Bernabé advierte que los mensajes que Feijóo oculta del 29-O esconden una estrategia política

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha considerado que los mensajes que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, envió el 29 de octubre de 2024 al entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, y que no ha mostrado, "esconden una estrategia política" que debe conocerse.

En declaraciones a los periodistas este domingo, Bernabé ha acusado a Feijóo de haber trasladado a la jueza que investiga la gestión de la dana los mensajes que le envió Mazón ese día pero no los que el líder del PP envió al president, y le ha reprochado, además, que los mandara el 24 de diciembre, cuando tenía la documentación desde el día 22.

"¿Qué estrategia comunicativa puso en marcha el Partido Popular?", ha planteado Bernabé, quien se ha preguntado si esa forma de actuar es justa para las familias de las 230 víctimas mortales que dejó la Dana, quienes "por segunda vez desde el 29 de octubre del 2024, no iban a tener a sus familiares en su mesa en Navidad".

Para la delegada del Gobierno Feijóo "no ha demostrado estar a la altura de la dignidad que requiere un responsable político" y "ha utilizado la nocturnidad, la Navidad y la alevosía para entregar unos mensajes que, además, están cortados y no muestran la realidad", pues no incluyen las respuestas del líder del PP a Carlos Mazón.

Bernabé ha pedido conocer qué le dijo Feijóo a Mazón ese día para que el president, que en los primeros momentos tras la tragedia reconocía que "había una colaboración permanente del Gobierno de España" y una movilización del Ejército y de la Unidad Militar de Emergencias (UME), "cambiara de estrategia tan rápidamente".

A su juicio, "en esos mensajes que el señor Feijóo esconde, hay una estrategia política que este país debe conocer y especialmente los valencianos y los familiares de las víctimas", y ha exigido al dirigente popular que dimita y que pida perdón a los familiares de las víctimas, a los valencianos y también al Ejército.

Bernabé ha acusado al presidente del PP de haber estado "14 meses sosteniendo una mentira" y le ha pedido que vaya presencialmente al juzgado de Catarroja el próximo 9 de enero, donde está citado como testigo, pues de lo contrario, "será otra muestra más de lo que viene siendo el desapego y el ninguneo al pueblo valenciano por parte de todo el Partido Popular".