Víctimas de ETA contestan a Ayuso: "No respetan a los muertos"

Víctimas de ETA se han pronunciado este jueves en redes sociales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, por sus declaraciones de los últimos días sobre la supuesta pervivencia de la organización terrorista. Consuelo Ordoñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Pablo Romero, cuyo padre fue asesinado por la ETA, y María Jauregi, hija de Juan María Jauregi, político socialista también asesinado por la banda, han sido algunos de los nombres que han reprochado a Díaz Ayuso sus declaraciones en un desayuno informativo donde se ha declarado que "ETA está viva, está en el poder, vive de nuestro dinero, quiere destruir España, privar a millones de españoles de sus derechos" y ha insistido en que Bildu no es "heredero" de ETA, sino que "es ETA", pidiendo su ilegalización a través de la Ley de Partidos.

Ésto lo dice Pablo a quién ETA asesinó a su padre y lo suscribo yo, palabra por palabra.

Es la banalización en estado puro. No respetan a los muertos, van a respetar a sus familiares...

¡Besos Pablo!@IdiazAyuso https://t.co/pmGPyibWCN — Consuelo Ordóñez (@ConsuorF) 18 de mayo de 2023

Romero fue el primero en criticar las palabras de la presidenta madrileña en Twitter, que calificó de "barbaridades", pidiéndole que le ahorrara "el dolor de ver que ETA sigue viva en su boca" y exigir respeto "a los afectados por el terrorismo que luchamos por la memoria y la justicia". A ese tuit contestaba Consuelo Ordoñez, presidenta de Covite, asociación que denunció que 44 etarras, 7 de ellos con delitos de sangre, estaban incluidos en las listas de EH Bildu para los comicios municipales del 28 de mayo. "Es la banalización en estado puro. No respetan a los muertos, van a respetar a sus familiares...", escribía Ordoñez, deseándole lo mejor a Romero.

Estimada @IdiazAyuso: deje ya de decir barbaridades. Ahórreme el dolor de ver que ETA sigue viva en su boca. Se lo pido por favor, casi por caridad, si de verdad quiere respetar a los afectados por el terrorismo que luchamos por la memoria y la justicia. https://t.co/iMeceE7cQf — pabloromero (@pabloromero) 18 de mayo de 2023

María Jauregi, hija de Juan María Jauregi, asesinado por ETA en el 2000, se ha pronunciado igualmente en Twitter sobre Ayuso, acusando a la presidenta de "buscar confrontación" y calificando sus declaraciones de indecentes. "Si de verdad quisieras respetar la memoria de las víctimas ahora mismo estarías hablando de tu proyecto político, pero ni la respetas ni tienes proyecto", añadió.

Por último, el periodista Gorka Landaburu, mutilado por un paquete bomba enviado por ETA, publicó también en Twitter que "esta nueva barbaridad de Isabel Ayuso, además de ser falaz, es un insulto no solamente a las víctimas, sino que también a todos los que luchamos contra el terrorismo". Landaburu reivindicó que "a ETA se le venció hace 12 años" y pidió a la presidenta madrileña que no añadiera más dolor a las víctimas del ya causado.

Esta misma tarde, en un acto de campaña electoral en Arganda del Rey, Isabel Díaz Ayuso, lejos de retractarse de sus palabras y pedir disculpas, ha insistido en que lo que está pasando con EH Bildu es "muy grave" y ha hecho un llamamiento a "luchar" por España. "Esto no es un juego, esto no es un capricho y tenemos que buscar la manera de que este atropello no siga adelante", ha lanzado. De no ser así, según ha expuesto, el día que quieran darse cuenta "será muy tarde y no habrá institución donde reclamarlo y no habrá medio de comunicación libre donde pedir amparo".