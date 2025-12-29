Miguel Ángel Rodríguez gasta más de 1.000 euros al mes en “comidas y cenas de trabajo”

Miguel Ángel Rodríguez ha vuelto a ocupar espacio en la actualidad política y judicial en los últimos meses por su comparecencia ante el Tribunal Supremo como testigo en el procedimiento que ha culminado con la inhabilitación del ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En su declaración, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña reconoció haber difundido entre periodistas que la Fiscalía había retirado un pacto con la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por supuestas “órdenes de arriba”, una versión que atribuyó a una “deducción lógica” y para la que admitió no tener pruebas.

Ese episodio ha concentrado buena parte de la atención mediática reciente sobre el principal asesor de la presidenta madrileña. Sin embargo, en paralelo, la actualización de los datos del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid ha permitido ampliar un asunto menos mediático: la de sus gastos públicos en comidas y cenas de trabajo.

Más de 1.000 euros al mes en cuatro años

Con la publicación de los gastos correspondientes al tercer trimestre de 2025, el registro de gastos protocolarios y de representación de la Comunidad de Madrid permite reconstruir el gasto completo de Miguel Ángel Rodríguez durante cuatro años en comidas institucionales desde octubre de 2021 hasta septiembre de 2025.

En ese periodo de cuatro años, Rodríguez ha cargado 53.122 euros en comidas y cenas de trabajo, siempre bajo el concepto de comidas institucionales. El registro incluye 360 entradas, lo que equivale a una media de 90 comidas al año. El gasto agregado se traduce en una media mensual de 1.106 euros, calculada sobre los 48 meses naturales que abarca la serie completa. El importe medio por comida o cena asciende a 147 euros, según el detalle de los tickets registrados.

El análisis por años muestra además diferencias relevantes en la intensidad del gasto. Los primeros datos de la serie, los últimos tres meses de 2021 arrojan una media mensual de de 858 euros. En 2022, el gasto medio sube hasta 1.083 euros al mes, mientras que en 2023 se situó en 951 euros mensuales. En 2024, la media volvió a superar el umbral de los 1.000 euros, con 1.126 euros al mes. En 2025, con datos aún incompletos (de enero a septiembre), la media mensual asciende ya a 1.401 euros, la cifra más alta de toda la serie. A falta del último trimestre, el gasto de este año apunta a convertirse en el más elevado del periodo.

La Comunidad de Madrid publica de forma desagregada los gastos protocolarios de sus altos cargos, incluyendo fecha, concepto e importe. Sin embargo, como courre con la publicidad institucional, no todas las comunidades autónomas ofrecen este nivel de detalle, lo que impide establecer comparaciones homogéneas con otros gobiernos regionales.

Además de los gastos en comidas institucionales, el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid fija el sueldo de Miguel Ángel Rodríguez en 100.989 euros al año, según la información actualmente disponible. Esa cifra supone un aumento respecto a una versión anterior del mismo portal, archivada en julio, en la que su retribución anual era de 96.210 euros anuales. El salario del jefe de gabinete se sitúa así en niveles próximos al de la presidenta madrileña y por encima del sueldo del Presidente del Gobierno.

El trasfondo judicial

El nombre de Rodríguez ha cobrado especial protagonismo en los últimos meses por su papel en el origen del bulo sobre la supuesta retirada de un pacto entre la Fiscalía y la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

Ante el Supremo, el jefe de gabinete reconoció haber difundido entre periodistas que la Fiscalía había recibido “órdenes de arriba” para frenar ese acuerdo, pese a disponer de mensajes que indicaban que las negociaciones seguían abiertas. Según explicó, esa afirmación no se basaba en ninguna fuente ni prueba concreta. Ese episodio derivó en un desmentido oficial de la Fiscalía y forma parte del contexto de la condena al fiscal general del Estado por la filtración de correos relacionados con el caso, un procedimiento en el que Rodríguez ha sido uno de los testigos clave.