Feijóo despide el año con un duro discurso contra el Gobierno: "2025 ha supuesto el colapso del sanchismo"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado su año político con un discurso de balance muy duro contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, señalando que 2025 ha supuesto "el colapso total del sanchismo": "El peor año del peor Gobierno de la historia democrática".

Feijóo ha ofrecido una rueda de prensa en la sede del Partido Popular, donde ha vaticinado que 2026 será el año "del cambio" en España, aunque ha reconocido que no depende de él. No se ha referido en ningún momento a algún movimiento como presentar una moción de censura.

"Tener una minoría de bloqueo es muy distinto a tener una mayoría de gobierno. Muy distinto. Solo este primer fracaso, sería un motivo suficiente para convocar unas elecciones generales. Y con este Gobierno solo es el inicio”, ha remarcado el líder de los populares.

El presidente del Partido Popular ha confesado que todavía no ha hablado con el líder de Vox, Santiago Abascal, de cara a la investidura de Extremadura, pero ha recordado que su partido ganó con 29 escaños los comicios, por lo que, mirando a Vox, entiende que se debe aplicar "responsabilidad" tras una cita en la que las derechas sumaron más del 60% de los votos.

Feijóo no ha entrado en el choque directo con los de Abascal y ha rechazado hacer un cordón sanitario contra Vox para el próximo ciclo electoral, enfatizando que su línea roja es EH Bildu. El líder de los populares ha defendido su idea de que tratará de gobernar en solitario con mayorías para la investidura y dar estabilidad para los presupuestos.

Dispuesto a entregar sus mensajes a la jueza de la dana

El presidente del PP también ha contestado a las preguntas en relación a su remisión al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja que investiga la dana de Valencia con los mensajes que le mandó el expresidente Carlos Mazón desde las 20:08 horas hasta las 23.29 del día de de la tragedia, y en los que el valenciano reconocía: "Un puto desastre va a ser esto, presi".

Feijóo ha señalado que ha enviado los mensajes que le pidió la jueza, a través de un acta notarial, y que está dispuesto a remitir sus contestaciones si se lo pide la justicia. Asimismo, ha rechazado la petición hecha por la nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, de que tenga que dimitir tras revelarse esas conversaciones.

"Si la jueza me lo solicita, no tendré problemas", ha remarcado Feijóo respecto a si mandará sus contestaciones, recordando que ha cambiado de teléfono pero no ha borrado el intercambio de mensajes que mantuvo esa tarde con Mazón.

El discurso sobre migración

Núñez Feijóo ha querido también explotar un duro discurso contra la migración con tintes de Vox: "España necesita seguridad. En las fronteras, en las calles, en los hogares, en el futuro. La inmigración debe ser legal y ordenada. La ley debe cumplirse. Y el Estado debe proteger al ciudadano honrado, venga de donde venga. La convivencia necesita reglas claras, para todos".

!Las familias, y especialmente las mujeres, tienen el derecho a salir de casa con tranquilidad. Y a tener esa misma tranquilidad cuando regresan a su hogar", ha apostillado en un ejercicio de vincular la migración con la delincuencia.

Con este mensaje de cara a los votantes: "Creo que 2026 será el año del cambio en España porque una inmensa mayoría de españoles así lo quiere. Es verdad que no depende únicamente de mí. Lo que depende de mí es ofrecer a mi país el mejor proyecto para la España que viene. Lo que depende de mí es llegar con las ideas y las reformas adecuadas para que nuestra nación no vuelva a perder ni un solo día. Lo que depende de mí es defender el interés general de nuestro país. Lo que depende de mí es convencer a los españoles de que, si me dan su confianza, seré su primer servidor y me acompañarán personas honestas para formar un Gobierno decente. Lo que depende de mí es comprometerme a que, cuando llegue el momento, estaremos preparados para dar a España el Gobierno que necesita".