Tres personas fallecidas y una cuarta herida tras un alud en Panticosa (Huesca)

Especialistas de la Guardia Civil han rescatado los cadáveres de tres personas y a una tercera con hipotermia leve, tras verse arrastradas por un alud mientras practicaban esquí de montaña en la zona del pico Tablato, en el municipio pirenaico de Panticosa (Huesca).

Según han informado fuentes del Gobierno aragonés, la avalancha sorprendió a un grupo de seis esquiadores del que formaban parte tanto las personas fallecidas, como la mujer herida, que sufre una hipotermia leve.

En la zona trabajan especialistas en montaña de la Guardia Civil con el apoyo del helicóptero del cuerpo y del enviado por el servicio de emergencias 112 para auxiliar a los afectados.

Fuentes del Ejecutivo aragonés han informado de que se han desplazado a Panticosa el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, y el director general de Interior, Miguel Ángel Clavero, para seguir la evolución de los hechos y ofrecer colaboración al Gobierno central.

También el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha informado a través de la red social X su decisión de cancelar su agenda para hoy, "conmocionado por las trágicas noticias que llegan del accidente de montaña".

Según fuentes de ámbitos montañeros de Aragón, la zona del suceso es muy frecuentada por los aficionados al esquí de montaña, dado que hay una pendiente de 1.000 metros de desnivel.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene en esta zona la situación de riesgo de aludes en un nivel dos sobre cinco.

Las víctimas procedían del País Vasco

Las tres víctimas mortales del alud registrado en la cara oeste del pico Tablato, y las otras personas que formaban parte de su grupo de montaña procedían del País Vasco.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación el director general de Interior del Gobierno aragonés, Miguel Ángel Clavero, que no ha precisado, sin embargo, de que poblaciones de esta Comunidad eran las víctimas.

Ha comentado que la nieve no había sepultado a los montañeros, a excepción de uno que había sido localizado semienterrado, y que todos presentaban lesiones por los golpes sufridos durante el arrastre.

Clavero ha señalado que los cuerpos de las víctimas están todavía en la zona del accidente, a la espera de ser trasladados al Instituto Anatómico Forense de Aragón, una vez se produzca la orden judicial de levantamiento de los cadáveres.