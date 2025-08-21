Cientos de palestinos claman en ciudad de Gaza contra el desplazamiento: "Paren el genocidio"

Cientos de palestinos salieron este jueves a las calles del centro de la ciudad de Gaza para protestar contra los planes de Israel de tomar la capital de la Franja, pedir que cese la guerra y mostrar su rechazo a tener que desplazarse, según ha informado EFE.

"(Protestamos) para manifestar nuestro rechazo a la ocupación de Gaza y a los desplazamientos. No queremos que nos envíen a Egipto o a otro país", asegura a EFE Mahmud Salim Abdelkarim, un gazatí de 19 años desplazado a la capital desde el campamento de refugiados de Jabalia, en el norte, zona que Israel ha ocupado casi completamente.

Este joven es uno de los centenares de gazatíes que salieron a la plaza Saraya de la capital con banderas palestinas y carteles de "paren el genocidio", "Gaza es nuestra", "no al desplazamiento, sí a quedarnos en nuestra tierra" y "Gaza muere bajo los bombardeos y el hambre".

Abdelkarim habla con la foto en la mano de su primo de 13 años asesinado hace dos semanas cuando trataba de buscar comida y apunta: "Cualquier palestino tiene derecho a educación, alimentación y sanidad y cualquier otro derecho que tenga una persona occidental lo merece una persona árabe, y en particular el palestino oprimido".

Anoche, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó al Ejército acortar los plazos para emprender la toma de la ciudad de Gaza, apremiando así el inicio de la invasión, aún en su etapa preliminar.

Las estimaciones sitúan en cerca de un millón de personas en la ciudad de Gaza, mientras que gran parte del resto de la población (de un total de 2,1 millones de personas) se hacinan en el sur del enclave. Israel tiene el "control operacional" del 75 % de la Franja, según el propio Ejército israelí.

"Preferimos morir aquí"

EFE ha podido ver cómo en torno a una veintena de familias abandonan la ciudad diariamente por temor a la nueva ofensiva israelí, desplazándose hacia el sur del enclave.

Sin embargo, muchos se resisten a dejar sus hogares. "No vamos a salir de Gaza si no es al cielo", apunta Abdelkarim, quien recuerda que la primera vez que tuvieron que abandonar la ciudad a finales de 2023 sufrieron "calamidades e injusticias", le destruyeron su casa y mataron a familiares y amigos.

"Ahora no saldremos de Gaza pase lo que pase porque salir significa destrucción y muerte. Entre morir allá o aquí, preferimos morir aquí, en el norte de Gaza", recalca.

Otro de los manifestantes, Mahmud Abu Nada, espera que el mensaje que lanzan desde la plaza Saraya llegue al mundo entero: "detengan la guerra contra Gaza, detengan la guerra contra nuestros niños, nuestras mujeres y nuestros ancianos", pide.

"El pueblo gazatí ha llegado a la convicción firme de que cualquier solución a la agresión y la guerra pasa por la unidad de la palabra. Hoy el pueblo salió, con todos sus sectores y fuerzas y uniones y sindicatos para decir: ¡Basta! y para reafirmar ante el mundo que somos un pueblo que merece vivir", subraya este gazatí.

Más bombardeos

Además del anuncio de acelerar los planes para la toma de la ciudad, Israel ha intensificado los bombardeos en la capital.

En los últimos días, en la capital gazatí al menos 30 personas mueren diariamente. El 17 de agosto, 33 palestinos perdieron la vida en los ataques; al día siguiente, 27; y el día 19 fueron 36, según los recuentos diarios compartidos con EFE por Sanidad.

Según pudo atestiguar EFE este jueves en la capital, el sonido de las explosiones se produce prácticamente a cada hora, mientras en el barrio de Zeitún (sur) y la localidad de Yabalia (al norte de la capital), el Ejército israelí concentra tropas y equipos de una división de blindados a la espera de lanzar la invasión.

Entre edificios derruidos y el hambre que sigue acechando a la población de Gaza ante el bloqueo casi completo de Israel, los gazatíes siguen defendiendo su pueblo, sus hogares y su gente.

"Es una guerra contra el pueblo palestino que permanece firme en su tierra, confiado en su nación. No hay excusas para la ocupación (israelí), que fabrica pretextos para llevar a cabo estas atrocidades", lamenta Nada.

Israel exige a médicos, personal de hospitales y ONG abandonar la ciudad de Gaza

"Le solicito que prepare un plan para trasladar el equipo médico del norte al sur, de modo que pueda atender a todos los pacientes en el sur de la Franja y preparar los hospitales para recibir a los pacientes que llegan del norte", se escucha en una supuesta llamada -con la voz distorsionada- entre un oficial del Cogat (brazo militar israelí) y un funcionario de sanidad gazatí.

EFE no ha conseguido testimonios de médicos desde Gaza que hayan confirmado haber recibido estas llamadas.

Según la ONU, el 86,3 % del territorio gazatí ya se encuentra bajo órdenes de evacuación forzosa israelíes o en las denominadas 'zona de combate', lo que hace que los palestinos vivan hacinados en los pocos campamentos que quedan sin tomar por los militares.

Sanidad gazatí rechaza la orden de Israel

El Ministerio de Sanidad de Gaza rechazó este jueves la orden del Ejército israelí para que las ONG y el personal sanitario que trabajan en la ciudad de Gaza se desplacen al sur, de cara a la planeada invasión terrestre de sus tropas.

"El Ministerio de Sanidad expresa su rechazo a cualquier medida que socave lo que queda del sistema de salud tras la destrucción sistemática llevada a cabo por las autoridades de ocupación (israelí)", dijo la entidad en un comunicado.

"Dicha medida privaría a más de un millón de personas de su derecho a la atención médica y pondría en grave peligro la vida de residentes, pacientes y heridos", añadió.

El Ejército israelí hizo pública hoy una supuesta llamada -con la voz distorsionada- entre un oficial del Cogat (brazo militar israelí) y un funcionario de sanidad gazatí, en la que le urge a trasladarse, junto a su equipamiento, al sur del enclave.