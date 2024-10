Montero advierte a Podemos de que criticando al PSOE "alimenta el discurso de la derecha"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha advertido a Podemos de que con sus críticas al PSOE solo consiguen "alimentar el discurso de la derecha", y ha añadido que este discurso de la formación morada "no lo compra nadie" porque gobernaron con los socialistas en la anterior legislatura, según informa EFE. La líder morada, Ione Belarra, ha preguntado a la también ministra de Hacienda en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados si el Ejecutivo tiene "la intención de corregir su giro a la derecha" en la actual legislatura, donde el PSOE gobierna en coalición con Sumar.

"Después de un año de un gobierno en el que ya solo mandan ustedes, en el que no hay ese ruido que tanto les molestaba que es el trabajo de Podemos, la realidad es que solo saben hacer medidas que podría hacer perfectamente el PP", ha dicho.

Belarra ha echado en cara al PSOE su actuación en política exterior y en igualdad, entre otros ámbitos, y ha recordado que si quieren contar con su apoyo en los presupuestos de 2025 tendrán que "romper relaciones diplomáticas" con Israel e "intervenir" el mercado de la vivienda.

Montero ha respondido que Podemos no puede erigirse como "los únicos legítimos para repartir carnés de izquierdas" y ha señalado que este discurso que hacen contra el PSOE "no pega" porque Podemos gobernó con los socialistas en la anterior legislatura y ahora, en su opinión, "trata de acaparar un foco o atención que no se sostiene".

"Cuidado porque con muchas posiciones que adoptan lo único que hacen es hacerle el juego a la derecha, alimentar el discurso de la derecha", ha apuntado la también ministra de Hacienda, que ha subrayado que el PSOE no es el "adversario" de Podemos, sino la derecha.