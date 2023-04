Sandra Gómez: "Feijóo no sabe cómo se llama la Comunitat Valenciana, no lo dice bien ni en castellano"

Por un puñado de votos. Así podría titularse el western electoral en la ciudad de València el próximo 28 de mayo. Un concejal arriba o abajo puede dar la victoria o el hundimiento a los bloques progresista y de derechas. Pero Sandra Gómez está convencida de que al final habrá un gobierno de izquierdas con ella como alcaldesa.

Gómez (València, 1985) cree que es el momento de que una mujer del PSOE coja las riendas del Ayuntamiento de la capital para dar empuje y aprovechar el momento que vive la urbe. En su cabeza tiene impulsar, por ejemplo, una ordenanza para abolir la prostitución y lograr un gran pacto de corresponsabilidad. Sabiendo que el gran reto de la siguiente legislatura será la vivienda, con un mercado que expulsa a los jóvenes y que ve los barrios como un mapa furibundo para subir los alquileres. Promete un parque de viviendas y poner coto a los especuladores. Es la hora, avisa también, de que la urbe se convierta en la gran capital del arco mediterráneo.

¿Qué va a pasar el 28M?

Habrá un gobierno progresista liderado por el PSOE.

Las encuestas señalan casi un empate entre bloques, ¿serán decisivas estas semanas de campaña?

Hay un porcentaje de indecisos, además la mayoría es favorable para el PSOE. Va a ser muy importante la movilización. Pero todas nuestras encuestas nos vienen a decir que la única fuerza de la izquierda que sube y tiene una tendencia creciente es el PSOE. Somos la única garantía de que haya un gobierno progresista tanto en la ciudad como en la comunidad.

Señala esa tendencia creciente para el PSPV, eso significaría que es decreciente para el alcalde, Joan Ribó. ¿Está quemado?

Es necesario un relevo. Quiero construir la València del futuro desde la València que hemos hecho en estos ocho años. Pero la ciudad necesita hoy por hoy un liderazgo que tenga las ganas de poner a València en el momento que vive y que dé certezas. Cuando la gente coja la papeleta del PSOE estará votando a Sandra Gómez para ser alcaldesa. Y en el otro lado de la izquierda no existe esa certeza, porque no son pocas las declaraciones que se han hecho que llevan a la incertidumbre de que Ribó no aguantaría como alcalde los cuatro años. Hace falta, además, un proyecto de mayorías donde cualquier persona se sienta cómoda porque no pertenecemos a ningún proyecto político sectario que divida ni confronte.

València es la gran pieza que quieren los dos grandes partidos a nivel nacional esa noche. ¿Le lleva a tener más presión?

Es normal porque la Comunitat Valenciana es el modelo que quiere tumbar el PP porque no pueden argumentar contra él. Se ha demostrado que con más derechos y protección social se puede ser también un modelo económicamente más próspero. Hemos pasado de ser la capital de los grandes eventos donde anidaban los procesos de corrupción del PP y el desmantelamiento de los servicios públicos a ser hoy la ciudad y la comunidad con más capacidad de atracción de empresas que generan empleo. Nos está llevando a nuestro mejor momento económico. Somos un modelo que ha demostrado que, con seguridad jurídica y con estabilidad política y diálogo social, es más atractivo para las empresas que cualquier fórmula del PP. La Comunitat Valenciana es el modelo a derribar por el PP, por eso ha puesto su foco, porque estamos demostrando que se puede gobernar mejor.

Madrid es el gran ejemplo de ciudad para el PP; ¿en qué se diferencia con València?

El otro día vino Ayuso y habló de que la Comunitat Valenciana tenía que volver a recuperar ese ‘eje de la prosperidad’ que representaba en su día junto a Madrid y Baleares. Tenemos que recordar quiénes eran los personajes que firmaron ese pacto: Paco Camps (actualmente acusado en numerosos casos de corrupción e inmerso en la pieza valenciana de Gürtel), Esperanza Aguirre (se han demostrado las vinculaciones de su Gobierno con casos de corrupción) y Jaume Matas (condenado en diferentes causas judiciales). El único verdadero eje que existía era la Gürtel. Se estableció una estructura que aprovechaba la influencia de poder en los ámbitos territoriales para luego financiar en el ámbito nacional del PP. Les tenemos que decir que eso es un pasado del que afortunadamente la Comunitat Valenciana ha pasado página y no queremos volver. Hoy estamos mejor que hace ocho años.

