Ana Pardo de Vera: “Al PP le doy legitimidad cero en materia de corrupción”

La filóloga y periodista Ana Pardo de Vera (Lugo, 1974) colabora en diversos medios de comunicación. Es directora corporativa y de relaciones institucionales de Público, diario que llegó a dirigir. Su cuenta de X, seguida por 237.883 personas, fue pirateada sin que la empresa de Elon Musk haya solucionado todavía la suplantación de identidad. La analista política considera una “desfachatez” que el PP abandere la lucha contra la corrupción. Recuerda su complicidad con el que fuera tesorero del partido, Luis Bárcenas, y también el caso del falso sacerdote que secuestró a su familia para robarle información. O la destitución de Pablo Casado por denunciar el caso del hermano de Díaz Ayuso o la trama del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para tapar la corrupción y desacreditar a sus rivales. Pero también recomienda al Partido Socialista abordar el caso Ábalos tajantemente.

El problema de la vivienda

"Es el problema con mayúsculas. Si no hay vivienda, no funciona el ascensor social. Hay más cuestiones importantes como la educación, la sanidad o la dependencia, pero es que hay personas que no pueden iniciar un proyecto de vida porque no tienen dónde alojarse. Las autonomías gobernadas por la derecha y la ultraderecha no quieren hacer nada. Se les llena la boca hablando de la Constitución para defender una bandera, pero no para hacerlo con los derechos de las personas. Se han cometido muchísimos errores por parte de quienes gobernaron, tanto el PP como el PSOE, y ahora no sé cómo se podría resolver. Hay que promover vivienda protegida bien construida, integrada, no que se convierta en guetos. Y eso lleva tiempo. Las manifestaciones nos han enseñado que este va a ser el nuevo 15M y me alegro de que así sea. Hay que apretar".

‘Caso Ábalos‘

"Es el típico caso torrentiano, un término que debería de ser asumido ya por la Real Academia Española. Es el caso prototípico de corrupción, con todos sus ingredientes cutres, morbosos, avariciosos, rancios, de testosterona. Tiene todos los componentes de la peor calaña. Hemos visto muchos casos similares, los volquetes de putas de la Púnica, los hijos de Jordi Pujol... Todo esto penaliza mucho más a la izquierda. Además hay una parte que sigue sin aclararse, la visita de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Y por qué se volvió a poner a Ábalos en el escaño, si se le había expulsado del Gobierno y de la secretaría de organización del partido. Si dijimos que Ábalos caía porque, al menos in vigilando, se la había colado Koldo, ¿qué decimos ahora? ¿A quién le echamos la culpa del in vigilando? El PSOE tiene que ir más allá del y tú más".

El PP ante Ábalos

"El Partido Popular no está invitado a este debate. Le están juzgando en los tribunales por haber utilizado herramientas del Estado para intentar tapar la corrupción de su partido. En este momento, hay un exministro del Interior procesado, un secretario de Estado de Interior procesado, una policía patriótica procesada. ¿Qué viene usted a decir si es amigo de un narcotraficante? Cuando morían los chavales a puñados en Galicia, seguía siendo su amigo y todavía no ha dado explicaciones. Si todo el que se acerca a Ayuso se lo lleva crudo. Al PP le doy legitimidad cero. Echaron a Casado cuando denunció la corrupción de Ayuso. Ahora hay que centrarse en el PSOE, en qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y tiene que ser escrupuloso en esto, primero con transparencia y, segundo, cortando la infección lo más arriba posible".

El PP y ETA

"El PP aprovecha siempre que puede para utilizar a las víctimas. Eso sí, a las víctimas de ETA, porque del resto de víctimas no habla jamás porque no le interesan. Suena duro decirlo, pero parece que al Partido Popular no le sentó bien que se acabara la banda terrorista. Los derechos humanos tienen que respetarse para todo el mundo, aunque el ser sea tan abyecto como cualquiera de los terroristas. Si no lo entendemos así, si no quieren justicia sino venganza, adelante. La prisión permanente revisable ya es un sucedáneo de la cadena perpetua. Por cierto, el PSOE dijo que la iba a derogar y seguimos esperando. Supongo que no querrá otra batalla de este tipo con utilización de tantísimas víctimas. No se puede hacer política con el dolor, porque es irreparable".

Superación de la lucha contra ETA

"Se han acabado las medidas de excepcionalidad para los presos etarras desde que acabó ETA. No hay más. Se puede estar de acuerdo con esas medidas o no, pero ese es otro debate. La dispersión de presos solo penalizaba a las familias, no a los presos, eran ellas la que tenían que recorrer kilómetros para verlos. Se acabó ETA, se acabaron las excepcionalidades. Es lo que pidió Bildu al Gobierno. Y no sólo a Pedro Sánchez, porque lo hicieron mucho antes, y con razón. De Rubalcaba a Aznar, habíamos quedado en eso, en que hicieran política, en que dejaran de matar. Ahora que hemos conseguido eso, ¿para qué seguir con las mismas medidas de excepcionalidad? Si alguien quiere venganza, que pida la pena de muerte en el Parlamento. A ver si se atreve”.

