Robles acusa a Feijóo de mentir sobre la dana y le exige que se disculpe ante la UME

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de mentir sobre la dana para "tapar" la "nefasta" gestión del expresidente valenciano Carlos Mazón, y les ha exigido a ambos, en espacial al líder del PP, que se disculpe con los valencianos y con la Unidad Militar de Emergencias (UME), según informa EFE.

"El señor Feijóo ha faltado a la verdad; ha tratado de cubrir la ineficacia del señor Mazón, que no estaba donde tenía que estar y por eso quiere hacer ver que otros no estaban donde tenían que estar. Pero le tengo que decir que los militares españoles, la UME estuvo en todo momento poniendo en riesgo sus vidas mientras otros no sabemos dónde estaban", ha señalado Robles en una entrevista en TVE.

Para la ministra es "especialmente grave" que el líder de un partido que se llama de Estado niegue la realidad, ponga en cuestión la actuación del Ejército y esté descalificando y faltando a la verdad respecto a la actuación de la UME y del resto de las Fuerzas Armadas.

Ha insistido en que tanto Feijóo como Mazón "han estado mintiendo" desde el principio y les ha exigido que pidan disculpas, a la vez que le ha preguntado al líder de los populares "por qué no quiere que se sepa la verdad", a lo que ella misma ha respondido asegurando que responde a "una estrategia ante la ineficacia de lo que hicieron".

La ministra ha afirmado que los ciudadanos españoles saben que cuando hay una emergencia los militares están ahí, "poniéndolo todo con todos los medios necesarios y poniendo en riesgo sus vidas" para ayudar a salvar vidas y en tareas de reconstrucción.

Más de 39.000 militares participaron en la dana "y Feijóo lo sabe perfectamente, y con la finalidad de perjudicar y descalificar al Gobierno lo que ha hecho es faltar a la verdad", ha asegurado Robles, que le ha emplazado a "hacer un análisis muy serio de si quien miente, quien tapa una ineficacia de un presidente autonómico, tiene la legitimidad suficiente para poder conducir este país".

Robles ha puesto de relieve la "impotencia" que le transmitían los militares de la UME que estaban interviniendo en la dana cuando desde el PP se decía que no estaban, y ha dicho que ha podido ver "escenas de emoción, de compañerismo entre los ciudadanos y la UME porque están ahí con ellos".

Las exigencias de la ministra vienen como respuesta a la versión de los hechos que tanto Mazón como Feijóo llevan meses sosteniendo. El expresident de la Comunitat Valenciana denunció que, tras la dana, había tenido que pedir a Defensa "más unidades de la UME, de 500 en 500" y su vicepresidenta, Susana Camarero, afirmó recientemente en la comisión de investigación del Congreso que el día de la catástrofe tuvieron que "esperar 96 horas para que el Ejército se desplegase".

Sin embargo, los mensajes que se intercambió con el líder de su partido revelan lo contrario, según denunciaron desde el Ministerio de Defensa en un comunicado. "Los mensajes intercambiados -entre Feijóo y Mazón- en los primeros momentos de la dana demuestran que la UME estuvo a disposición desde el minuto uno, como reconoce el propio Mazón en sus mensajes de WhatsApp", señalan en la nota.