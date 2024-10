Los amores prohibidos de Gloria Fuertes: "Hoy sigue siendo incómoda y rabiosamente moderna"

La compañía aérea Norwegian Airlines rindió en 2006 homenaje a Gloria Fuertes (1917-1998) poniendo su imagen en uno de sus aviones. Un Boeing 737-800 en cuya aleta posterior se podía leer 'Spanish poet' escrito sobre una imagen de la escritora. "Gloria Fuertes es uno de los referentes de la poesía y literatura infantil y juvenil del siglo XX y está estrechamente ligada a la historia sentimental de millones de españoles, motivo por el cual es un honor para Norwegian contar con su figura en nuestro elenco de héroes", dijo entonces la aerolínea sobre esta iniciativa, en la que la madrileña compartió plantel con ilustres de la talla de Miguel de Cervantes, Benito Pérez Galdós, Rosalía de Castro, Clara Campoamor, Edward Munch, Greta Garbo, Hans Christian Andersen o Roald Amundsen.

"Tuvo que ser una compañía extranjera la que le rindiera ese homenaje tan bonito y la pusiera en el cielo", apunta a infoLibre Lola Lapaz, filóloga y coordinadora del libro Gloria Fuertes. La poeta de los amores prohibidos (Editorial Dos Bigotes, 2024), que ahonda en la parte más desconocida y menos 'infantil' de la añorada autora. La que no aparecía en los medios, la que arrastró sus últimos años en soledad escudándose en sus pitillos, su whisky y su casa atestada de objetos reflejando el paso (y el peso) de los años.

Una oportunidad para conocer una perspectiva diferente de la vida y la obra de la escritora madrileña, así como de su existencia como mujer lesbiana en una España en la que esa palabra era estigma y tabú. En el libro se nos muestra, además de a la poeta que ya conocemos, a una Gloria Fuertes cansada de la vida, de que se le fueran muriendo los amigos, las amantes… Porque ella amó intensamente, aunque eso no se explicara. La afabilidad de su figura y de su tierna literatura infantil eclipsaron su cara más oculta, repleta de claroscuros y grietas, sepultada bajo anécdotas más o menos memorables.

"En ningún momento menospreciamos toda su producción infantil, lo que pasa es que está ya suficientemente valorada", aclara Lapaz, que para dar forma a este título ha contado con personas cercanas a la poeta o aquellas a las que ha marcado especialmente. A saber: la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, la escritora y poeta Luna Miguel, la escritora Gloria Fortún, la investigadora Ana Isabel Simón Alegre, la poeta Belén Reyes, el escritor y activista cultural Carlos Barea y el escritor y periodista Darío Gael.

La idea que sobrevuela todos estos textos se resume en una afirmación hecha en vida por la propia Gloria Fuertes: 'Escribo para niños para comer y escribo para adultos para vivir'. Una afirmación que encierra y revela en sí misma la dualidad constante que afrontó la escritora, gran estrella de la literatura infantil, pero no suficientemente valorada por sus colegas (cuando no directamente denostada). Y para muestra, un botón que nos muestra Lapaz: "En el centenario de su nacimiento, que se celebró en 2017, Javier Marías dijo que Gloria estaba sobrevalorada y que el feminismo la había llevado a un punto que le había interesado, aunque no era para tanto".

Y todavía continúa la filóloga: "En las conversaciones que he tenido con Belén Reyes, que también aparece en el libro y a la que Gloria consideraba su heredera poética, me contaba que se fue de este mundo con la pena de no haber sido valorada por toda su obra para adultos. Y ese poco reconocimiento tiene que ver con el tremendo éxito de su obra infantil, también por el hecho de que no tuvo estudios superiores y creció en un entorno poco favorable a la lectura. Por eso recibía esa mirada de superioridad de algunos de sus colegas".

También contribuyó a ese estatus minusvalorado que su poesía está escrita en un "lenguaje más bien coloquial, con versos nada crípticos", ya que "ella escribía para todo el mundo, deseaba democratizar la poesía y despojarla de esa imagen de ser algo para una minoría, algo snob o elitista". "Eso tampoco gustaba a algunos, aunque a mí me parece también muy bonito querer que tu poesía llegue a todo el mundo. Todos estos motivos hicieron que la obra para adultos quedara eclipsada", apostilla.

