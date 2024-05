Aragonès: "Junts solo compra la unidad cuando ellos creen que la pueden liderar"

16:09 h

La Xunta Pola Defensa de la Llingua ha destacado este sábado que "la igualdad de derechos no tiene que llevar detrás ningún adjetivo" y por ende no hay "oficialidades amables".

"No hay oficialidades amables, ni oficialidades gafes, ni oficialidades repunantes. Hay reconocimiento de derechos o no lo hay. No queremos derechos de segunda. Queremos derechos, simplemente", han destacado los músicos Leticia Baselgas y Pau Santiso que han sido los encargados de leer el manifiesto en la Plaza de la Escandalera.

Lo han hecho después de que la manifestación convocada por la Xunta recorriese las principales calles de Oviedo para reclamar la oficialidad del asturiano.