Israel envía nuevas órdenes de desplazamiento ante el inminente ataque en ciudad de Gaza

12:16 h

El juez del caso Koldo en el Supremo no ve "indicio alguno" de que agentes de la UCO de la Guardia Civil hayan filtrado datos e imágenes de José Luis Ábalos ni de otros investigados a un medio digital, como denunció recientemente el exministro, que pidió que el magistrado tomara medidas en ese sentido.

En una providencia a la que ha tenido acceso EFE, el magistrado Leopoldo Puente contesta así a la reciente petición de Ábalos para que tome medidas que eviten "el linchamiento mediático de los investigados", ya que un medio de comunicación publicó noticias con fotos que entiende que han podido filtrar miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Los letrados de Ábalos advertían al magistrado de unos hechos "irregulares e inadmisibles" para la investigación y detallaban la publicación en 'The Objective' de noticias referidas a un "arsenal con fotografías" de mujeres incautadas al investigado en el registro de su vivienda.