Israel acusa al Gobierno de Sánchez de "antisemita" y prohíbe entrar al país a Yolanda Díaz y a Sira Rego

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, anunció este lunes la prohibición de entrada al país tanto de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, como de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en represalia por las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

"Es evidente que Díaz, líder del partido extremista Sumar, se está aprovechando de la debilidad política del presidente Sánchez y lo está arrastrando, paso a paso, a implementar su visión antiisraelí y antisemita", dijo Saar en un comunicado, en el que acusó a España de mantener un "antisemitismo institucionalizado".

Además, Saar anunció una política de no contacto con ambas ministras, justificada en su llamado al boicot de productos israelíes, la repetición de que Israel es "un Estado genocida" y el haber celebrado el reconocimiento español en mayo de un Estado palestino diciendo que "solo es el primer paso para la liberación de Palestina, desde el río hasta el mar". La ministra Rego "exigió a la Unión Europea que rompiera todos los vínculos con Israel y le impusiera sanciones a todos los niveles. La semana pasada, apoyó las violentas manifestaciones contra el equipo israelí en la Vuelta Ciclista Internacional", acusó Saar en su cuenta de X.

"Se tomarán decisiones adicionales posteriormente, en consulta con el primer ministro (Benjamín Netanyahu)", advirtió el ministro israelí, quien alegó incluso que el "corrupto gobierno de Sánchez" intenta distraer la atención de sus "escándalos de corrupción mediante continuos ataques antiisraelíes y antisemitas". "El Gobierno español lidera una línea hostil antiisraelí, con una retórica desenfrenada y llena de odio", resumió el ministro Saar, que dijo haber tomado la decisión de impedir la entrada de las ministras al país "con el consentimiento del primer ministro".

Además, Saar dijo que llevará algunas de las declaraciones realizadas por miembros del Gobierno español contra Israel ante el pleno de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), para que evalúen lo que tilda de "antisemitismo manifiesto".

El Gobierno ve "inaceptable" esta prohibición

El Gobierno considera "inaceptable" la prohibición de entrada a Israel de Díaz y Rego, al tiempo que rechaza "tajantemente" las "falsas y calumniosas acusaciones de antisemitismo" del Ejecutivo israelí hacia España.

"El Gobierno de España rechaza tajantemente las falsas y calumniosas acusaciones de antisemitismo por parte del Gobierno israelí hacia España y los españoles, así como la inaceptable prohibición de entrada a Israel a dos miembros del Gobierno de España", asegura el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado oficial.

Díaz está orgullosa de que Israel le prohíba entrar

Ante esta prohibición, Díaz ha dicho que es "un orgullo" que Israel le haya prohibido la entrada a ella y a la ministra Sira Rego, ya que asegura que es un Estado que "perpetra un genocidio", y ha resaltado que seguirán "luchando por los derechos del pueblo palestino".

Además, la líder de Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE ha instado a dar más pasos, más allá de las nueve medidas anunciadas, y a retirar a la embajadora de España en Israel. "No se puede prohibir la entrada de dos ministras de un Gobierno democrático a un país y seguir como si nada. Hay que seguir actuando", ha añadido.

Sánchez anunció este lunes nuevas medidas contra Israel por el genocidio en Gaza que se aplicarán de forma inmediata, y que incluyen la consolidación jurídica del embargo de armas, prohibir la entrada en España a los implicados en el genocidio y más ayuda humanitaria.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la campaña militar que lleva adelante Israel sobre la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto más de 63.000 personas, más de 18.000 de ellas niños.