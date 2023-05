Milagros Tolón: "Sabemos lo que significa la derecha en Castilla-La Mancha: recortes, cierres y despidos"

Milagros Tolón va a por su tercera legislatura. La alcaldesa de Toledo se ve fuerte y augura que volverá a gobernar tras el 28M. La dirigente socialista tiene claro que su primera medida será crear una concejalía de acción contra el cambio climático. La ciudad es clave a nivel municipal, pero también en las autonómicas, donde el PP se ha fijado como uno de sus grandes objetivos arrebatarle a Emiliano García-Page el Gobierno regional. Cada voto será esencial.

¿Qué balance hace de la legislatura que ha acabado?

Muy complicada y muy difícil para las ciudades y los alcaldes y las alcaldesas. Pero el balance es positivo porque la ciudad, que ha sufrido la mayor crisis sanitaria y económica, ha salido reforzada. No sólo con los datos, sino también con autoestima.

¿Qué promete para Toledo para la próxima legislatura?

Voy a crear una concejalía de acción contra el cambio climático. Toledo está en el centro de España, en la meseta más dura, se tiene que preparar para lo que está ya aquí. Lo hemos venido haciendo durante esta legislatura, desde el punto de vista de la sostenibilidad, la movilidad y el ahorro energético, pero es el momento de pasar a la acción más inmediata. Un Toledo más saludable y más verde.

El PP tiene muy en su punto de mira tanto Toledo como el Gobierno de Castilla-La Mancha. ¿Teme esa ola azul que venden tanto Alberto Núñez Feijóo como Francisco Núñez?

Lo más importante es que los toledanos vayan a votar el 28M y vean lo que prefieren. Es importante decir lo que se ha hecho y la gestión, pero lo más importante es el futuro que queremos para Toledo. Lo que está claro es que a esta ciudad le ha ido muy mal cuando el PP ha gobernado en Castilla-La Mancha. Y también a todas las ciudades de la comunidad. Cuando gobernó en Toledo, hace más de 16 años, no avanzó. Lo que hizo el PP fue poner en marcha un plan urbanístico que fue anulado por los tribunales. Ha habido polémicas en cualquier tipo de concesiones, ya que se tenían en cuenta criterios que no eran la transparencia. Eso no puede volver a suceder. La ciudad de Toledo ha evolucionado y tiene muchas perspectivas de futuro. Simplemente hay que comparar.

El gran ejemplo que siempre pone el PP es José Luis Martínez-Almeida como alcalde de Madrid, una ciudad muy cercana a Toledo. ¿En qué se diferencian los dos modelos?

Forma parte de nuestro ADN contar con la ciudadanía, estar en la calle y escuchar para cogobernar con los vecinos. Me parece muy importante el sector económico de las ciudades, pero también el sector social y de las asociaciones. Somos de las pocas ciudades que han hecho ese pacto por la inclusión con todas las entidades sociales para que formen parte de la cogobernanza. Este equipo de gobierno está en la calle los 365 días del año. Me considero una mujer con sus principios e ideas, pero he sido la alcaldesa de todos. Tenemos que estar por encima de los estereotipos.

¿Va a por la mayoría absoluta?

Voy a volver a gobernar. Serían veinte años de gobierno progresista en Toledo, eso significa mucho para el desarrollo de la ciudad. Una ciudad con más de dos mil años de historia, pero que tiene mucho presente y mucho futuro.

Es una de las alcaldesas referentes del PSOE y de Pedro Sánchez. El PP en toda España va prometiendo derogar el sanchismo. ¿Qué contesta?

Voy a ser muy clara y contundente. He sido alcaldesa estando Rajoy y Sánchez de presidentes. Siempre tengo lealtad al presidente del Gobierno sea quien sea, cosa que ellos no tienen. He tenido lealtad al presidente Rajoy y al presidente Sánchez. Pero cuando el presidente Sánchez ayuda a la ciudad de Toledo con 140 millones de euros y Rajoy no tenía en su agenda a la ciudad de Toledo, pues hay mucho que decir. Aquí no se es ni sanchista ni pedrista ni nada, aquí se es socialista. Cuando te ayudan de verdad, siempre hay que apoyar a quien lo hace. En este caso, el presidente del Gobierno ha apoyado mucho a esta ciudad.

Voy a poner un ejemplo. Hemos estado veinte años esperando un cuartel de la Guardia Civil. Ya es una realidad. El Gobierno va a dar más de sesenta millones de euros para que se haga. Y Sánchez ha arreglado el Transparente de la catedral de Toledo. Son ejemplos. Es demagogia que no les va a llevar a ningún sitio.

El Partido Popular intenta dar un tono nacional a la campaña y ha incidido en la polémica de las listas de EH Bildu. ¿Qué le parece la actitud de los populares con este tema?

El presidente Sánchez dijo en el Senado esas verdades, que son un referente para nosotros. Quien acabó con ETA fue un Gobierno socialista con un ministro socialista y un lehendakari socialista. Quien ha negociado con ETA es el Partido Popular. Lo que dijo Sánchez es dejar sin argumentos al PP. Yo he sido amenazada por ETA como concejala, a mí no me pueden decir lo que significó ese momento tan trágico de la historia de España. Lo más importante es saber quién terminó con la banda terrorista. Fue un gobierno socialista.

¿Cómo ve la situación a nivel autonómico para el 28M? ¿Cree que conservará el Gobierno regional Emiliano García-Page? ¿Puede haber un pacto entre el PP y Vox?

A García-Page lo conoce muchísima gente en Castilla-La Mancha. Lo más importante es lo que ha hecho estos últimos ocho años: lo que hizo María Dolores de Cospedal frente a lo que ha hecho él. Y hay que poner el punto de vista de las ciudades, tengo plan de empleo porque la Junta de Comunidades así lo quiere para los ayuntamiento. Tengo ayudas en políticas sociales porque quiere la Junta y tengo contacto directo porque está gobernando Page. Sabemos lo que significa cuando ha llegado la derecha a Castilla-La Mancha: recortes, cierres y despidos.

¿La primera medida que tomará si reedita la Alcaldía?

Será esa concejalía de acción contra el cambio climático. Hay que tomárselo muy en serio. Lo digo también como vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Los ayuntamientos somos las administraciones más directas con los ciudadanos, tenemos que protegerlos.