La ONU declara oficialmente la situación de hambruna en la Franja de Gaza

Un grupo independiente sobre seguridad alimentaria respaldado por la ONU confirmó por primera vez de manera oficial que se está produciendo una hambruna en la Franja de Gaza. "Tras 22 meses de conflicto incesante, más de medio millón de personas en la Franja de Gaza se enfrentan a condiciones catastróficas caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte", señaló este martes la ONU y recoge EFE.

Además, el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, acusó directamente al Gobierno de Israel de ser el responsable de esta hambruna y afirmó que utilizar el hambre como método en un conflicto armado "es un crimen de guerra".

"La hambruna declarada en la gobernación de Gaza es el resultado directo de las medidas adoptadas por el Gobierno israelí. Este ha restringido ilegalmente la entrada y distribución de ayuda humanitaria y otros bienes necesarios para la supervivencia de la población civil", recalcó. Agregó que las muertes resultantes del hambre impuesta a los gazatíes también pueden considerarse "un crimen de guerra por asesinato intencionado".

Lo peor se está viviendo en el norte de Gaza y particularmente en Ciudad de Gaza, donde hay un millón de personas y contra la cual Israel prepara una nueva ofensiva militar, pero los datos revelados este miércoles indican que "entre mediados de agosto y finales de septiembre de 2025 se prevé que las condiciones empeoren aún más, con una expansión de la hambruna" hacia el centro y el sur del enclave.

Por su parte, el secretario general adjunto de la ONU para asuntos humanitarios, Tom Fletcher, se dirigió este viernes directamente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para pedirle que permita la apertura de los cruces fronterizos de Gaza y que los alimentos puedan entrar para salvar vidas en este territorio. "Mi petición, mi súplica, mi exigencia al primer ministro Netanyahu y a cualquiera que pueda llegar a él. Abran los pasos fronterizos del norte y del sur, todos ellos, déjennos llevar comida y otros suministros sin obstáculos y de forma masiva, como se requiere", expuso a la prensa en Ginebra, donde añadió: "Para muchos ya es tarde, pero no para todos en Gaza".

Israel niega la hambruna

Desde el Ministerio de Exteriores israelí ya se ha negado que se esté produciendo, por primera vez, una hambruna en la gobernación de Gaza, que incluye la capital, y dijo que se trata de una "campaña fraudulenta" de Hamás, pese a que esta conclusión ha sido alcanzada por grupo independiente respaldado por la ONU.

"La CIF (Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria) acaba de publicar un informe fabricado y 'a medida' para la campaña fraudulenta de Hamás", dijo el ministerio en un comunicado. "Todo el documento de la CIF se basa en mentiras de Hamás blanqueadas a través de organizaciones", añadió.