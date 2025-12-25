Los 'whatsapps' evidencian que Feijóo nunca estuvo informado "en tiempo real" por Mazón el día de la dana

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, envió este miércoles al Juzgado de Instrucción de Catarroja que investiga la gestión de la dana los mensajes de WhatsApp que recibió del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón el día de la tragedia.

Las comunicaciones entre Mazón y el líder de los populares comenzaron a las 20.08 horas y duraron hasta las 23.29 horas del 29 de octubre de 2024 y, a medida que avanzaba la noche, el ahora expresident llegó a reconocer a Feijóo que estaba ante "un puto desastre".

Lo que Feijóo ha entregado a la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra son solo los mensajes que recibió de Mazón, acompañados de contexto, pero no los suyos, ya que la jueza no se los había pedido. En ese contexto, el líder de los populares reconoce un error en las fechas después de haber asegurado ante los medios el día 31 de octubre (jueves) de 2024 que el expresident le había informado “en tiempo real” desde el lunes. Sin embargo, en aquella comparecencia, Feijóo señaló expresamente que estuvo informado desde el lunes y que siguió recibiendo información martes y miércoles, pero el líder de los populares reconoce ahora "un error, pues el 29 de octubre de 2024 fue martes y no lunes", concluye.

Pero tampoco el martes estuvo informado en todo momento, ya que las comunicaciones empezaron poco antes de las 20.08 horas, cuando la lluvia ya había descargado con virulencia, después de la larga comida de Mazón en El Ventorro y antes de que el expresident apareciese por el Cecopi en L'Eliana.

Los mensajes

Feijóo, en su escrito a Tobarra, aclara que fue él quien comenzó las conversaciones a las 19.59 h de la tarde del día de la dana que acabó con la vida de 230 personas. Su mensaje fue para enviar su "solidaridad y poner a disposición a la organización" y a él mismo para lo que fuera necesario "tras conocer por los medios de comunicación" que la situación estaba empeorando.

La primera respuesta de Mazón llegó nueve minutos después, a las 20.08 h, tres minutos antes de que se enviara el ES-Alert: "Gracias, Presi", a la que siguió, a las 20.09 h, un "Luego te cuento" y "Se está jodiendo cada minuto".

Apenas transcurridos otros seis, a las 20.15 h, escribe: "Noche larga por delante".

Cabe recordar que, cuando se cruzaron estos primeros mensajes, el entonces president acababa de salir del Palau de la Generalitat (a las 20.00 h) tras acompañar a Maribel Vilaplana a recoger su coche de un aparcamiento en plaza Tetuán de Valencia.

Mazón llegó al Cecopi a las 20.28 horas y no se volvió a comunicar con el presidente del PP hasta las 21.44 h. Y fue para pedirle el teléfono de José María Álvarez Pallete, expresidente de Telefónica: "Te estaba llamando para móvil de Pallete"; "No podemos currar sin telefónica" (sic); "Ya he hablado con él".

Sólo un minuto después (21.45 h), Mazón reconoce: "Estamos desbordados no sabemos lo que está pasando realmente pero nos llegan decenas de desaparecidos y no puedo confirmarlos" (sic); "Gracias Presi".

Feijóo, que no comparte sus mensajes pero sí da el contexto, asegura que le facilitó "dicho contacto, me intereso por el estado de la población, le pregunto por la involucración del Gobierno y la puesta a disposición de ayuda y efectivos, le pregunto cuándo prevén que ceda la DANA, me ofrezco para desplazarme a Valencia y, finalmente, le mando un último mensaje de ánimo ante tal situación y le recuerdo que es importante que la población esté informada y que para ello se coordine con los alcaldes de las poblaciones afectadas", señala.

Mazón volvió a escribir a las 23.22 h un "Más o menos sí", y añadió: "pero han montado un gabinete de crisis que no vale para nada. Bah". Prosigue con que ha hablado con "Sánchez, Montero y los de Defensa e Interior para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana", en referencia al comité de crisis que el Ejecutivo de Sánchez organizó aquella misma noche.

El exdirigente valenciano puntualiza que "el problema ahora es que no podemos ni entrar en muchos pueblos con gente en los tejados muerta de miedo", y sigue informando de que "a través de delegación de momento tenemos lo que necesitamos que ahora mismo es la UME".

Los mensajes de Mazón a Feijóo en la noche de la dana: "Un puto desastre va a ser esto, presi" Ver más

"A las tres de la mañana como pronto", "Noche eterna por delante", sigue contestando Mazón al líder nacional; a las 23.25 h, precisa: "No lo hemos hecho público aún pero ya están apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más". De ese fallecido ya había informado Salomé Pradas, la consejera de Emergencias, a las 16.28 h, al jefe de gabinete de Mazón.

"Un puto desastre va a ser esto presi", lamenta antes de vaticinar que "van a ser decenas seguro".

El intercambio de mensajes continúa y, a las 23.26 h, Mazón responde: "Si si. Te voy diciendo. Pero hasta que no amanezca mañana no sabemos qué cojones nos vamos a encontrar". Los últimos whatsapps son de las 23.29 h y rezan: "Estamos en ello" y un mensaje de despedida: "Gracias Presi".