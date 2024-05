Esquerra en el rincón de pensar

“El procés es una cicatriz que está fresca”, dice un político del entorno de Esquerra que, en medio del habitual desconcierto que se produce cuando un partido se pega un batacazo, considera que hace falta tiempo para meditar, aunque en la dirección no sean todos de la misma opinión. “No han pasado ni tres días. Las decisiones importantes hay que tomarlas en frío, es preciso esperar, darles espacio, no agobiar”, insisten desde el PSC.

Enviar a ERC al rincón de pensar como quiere Puigdemont no parece la mejor idea. Ese rincón de cara a la pared que una vez estuvo de moda para hacer reflexionar a los niños que han hecho algo mal está descartado hoy en día porque genera resentimiento y humillación. Justo lo que no precisa Esquerra en este momento.

El líder de Junts insinúa que acusará de traidores a los de Junqueras como se atrevan a facilitar un gobierno con Salvador Illa de president. Tratar con condescendencia al partido que necesitas para intentar una investidura a la desesperada, al más puro estilo Feijóo en septiembre pasado, sirve para seguir alimentando al voto independentista persistente. Ese votante que se niega a admitir que fue engañado y que el paraíso prometido no existe. “Sería reconocer que fuiste lo suficientemente inocente como para confiar en que el mundo extendería una alfombra roja a Cataluña para recibirla como una nación independiente. Algunos lo han hecho pero todavía hay muchos que se aferran a Puigdemont porque mantiene viva la llama de esa falacia”, afirma un socialista catalán.

La última palabra a medio plazo la tiene Esquerra, que ha demostrado más coraje y valentía que el líder de Junts. Resulta lícito que Oriol Junqueras quiera continuar en la dirección del partido. Ante el adiós de Aragonés, la carta que ha escrito dirigiéndose a la ciudadanía de izquierdas, “hablen la lengua que hablen”, está en su derecho a querer trascender a su propia militancia, coincidiendo con que una facción de los suyos pide su cabeza. La llave de la gobernabilidad está en su bolsillo y ese poder hay que dosificarlo.

Repetir elecciones es una posibilidad que seguramente no beneficiaría a Esquerra porque podría perder aún más escaños. Una segunda vuelta podría dar más votos a Junts y al PSC. La presidencia del Parlament es un jugoso puesto para negociar. Aunque los socialistas defienden que no será moneda de cambio, hasta el 10 de junio quedan muchos días para cerrar su composición. Un presidente de ERC para dirigir la cámara catalana es una tentación.

Sin embargo, la mala relación entre Junqueras y Miquel Iceta siempre sale a relucir cuando se habla de llegar a acuerdos. Dicen que Junqueras no perdona que no fuera a visitarlo a la cárcel nadie del PSC. Sobran evidencias históricas de cómo pasar por alto los agravios cuando el objetivo final lo requiere. Hasta la lectura de que Esquerra ha perdido votos por su apoyo a Sánchez bien podría mutar hacía Puigdemont. Y señalar con un argumentario bien construido al señor que huyó en el maletero, que aseguró que dimitiría si no ganaba las elecciones y que ahora amenaza con quedarse con el electorado soberanista y dejar todo lo que pueda a ERC en el rincón de pensar.