Menos dramas y más política

El gran objetivo del drama es que el patio de butacas quede hipnotizado por la gravedad de todo lo que le ocurre al protagonista. Y que, en la última fila del gallinero, se medite sobre la profundidad de lo que se está desarrollando sobre el escenario. El actor principal suele perseguir un ideal que nos remueve por dentro. A veces, como en la tragedia, el protagonista muere. Pero también puede haber un final feliz. El protagonista se sobrepone a todo y gana, aunque ya no parecería el de antes, se ha transformado en otra persona. La comedia, en cambio, está asociada a la carcajada. Nos descubre el lado ridículo y absurdo de nuestra existencia a partir de historias sencillas y cotidianas. El objetivo es que el público pase un buen rato y, por eso, el telón cae sobre el escenario entre risas porque nadie se ha tomado nada en serio. ¿Pedro Sánchez ha protagonizado un drama o una comedia? Depende. Si te consideras de izquierdas, sería un drama. Si eres de derechas, una comedia.

“Esto no es cómico, es trágico”, ha resumido el este lunes Alberto Núñez Feijóo. “España necesita un nuevo Gobierno –ha añadido– y no el cambio de régimen que quiere colar por detrás de toda esta obra de teatro". José María Aznar ha acusado a Pedro Sánchez de convertir La Moncloa en el escenario de una "comedia de caudillismo lacrimógena". Pere Aragonès ha censurado desde Barcelona la "comedia de cinco días" protagonizada por el presidente del Gobierno y se ha preguntado si habría procedido igual si no hubiera campaña electoral en Cataluña. Ha resuelto que Sánchez ha protagonizado "una sobreactuación absolutamente desproporcionada" y alertado de que en la política "no todo vale". Aitor Esteban es más de series y se ha limitado a decir que "lo mejor que se puede decir es que este episodio se ha acabado", lo cual explica por qué el PNV siempre acaba ganando juegue donde juegue. Y Yolanda Díaz, tras apelar a la "serenidad", ha planteado "quitarle melodrama a la política" después de cinco días esperando con el alma en un puño la decisión del líder socialista. ¿Melodrama?

España posee, posiblemente, al creador más melodramático del planeta, Pedro Almodóvar. El cineasta, gran admirador del otro gran maestro clásico del género, Douglas Sirk, revitalizó el melodrama hasta convertirlo en obras de arte como Todo sobre mi madre, que acaba de cumplir 25 años. El melodrama es muy popular porque se centra en conflictos emocionales intensos y presenta a personajes arquetípicos en los que hay heroínas y villanos perfectos. El bien y el mal. Y suele ganar el bien. La canción Puro teatro ponía fin a Mujeres al borde de un ataque de nervios, la comedia melodramática que consagró al cineasta en todo el mundo. “Perdona que no te crea / Me parece que es teatro”, vocaliza dramáticamente La Lupe. La máquina del fango funcionaba este lunes a todo trapo, como si alguien hubiera llenado el depósito hasta los topes: otra vez las 40 maletas de Delcy en Barajas, la certeza de que vamos a un cambio de régimen, las saunas del padre de Begoña, la inminente purga de jueces no afectos, una excarcelación masiva de etarras, los móviles de Moncloa en poder de Mohamed VI… pues eso Pedro, manos a la obra, que no parezca que todo ha sido teatro.