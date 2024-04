Sánchez se mantiene al frente del Gobierno: "He decidido seguir con más fuerza si cabe"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha roto su silencio y ha anunciado que se mantiene al frente del Ejecutivo: “He decidido seguir con más fuerza, si cabe. Esta decisión no es punto y seguido, es un punto y aparte. Se lo garantizo”

El jefe del Ejecutivo ha comparecido en el Palacio de La Moncloa tras cinco días recluido para meditar sobre su futuro político. El presidente comunicó el pasado miércoles que suspendía su agenda pública ante la situación de “acoso y derribo” a su entorno familiar y tras abrir un juzgado diligencias contra su esposa a raíz de una denuncia del grupo ultra Manos Limpias.

Desde ese momento, el presidente se encerró en la zona residencial del Palacio de La Moncloa y sólo tuvo contacto con su familia. Ni siquiera se comunicó con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. El PSOE se concentró durante estas jornadas en mostrarse su máximo apoyo y organizó un histórico Comité Federal, con una respuesta multitudinaria de simpatizantes (congregándose más de 12.500 en las puertas de Ferraz).

"Mi mujer y yo podemos con esta campaña"

Y esto fue finalmente clave para la decisión de Sánchez, según ha reconocido. "Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella", indicó durante su comparecencia en la escalinata del Palacio de La Moncloa en una declaración institucional sin preguntas. El líder de los socialistas acudió a primera hora de la mañana al Palacio de la Zarzuela para comunicar su decisión de manera directa al rey Felipe VI.

En su comparecencia, marcó su intención: "Asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y libertades". "Sólo hay una manera de revertir esta situación: que la mayoría social, como ha hecho estos cinco días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo porque esto no va del destino de un dirigente particular. Eso es lo de menos. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Y creo que nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva". Lo que no ha hecho el presidente del Gobierno es fijar cómo pretende liderar esa regeneración democrática ni si lo hará a través de, por ejemplo, un paquete de reformas legislativas o convocando a los partidos políticos.

"La movilización social ha influido decisivamente"

"Lo importante, lo verdaderamente trascendente, es que queremos agradecer de corazón las muestras de solidaridad y de empatía que hemos recibido, de todos los ámbitos sociales. Lógicamente, me van a permitir un agradecimiento especial a mi querido Partido Socialista. En todo caso, gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi reflexión y que vuelvo a agradecer, quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido", explicó el presidente del Gobierno, al que impactaron especialmente las imágenes de miles de simpatizantes en las puertas de Ferraz a lo largo del sábado.

El jefe del Ejecutivo no se comunicó a lo largo de estos días ni con su equipo más cercano, por eso en Ferraz se decidió hacer un ejercicio de fuerza sin precedentes para que el presidente sintiera todo el calor de su partido. "Presidente, merece la pena que ganen los buenos", lanzó su número dos en el Gobierno y en el partido, María Jesús Montero. A lo largo de estos días también le mandaron innumerables mensajes, que él solo contestaba con algún emoticono cariñoso.

De hecho, Sánchez convocó en el Palacio de La Moncloa antes de la comparecencia a sus personas de máxima confianza para contarles la decisión: Montero, Félix Bolaños (ministro de Justicia y Presidencia) y Santos Cerdán (secretario de Organización del partido).

"Hoy le pido a la sociedad que volvamos a ser ejemplo"

Ahora la vista está puesta en qué tipo de regeneración va a intentar el líder socialista. Sánchez apostó por "una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio: Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango coloniza impunemente la vida política, la vida pública, contaminados de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. Apelo, en consecuencia, a la conciencia colectiva de la sociedad española. Una sociedad que, desde el acuerdo generoso, supo sobreponerse a las terribles y profundas heridas del peor de sus pasados".

Para añadir al hilo: "Una sociedad que consiguió vencer de manera ejemplar todos los desafíos democráticos que sufrió, que superó con éxito una pandemia, que pese al difícil contexto geopolítico que sufrimos con guerras en Oriente Medio y en Ucrania, vive un muy buen momento económico y respira paz social. Una sociedad que asombró al mundo por su aceptación entusiasta de los derechos y las libertades, pasando de ser un país oscuro a un referente internacional de libertades y de democracia, de progreso y de convivencia.".

Con esta idea además: "Hoy pido a la sociedad española que volvamos a ser ejemplo, inspiración para un mundo convulso y herido. Porque los males que nos aquejan no son ni mucho menos exclusivos de España. Forman parte de un movimiento reaccionario mundial que aspira a imponer su agenda regresiva mediante la difamación y la falsedad, el odio y la apelación a miedos y amenazas que no se corresponden ni con la ciencia ni con la racionalidad. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible: mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías, que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno".

"No obedece a ningún cálculo político"

Además, quiso lanzar una serie de reflexiones: "Sé que la carta que les envié pudo desconcertar, porque no obedece a ningún cálculo político. Y es cierto. Soy consciente de que he mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible. He reconocido ante quienes buscan quebrarme, no por quien soy, sino por lo que represento; que duele vivir esta situación, que no deseo a nadie. También porque sea cual sea nuestro oficio, nuestra responsabilidad laboral, vivimos en una sociedad donde solo se nos enseña y se nos exige mantener la marcha a toda costa. Pero hay veces en que la única forma de avanzar es detenerse, reflexionar y decidir con claridad por dónde queremos caminar".

Para explicar :"He actuado desde una convicción clara. O decimos basta o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro condenándonos como país. Es cierto que he dado este paso por motivos personales, pero son motivos que todo el mundo puede entender y sentir como propios, porque responden a valores troncales de una sociedad solidaria y familiar como es la española. Porque esto no es una cuestión ideológica. Estamos hablando de respeto, de dignidad, de principios que van mucho más allá de las opiniones políticas y que nos definen como sociedad. Esto nada tiene que ver con el legítimo debate entre opciones políticas. Tiene que ver con las reglas del juego".

Sánchez remarcó en la escalinata de La Moncloa: "Si, en definitiva, permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. Exigir resistencia incondicional a los líderes objeto de esa estrategia es poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Y confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias".

Una comparecencia en la que quiso poner sobre la mesa además: "Si permitimos que las mentiras más groseras sustituyan el debate respetuoso y racional basado en evidencias, entonces no merece la pena. Por muy alto que sea, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta, y ver cómo se intenta destruir su dignidad sin el más mínimo fundamento. Tal y como les anuncié, necesitaba parar y reflexionar sobre todo ello".

El PSOE respira: "Trabajará con más fuerza"

La decisión ha supuesto un alivio total del PSOE, que ha vivido con auténtico vértigo estas horas y con la sensación extendida de que el líder acabaría marchándose. Por eso, en los despachos de La Moncloa, de Ferraz y de las sedes federales ha habido aplausos, abrazos, gritos y hasta lágrimas al escuchar que Sánchez se mantiene fuerte en su puesto.

Para la dirección socialista, Sánchez manda un mensaje muy potente: "El presidente no cede ante la presión, los bulos y el acoso. Trabajará con más fuerza por un país mejor. Ojalá todo el mundo reflexione sobre sus palabras. Se lo deben, se lo debemos a España. Merece la pena". Con otra idea: "Ahora el interpelado es el PP. ¿Quieren un país que debata de todo con calma? Vamos a ello. Pero tienen que sumarse. Tenemos mucho que hacer".