Sánchez anuncia un decreto urgente para el embargo de armas a Israel

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes un paquete con nueve medidas inmediatas para "presionar" al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que tiene como principal iniciativa un decreto urgente para consolidar el embargo de compra y venta de armas a Israel.

Sánchez ha comparecido en el Palacio de La Moncloa para detallar las nueve medidas y ha argumentado que España da un paso más para tratar de parar el genocidio que está perpetrando Israel. El jefe del Ejecutivo ha resaltado que el Gobierno español está "en el lado correcto de la historia".

Asimismo, el paquete incluye la prohibición del tránsito de barcos con combustible destinado a las fuerzas armadas israelíes y la denegación del espacio aéreo a aquellas aeronaves que transporten material de defensa israelí. Además, se va a aumentar la contribución por parte de España a la UNRWA y se incrementarán los efectivos en la misión de asistencia fronteriza de la UE en Rafah.

Sánchez ha indicado que la operación militar de Netanyahu es un "ataque injustificable a la población palestina" y ha recordado que ya han muerto 63.000 personas, mientras que hay 250.000 en riesgo de desnutrición. "Esto no es defenderse, es exterminar a un pueblo indefenso y quebrantar todas las leyes del derecho humanitario", ha remarcado el presidente español.

El presidente ha manifestado que no está únicamente en manos de España frenar el genocidio, pero ha recordado las medidas "valientes" tomadas como el reconocimiento del Estado palestino, el impulso a resoluciones de la ONU y el envío de ayuda humanitaria a Gaza.

El paquete de medidas

Estas son las nueve medidas anunciadas por Sánchez:

1- Aprobación urgente de un real decreto ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel y que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a ese país

2- Prohibición del tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes

3- Denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel

4- Prohibición de acceder a territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja

5- Prohibición de la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania, con el objetivo de combatir estas ocupaciones, frenar el desplazamiento forzoso de población civil palestina y mantener viva la solución de los dos Estados

6- Limitación de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria

7- Refuerzo del apoyo a la Autoridad Palestina mediante un incremento de los efectivos en la Misión de Asistencia Fronteriza que la Unión Europea tiene en Rafah y establecimiento de nuevos proyectos de colaboración con la Autoridad Palestina en los ámbitos de la agricultura, la seguridad alimentaria,y la asistencia médica

8- Ampliación de la contribución a UNRWA con 10 millones de euros adicionales destinados al auxilio de la población gazatí

9- Aumento de la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza para alcanzar los 150 millones de euros en 2026

Israel prohíbe la entrada de Diaz y Rego

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha respondido al anuncio de Sánchez con duras medidas como la prohibición de entrada al país tanto de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, como de la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego.

"Es evidente que Díaz, líder del partido extremista Sumar se está aprovechando de la debilidad política del presidente Sánchez y lo está arrastrando, paso a paso, a implementar su visión antiisraelí y antisemita", ha trasladado Saar en un comunicado, en el que acusó a España de mantener un "antisemitismo institucionalizado"