La izquierda aliada de Sánchez pide medidas más contundentes contra Israel

España da un paso muy importante con el nuevo paquete de medidas para presionar a Israel, con iniciativas como el embargo de armas a través de la aprobación de un decreto ley. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, marca el ritmo a otros países europeos, pero además es un movimiento que contenta a buena parte de sus aliados de investidura.

Pero, a pesar de ese paquete, los socios a la izquierda del PSOE van a seguir presionando para tomar medidas todavía más contundentes en los próximos meses. Empezando por los ministros de Sumar, que están dentro del Gobierno y quieren que el ala socialista vaya todavía más lejos después de días de negociaciones. El jefe del Ejecutivo no descarta ampliar estas iniciativas.

El paquete de medidas que avanzó Sánchez en La Moncloa este lunes por la mañana incluye también más efectivos españoles en la misión en Rafah y un incremento en las aportaciones a la UNRWA. Todo ello ha provocado que crezca todavía más la tensión entre el Ejecutivo de Sánchez y el de Benjamin Netanyahu, que ha cargado duramente contra La Moncloa por “antisemita” y ha prohibido la presencia en su país de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Esto ha llevado a que el titular de Exteriores, José Manuel Albares, haya llamado a consultas a la embajadora española en Tel Aviv, una medida que no estaba en el conjunto anunciado pero que llevaban tiempo reclamando sus socios de investidura.

Sumar empuja dentro de la coalición

Díaz precisamente solicita constantemente a los socialistas que también se rompan relaciones diplomáticas con Israel, algo que por el momento no acepta el ala liderada por Sánchez. Lo ha vuelto a reclamar al hilo de los ataques de Israel este lunes. También ha pedido esa ruptura de todo tipo de relaciones la propia Rego: “La sociedad española ha empujado para empujar estas nueve medidas. Ahora debemos seguir empujando para parar el genocidio en Gaza. Romper toda relación con el gobierno genocida de Israel y que paguen por sus crímenes”. El ala de Sumar ha celebrado que Sánchez hable por primer vez directamente de “genocidio”.

Rego pertenece a Izquierda Unida, la formación que más está tirando dentro del Gobierno para tomar medidas contra Israel y que estuvo a punto de salirse de la coalición por el contrato para comprar balas a empresas israelíes por parte del Ministerio del Interior. Fernando Grande-Marlaska tuvo que echarse finalmente para atrás y venció IU en el pulso interno en el Ejecutivo. El coordinador federal, Antonio Maíllo, ha calificado de “positivo pero insuficiente” el paquete hecho público por Sánchez.

IU ha pedido al PSOE una ruptura total de las relaciones diplomáticas y comerciales con el Gobierno de Netanyahu. Además, la hoja de ruta de Izquierda Unida pasa por llevar ante la ONU una propuesta de creación de una fuerza de intervención que pare el genocidio de Israel en los territorios palestinos y la colaboración del Ejecutivo en la preparación de una causa por genocidio contra Israel ante la Corte Penal Internacional, además de que se tomen acciones conjuntas con otros países para que la UE deje de ser “cómplice” de lo que está pasando.

Podemos ha considerado que el anuncio de Sánchez demuestra que el Gobierno ha estado “mintiendo” durante estos dos años sobre la compra de armas a Israel. Los morados piden que España haga un “boicot total” a Israel, lo que pasaría por una ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales.

La eurodiputada y candidata de Podemos en las próximas elecciones generales, Irene Montero, ha reclamado: “Ahora a forzar que se cumpla el embargo, que rompan relaciones comerciales y diplomáticas, que pongan en libertad a los de La Vuelta y que protejan a la Global Sumud Flotilla”.

Ruptura de relaciones y sanciones

También empujan al Gobierno para ir más allá los diputados de EH Bildu Mertxe Aizpurua y Oskar Matute, quienes sostuvieron: “Estas medidas son el resultado de una sociedad civil movilizada que está siendo ejemplo de solidaridad y lucha frente al genocidio contra el pueblo palestino. Esperamos que a este paso le sigan más para parar los pies a Netanyahu. Sigamos el camino que nos marca la ciudadanía”.

Desde ERC también se pronunció el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, con las siguientes ideas: “Esto está bien pero llega tarde”, “se negó durante meses que España participara del comercio de armas con Israel” y “hubo una ministra que lo denunció muy sola en ese gobierno”, en referencia a Ione Belarra.

Para el BNG, en el mismo sentido, se aprueban las iniciativas tarde y son insuficientes. Los nacionalistas gallegos exigen a Sánchez la ruptura de “todo tipo de relaciones” con "el Estado genocida de Israel" y la imposición de sanciones, además de demandar una investigación por las actuaciones policiales en Monforte durante el paso de la Vuelta ciclista y la depuración de responsabilidades al "vulnerar derechos fundamentales como lo de manifestación y expresión".