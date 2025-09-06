MINUTO A MINUTO
Israel envía nuevas órdenes de desplazamiento ante el inminente ataque en ciudad de Gaza
Sigue con infoLibre el minuto a minuto de este sábado 6 de septiembre:
12:16 h
El juez del caso Koldo en el Supremo no ve "indicio alguno" de que agentes de la UCO de la Guardia Civil hayan filtrado datos e imágenes de José Luis Ábalos ni de otros investigados a un medio digital, como denunció recientemente el exministro, que pidió que el magistrado tomara medidas en ese sentido.
En una providencia a la que ha tenido acceso EFE, el magistrado Leopoldo Puente contesta así a la reciente petición de Ábalos para que tome medidas que eviten "el linchamiento mediático de los investigados", ya que un medio de comunicación publicó noticias con fotos que entiende que han podido filtrar miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Los letrados de Ábalos advertían al magistrado de unos hechos "irregulares e inadmisibles" para la investigación y detallaban la publicación en 'The Objective' de noticias referidas a un "arsenal con fotografías" de mujeres incautadas al investigado en el registro de su vivienda.
12:16 h
Irán ejecutó este sábado a Mehran Bahramian, condenado por el delito de “guerra contra Dios” por su supuesta implicación en la muerte de un agente de seguridad durante las masivas protestas de ‘Mujer, Vida, Libertad’, desatadas en 2022, lo que eleva a al menos once el número de manifestantes ejecutados.
La ejecución de Bahramian, calificado como “matón de primer nivel” por la Justicia iraní, se llevó a cabo esta madrugada en la ciudad de Isfahán, en el centro del país, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial de Irán.
Según Mizan, Bahramian participó en un ataque armado contra un vehículo de las fuerzas de seguridad en la ciudad de Semirom, en provincia de Isfahán, en diciembre de 2022, en el que murió a tiros el agente Mohsen Rezai.
12:14 h
El Ejército israelí ha enviado nuevas órdenes de desplazamiento forzoso a los residentes de varios barrios en la ciudad de Gaza ante el inminente ataque que planea contra un edificio que contiene "presencia de infraestructura de Hamás", informó su portavoz en árabe, Avichay Adraee.
"Aviso urgente a los residentes de la ciudad de Gaza en los bloques 726, 727 784, 786 y específicamente en el edificio Al Ruya marcado en rojo y las tiendas de campaña adyacentes, ubicadas en la intersección de Beirut y la calle de la Universidad de los Estados Árabes", escribió el Ejército en su cuenta de X.
Estas nuevas órdenes llegan después de que a primera hora de este sábado el Ejército anunciara el establecimiento de una nueva "zona humanitaria" en Jan Yunis, en el sur de la Franja", para los expulsados del norte, pese a que ya está abarrotada de gazatíes.
"Residentes de (ciudad de) Gaza, no presten atención a las afirmaciones de Hamás, aprovechen la oportunidad para trasladarse a la zona humanitaria lo antes posible y únanse a los miles que ya se han trasladado allí en los últimos días y semanas", escribió también Adraee.