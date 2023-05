El 28M, ¿una elección binaria? La España plurivotacional se abre paso

Pedro Almodóvar pasea por La Croisette de Cannes. Sus películas siempre son el mejor retrato del espíritu de España, que se balancea entre la modernidad y el costumbrismo con negras sombras de fondo. Ahora tiene entre manos Extraña forma de vida. Un western gay rodado en Almería. Pues sí, el género se acerca mucho a lo que vive el país de cara a este 28M. Una dura pugna electoral, con mucha incertidumbre, con mucho sol cegando sobre lo que se vota. Y todo muy, muy reñido en plazas clave. Por un puñado de votos.

Una campaña que sobrepasa los diez días y mira a su semana decisiva. Y que el Partido Popular ha querido convertir en una primera vuelta de las generales apelando a “derogar el sanchismo”. Con las listas de EH Bildu como gran eje a nivel nacional, utilizadas hasta la extenuación por los populares y desenfoncado la campaña de los socialistas. Aunque ahora se vuelve en contra del PP, envuelto en su propio debate interno azuzado intencionadamente por Isabel Díaz Ayuso.

Pero esa intento de elección binaria que pretende el Partido Popular también choca con la realidad fuera de los muros de la M30. Los candidatos progresistas confían en haber superado el foco de la listas de EH Bildu y centrarán sus mensajes en las competencias que se juegan este 28M en las administraciones que van a las urnas (sanidad, educación, servicios sociales, dependencia…). Y es que esta cita es la máxima expresión de esa España plurivotacional: con 8.131 municipios y 12 comunidades metiendo la papeleta con sus propias dinámicas, con parlamentos regionales y consistorios muy fragmentados y con alianzas que van mucho más allá del ya consolidado bibloquismo que se ha instalado en las Cortes Generales. Un maremagno de sufragios que se sale de esa lógica binaria.

Con muchos lugares pendientes de apenas unos votos que dictarán el último concejal o parlamentario que inclinará definitivamente la balanza. Esta campaña sigue mirando tras esta primera parte a la Comunitat Valenciana, donde las encuestas siguen indicando casi un empate entre bloques. Lo que pase allí puede ser determinante para que el PSOE o el PP se declaren ganadores morales a nivel nacional. Pero esos resultados muy ajustados siguen vaticinándose en las encuestas en otros puntos como Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja o Cantabria.

El PSOE esperar controlar el foco en la "semana decisiva"

“Esta semana será determinante. Hay todavía muchos indecisos. La campaña es más decisiva que nunca”, confiesa un ministro de la coalición. Si los socialistas vivieron el pasado fin de semana horas de malos tragos por las listas de EH Bildu y la ofensiva de los populares, ahora creen que han cambiado las tornas. Un punto de inflexión desde que renunciaran los condenados por delitos de sangre a tomar posesión y con la respuesta contundente de Pedro Sánchez a Núñez Feijóo. Esas “verdades” que lanzó el jefe del Ejecutivo han dado argumentos a los suyos para defenderse a lo largo y ancho del país.

“Es la semana decisiva”, señalan en el núcleo de Ferraz, donde explican: “Llevamos mucho tiempo aguantando cómo la derecha del PP y sus socios de ultraderecha daban estas elecciones por ganadas. “Plebiscito”, gritaba Feijóo, “moción de censura”, declaraba a los cuatro vientos hace pocos meses”.

Fuentes de la dirección socialista indican: “A golpe de encuestas estilo Masterchef, con cocina fina, y de exabruptos diarios, han tratado de desmovilizarnos para que no acudiésemos a las urnas. Pero no lo han conseguido”.

En el PSOE sostiene que los próximos siete días “van a determinar” este 28M y consideran que se ha evidenciado a un Feijóo “entregado al populismo”. En Ferraz resaltan que el PP ha pasado de la euforia a rebajar sus expectativas y que puede quedar también tocado internamente tras el 28M, con Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno como líderes al alza.

