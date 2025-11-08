Izquierda Unida insiste en un frente de izquierdas para las próximas elecciones generales

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha defendido este sábado la necesidad de apostar por "una candidatura unitaria" de la izquierda nacional para las próximas elecciones generales y evitar así la fragmentación y que "las debilidades no se traduzcan en un instrumento de transformación institucional".

En declaraciones a EFE tras la decimoquinta Asamblea de Izquierda Unida Canaria, Maíllo ha resaltado que su formación política siempre ha tenido clara "la voluntad unitaria para aunar esfuerzos" y ser una herramienta que "sirva para la transformación de España y la profundización de las reformas estructurales que necesita el país", abordando como "prioridad absoluta e inaplazable" la política de vivienda.

Maíllo ha pedido "no forzar a nadie" a la unidad, pero sí ha avisado que quien quede excluido de la candidatura conjunta "demostrará una falta de voluntad unitaria que tendrá una respuesta de carácter social".

Para construir un frente amplio, ha recordado "desde la experiencia", que es necesario "un método democrático" en la elección de las personas que lo representen, en alusión a las primarias que pide IU para los candidatos de las próximas elecciones generales, y la incorporación de personas que a título personal no están en organizaciones políticas "pero sí quieren reconectarse con el espacio de la izquierda alternativa".

"Sobre esas dos fórmulas hay un momento político muy importante que debe servir para acelerar los momentos y aprovechar el optimismo de la izquierda para pergeñar y dar respuesta a las aspiraciones de la sociedad", ha instado Maíllo al resto de partidos políticos de la izquierda.

El líder de la formación también ha hablado de la situación con Junts y ha recordado que están acostumbrados a que el partido vote en contra de leyes del Gobierno de España, sobre todo en las de matriz económica, "donde se ha aliado con PP y Vox”.

Para Maíllo, la única medida que podría tomar el partido catalán para materializar el bloqueo es promover una moción de censura, pero las cuentas "son las que son" y su única posibilidad sería aliarse con PP y Vox, lo que "no le perdonaría ni siquiera su propio electorado" y provocaría su pérdida de influencia en Cataluña.

"Hay que seguir con tranquilidad y templanza en los momentos complicados. Llevamos ya dos años de un Gobierno que decían que a los tres meses iba a diluirse, pero que sigue con intenciones de llegar a 2027. Hay que mantener la legislatura y desarrollar reformas estructurales para no quedarnos solo en la bandera de que viene la extrema derecha, sino corregir con leyes las causas que provocan que la gente abrace la extrema derecha", ha reflexionado.