años. El día que se desclasifiquen demasiada gente viva estará implicada. Gente que ha consentido al rey emérito su forma de actuar”.

Campaña estadounidense

“La sociedad estadounidense está absolutamente polarizada. Ya no hay hueco para para centro. Las posturas están muy enfrentadas. Se ha trabajado desde la extrema derecha, también en el resto del mundo, en polarizar. Cualquier cosa puede hacer que se inclina la balanza por uno o por otro. Ahora mismo las encuestas nos dicen que están muy igualados, o sea que va a a ser una noche electoral muy estresante. Y si no gana Trump, ¿cuál va a ser la respuesta de su electorado? En Estados Unidos hay un clima muy guerracivilista instalado. Si entras en la América profunda en cualquier bar de hamburguesas está politizado, con carteles de: “no son bienvenidos” o gente con armas. La política ya inunda cualquier acción del día. Es una polarización terrible”.