Los socialistas dicen que el partido está muy movilizado y que han encontrado en la calle mucho apoyo frente a la imagen que quiere vender el Partido Popular. Según sus cálculos, más de 20.000 personas han acudido a los actos de Pedro Sánchez desde el uno de mayo y más de 100.000 han asistido a algún acto del partido. En Ferraz deslizan que las cifras que tienen de encuestas, sondeos y trackings, tanto propios como de medios, indican que el PSOE está en condiciones de pelear por revalidar todos sus gobiernos autonómicos (Asturias, Aragón, Cantabria, Canarias, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra, Comunitat Valenciana y La Rioja).

En el PSOE hay mucha confianza en el tirón de sus presidentes autonómicos y sus principales alcaldes. Además, creen posible incluso alcanzar otra gran alcaldía, como Barcelona con Jaume Collboni o València con Sandra Gómez. Los socialistas esperan que este final de campaña vuelva a como fue la precampaña, centrada en medidas sociales y en anuncios del presidente. Los altos cargos defienden esta estrategia de “goteo” de iniciativas, que sirve también para que puedan vender medidas sus candidatos por todo el país.

Fuentes de Ferraz hacen este análisis: “Vemos una primera semana en la que hemos logrado abstraernos de la pelea interna del PP y centrar en los temas locales como la vivienda gran parte de nuestra propuesta. Queremos seguir hablando de los problemas de la gente para dar soluciones que son hechos en pocos días, y nos encantará confrontar nuestro programa con el PP, si Feijóo decide en algún momento hablar de la gente y su día a día. De momento, está inédito en esta campaña”.

Ayuso, en su cruzada: mayoría absoluta y apuesta más fuerte que Feijóo

El PP lo apostó todo en este inicio de la campaña a las listas de EH Bildu y la relación entre Pedro Sánchez y la coalición abertzale. En Génova 13 creen que eso ahuyenta a parte del electorado socialista de centro y de zonas como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Cantabria o Aragón. Miembros del PP creen que ha servido para desgastar al PSOE y que puede ayudar en esa photofinish.

Pero los populares se han pasado de frenada y ha derivado en un choque entre Génova 13 y la presidenta de Madrid, que defiende abiertamente la ilegalización de EH Bildu mientras la dirección de Alberto Núñez Feijóo no llega tan lejos y se escuda en que sus servicios jurídicos indican que esto no es posible. Díaz Ayuso vuelve a convertirse, otra vez, en el mayor contrapeso del presidente popular, como hizo con Pablo Casado. Pero con una diferencia: no habrá ataques en directo y en alto entre el expresidente de la Xunta y la madrileña.

Ella tiene un objetivo claro: lograr la mayoría absoluta. Para eso su campaña se ha desplegado especialmente pensando en atraer votos de la ultraderecha, por lo que va a explotar su flanco todavía más duro. Como señala un dirigente del Partido Popular: “Si Ayuso logra la absoluta y el PP sólo consigue alguna comunidad como La Rioja, Feijóo tendrá un problema con ella”. Ella ha conseguido desactivar casi a Vox, como se pudo comprobar con el poco tirón de Santiago Abascal en su acto esta semana en Chinchón, que estaba pensado como uno de los más potentes en la Comunidad de Madrid por parte de la ultraderecha.

Pero en Génova 13 confían en superar por mucho los resultados de hace cuatro años y en sus previsiones más optimistas contemplan arrebatar al PSOE La Rioja, Baleares, la Comunitat Valenciana, Aragón y Castilla-La Mancha.

En varias de estas autonomías será clave si Unidas Podemos logra superar la barrera electoral y entrar para sumar con los socialistas. Los meses previos a la campaña fueron muy duros internamente en este espacio por las negociaciones con Yolanda Díaz y otros actores como IU. Pero en la campaña están mostrando una resistencia que nadie auguraba hace unas semanas e incluso en las encuestas emergen como decisivos en plazas como Extremadura. Como dice un alto miembro de la dirección morada: “Esta campaña es decisiva. Y nosotras somos muy guerreras”.