El error de Vox en la votación

"El PP ha adoptado muchas premisas de Vox en el tema migratorio, contra la igualdad, contra la cultura, contra la memoria... Pero eso sí, en principio, al PP no lo financia un banco húngaro participado por el gobierno pro Putin, que poco se habla de esto. Vox no hace nada en el Parlamento, no presenta propuestas. Por lo tanto, a nadie le sorprende que no se hayan leído la propuesta. Son conscientes de que han perdido una baza, la de señalar a PP y PSOE por no sumar penas a etarras. Y están de mal humor. Pero realmente son unos incompetentes porque no les interesa la vida parlamentaria. Les interesa boicotear el Parlamento desde dentro, como Trump, como Bolsonaro o como Milei, y cargarse el Estado de derecho”.

Puigdemont y los Presupuestos

"La ascendencia de Puigdemont sobre Junts a día de hoy es indiscutible. Tiene el liderazgo del grupo parlamentario a través de Miriam Nogueras y tiene, pues, el liderazgo legítimo, porque no consiguieron malos resultados pese a no haber ganado las elecciones. Consiguieron mejores resultados que Esquerra Republicana, por ejemplo. Eso hace que el referente para los votantes sea Puigdemont. Hay discrepancias: hay quien opta más por la vía colaboracionista con el Estado y hay quien opta por romper con todo. Yo creo que Junts aprieta, pero no ahoga, y ojalá no me tenga que tragar mis palabras, pero yo creo que habrá Presupuestos".

La izquierda a la izquierda del PSOE ante unas elecciones

"Si la legislatura es larga, que hay posibilidades, hay que hacer una revolución desde abajo. No valen las peleas personalistas por los liderazgos ni las territoriales por los suyos. Hay gente muy buena en el espacio a la izquierda del Partido Socialista y, tal y como está el PSOE en este momento, sería una oportunidad. Pero viven en una especie de prisión permanente ambos. El Partido Socialista sabe que necesita que el espacio de la izquierda tenga buenos resultados para poder seguir gobernando. Y el espacio a la izquierda sabe que el Partido Socialista también necesita buenos resultados para poder seguir gobernando, pero al mismo tiempo comparten un espacio electoral que confluye entre los dos".

La ‘línea Meloni’ en la UE

"Lo más triste de la decisión de la Unión Europea de adoptar, o al menos comprender, las medidas de la neofascista Georgia Meloni en materia de migración son las violaciones sistemáticas de derechos humanos que se dan en esas situaciones. Si se adoptan estas medidas, Europa dejará de ser la que fundaron sus primeros protagonistas políticos, perderá sus valores humanistas y de la Ilustración. Ya durante la guerra de Siria, la Unión, con el aval de España, pagó a países de dudosa democracia para que detuvieran a los migrantes cuando la mayoría tenían derecho de asilo. Da miedo que veamos a los migrantes como una masa informe. Se trata de personas, una por una, con sus derechos, con sus vidas absolutamente vulnerables. El Gobierno de España se ha desmarcado, aunque Feijóo haya ido a ver a Meloni y la haya elogiado".

Netanyahu

"Netanyahu pretende una reorganización de las fronteras en Oriente Próximo, incluso podríamos hablar de todo Oriente Medio si incluimos a Irán. La Unión Europea ya no es lo que era. Netanyahu está ejecutando ese genocidio delante de nuestras narices y nadie hace nada. La ONU ni está ni se le espera, encima Netanyahu la desprecia y nadie dice nada más que España. O Borrell, pero solo no puede hacer nada. Y luego está Estados Unidos. ¿Qué importa que gane Kamala Harris si va a seguir haciendo lo mismo? Y Trump sería peor. Recordemos que había llegado a un pacto con Netanyahu para cambiar la capital de Israel. El triángulo Trump, Netanyahu, Putin me horroriza porque sería un nuevo orden mundial. Hablan de migración. Espera que empiecen a salir los palestinos cuando puedan de Cisjordania y de Gaza".

Elecciones estadounidenses

"Tiendo a ser optimista, pero en el caso de Estados Unidos me cuesta. Biden es el presidente más sionista de todos los que ha habido. Y el sionismo, recordemos, no es lo mismo que el judaísmo. Es la negación sistemática del pueblo palestino. Y Biden ha hecho un trasvase de liderazgo nefasto. Ahora vemos que Kamala Harris no es mala candidata, pero la habían escondido. Trump pega fuerte porque tiene dinero. El hombre más rico del mundo, y puede que el más loco, Elon Musk, está haciéndole la campaña. Además hay un votante obrero que vota a partidos elitistas a riesgo de perder sus derechos. Si gana Harris, será por un estrecho margen y tendremos, no digo un golpe al Capitolio, pero algo parecido".