Su imagen pública la convirtió, igualmente, en una figura fuera de la norma. Fue en los últimos setenta y durante los ochenta cuando más apareció en televisión y se coló en todos los hogares. "Era mayor y aparecía fumando, bebiendo su whisky y con corbatas, y tampoco se maquillaba demasiado. Eso ya chocaba, porque no se parecía en absoluto a la típica abuelita", plantea Lapaz, quien tiene claro que "si la trasladáramos ahora mismo a 2024 seguiría resultando incómoda".

Gloria Fuertes ahora es más moderna que mucha gente de 20 años Lola Lapaz

¿Por qué? Lo tiene claro Lapaz: "Porque tampoco sabemos si era lesbiana o era bisexual, algo que tampoco interesa, porque a ella no la gustaba que la etiquetaran y tampoco tiene sentido hacerlo ahora. Pero sería un referente para muchas personas de hoy en día. Gloria Fuertes ahora es más moderna que mucha gente de 20 años que hay ahora mismo en la sociedad. Por pensamiento y por modos de hacer y mucho más. Por eso creo que sería, que sigue siendo, totalmente incómoda. Y estoy segura de que si la pudiéramos traer a 2024 con una máquina del tiempo ella se cagaría en muchas cosas. No le gustarían muchas cosas ni muchas personas de hoy en día".

"Su sexualidad, su orientación libérrima, el hecho de que claramente no fuera monógama...", tercia otro de los participantes en el libro, Darío Gael, quien añade: "La gente que se resiste a lo que ella representa siempre es la misma. Y también es la misma la gente que conecta con lo que ella representa. Que no necesariamente es solamente lo queer, porque ella conecta con la pobreza, con el discurso de clase, con la necesidad imperiosa del pacifismo... Siempre hace un elogio del diferente, pone en el centro no a las realidades marginadas sino las que se marginalizan. Eso impregnaba todo en ella y por eso hay muchísimos motivos para conectar ayer y hoy, en todo momento histórico, y también para lo contrario".

"A día de hoy sería rabiosamente moderna", prosigue Gael, quien en este título interviene con un texto personalísimo sobre el impacto que la poeta tuvo en su infancia. "Hay gente de la que, a nada que empiezas a escarbar, por muy rompedora que hubiera sido en su época, encuentras cosas que te chirrían, pero a mí no me ha pasado jamás con Gloria Fuertes", asegura, recordando que ella era una "gran abanderada" de la "accesibilidad, y siéndolo fue abiertamente no normativa, incluso en la tele, porque aunque no dijera las cosas completamente mascadas, estaba clarísimo el tipo de persona que era".

"Es famosa esa intervención en un programa en el que dice 'a mí me erotiza la gente buena', y cuando le intentan tirar del hilo con cierto morbo ella lo elabora y lo deja clarísimo con mucha elegancia", recuerda el escritor y periodista, para acto seguido reflexionar: "Ahora estamos viviendo una reacción negativa con muchos pasos hacia atrás en parte de la juventud que está con el tema de 'monogamia o bala', y resulta que ella, a la que mucha gente ve como una inofensiva abuelita era, simplificando mucho su figura, claramente lesbiana. Y vivió con su amor, Phyllis Tumbull, y por ejemplo a la vez con una pareja que se trajo de Estados Unidos".

"Que fuera tan libérrima, tan rompedora y transgresora es súper importante. Las etiquetas no la podían contener", resalta Gael, mientras Lapaz reivindica la necesidad de "ponerla en un pedestal y valorar la modernidad de su figura y de su poesía". "Tiene una parte en común muy interesante su poesía infantil y la de adultos, y es que pone bastante el foco en todas las personas que se escapan de lo normativo, de lo normal, y siempre está al lado de los marginados de la sociedad, apoyándose mucho en el humor", destaca Lapaz, antes de que Gael termine: "Hay que hacer una labor de justicia hacia facetas menos conocidas de su figura y reparar el hecho de que se la pase de largo a la hora de estudiar a los y las grandes poetas. Es verdad que en los últimos años sí que por fin se ha empezado a reivindicar su faceta como poeta para adultos, que es riquísima, pero al final la poeta de los niños se comió todo lo demás".