De ser una ciudad que lideraba las tasas de desempleo, ahora lideramos las tasas de generación de empleo. En marzo, el desempleo bajó un 0,72% en València, mientras que en Madrid subió un 0,65%. El que no es ejemplo de gestión económica es Almeida. Tenemos una deuda por habitante de 300 euros aproximadamente mientras que Madrid está casi en los 700. Hemos cerrado el presupuesto de 2022 con un superávit de 90 millones, mientras que Madrid ha tenido un déficit de 350 millones. Ni tienen un buen modelo económico para el sector privado ni una buena gestión de las deudas públicas. Y representan un modelo de desmantelamiento. Y propongo ser la capital del arco mediterráneo en atracción de empresas con impacto positivo y con base tecnológica.

¿Ganarle a Barcelona en ese sentido?

Sí, sí, totalmente. El Financial Times ha publicado un artículo que habla sobre el buen momento que vive València y que hay empuje. Cuando recordamos los artículos que se escribían durante los años del PP eran todo lo contrario, de que la comunidad y la ciudad, citando literalmente, se habían convertido en el paradigma de la corrupción y en una especie de orgía de despilfarro con mala gestión de las entidades financieras y de los caudales públicos. Ahí están las dos comunidades. Almeida ha hablado mal de nuestra ciudad, aplaudido por los candidatos. Nunca hablaré mal de otra ciudad, pero lo mejor que le puede pasar a Madrid es que haya una alcaldesa socialista, Reyes Maroto.

Almeida estuvo en las Fallas y prometió una mascletà en Madrid para celebrar una victoria de María José Catalá. ¿Es apropiación cultural?

Si fuera él, me preocuparía de ver si puede celebrar la suya.

¿Qué representa María José Catalá?

En primer lugar, el pasado de la corrupción del PP. Ella fue la portavoz de esos gobiernos de los que hablaba. Formaba parte de la estructura en la que anidó la corrupción. Tanto es así, que ella tiene en su equipo como asesores personas vinculadas a tramas de corrupción como la sobrina de Rita Barberá. Es el PP putrefacto del que tanto se ha escrito y hablado, de los dirigentes del PP que decían que les había tocado la lotería. En segundo lugar, ella fue Ayuso antes de que existiera Ayuso, en el sentido del desmantelamiento de los servicios públicos. Fue la consellera de Educación que degradó la educación pública. Quitó las becas de comedor y recomendaba a los padres llevarse un tupper al colegio. Y puso una cuota por utilizar el microondas. Eso es lo que representa. Puso las tasas universitarias más altas. Y fue la consellera de Empleo, es la candidata del paro, con las tasas más altas de la historia. Y en tercer lugar: es una derecha muy desacomplejada, muy cercana a Vox.

¿Ella gobernaría tranquilamente con Vox y le daría una Vicealcaldía?

Sin ningún tipo de duda. Pero como sabe que el modelo de Castilla y León no tiene muy buena prensa pues evita decirlo. En 2019 en las entrevistas presumía de que representaba una derecha más feroz que la de Vox. Se sentiría muy cómoda porque es su espacio político natural. Y fue la consellera que privatizó la VIU.

Ustedes están denunciando que se privatizó la universidad y se vendió….

A un grupo de comunicación por un precio muy por debajo del mercado, como se ha demostrado en informes. El anterior rector de la VIU tuvo que ir al notario para plasmar por escrito irregularidades con respecto al proceso de venta. Y ella actualmente es profesora allí. No ha dicho ni qué cobra ni en calidad de qué es..

Catalá defiende que huele “a cambio” València. ¿Lo siente así?

Sí, va a haber una alcaldesa socialista. Pero la realidad es que la gente recuerda muy bien lo que hizo en esta Comunidad. No han sido capaces de articular un modelo. Lo único que saben decir es que son unas elecciones como un plebiscito a Pedro Sánchez. Las encaran como unas nacionales y eso les penaliza en las urnas. Además, es una paracaidista, fue alcaldesa de otro municipio.

Les acusan de haber dejado de invertir 800 millones de euros en los barrios.

Esas son las típicas mentiras e intoxicaciones de la derecha. La realidad es que en lo que va de año hemos autorizado más de cien millones de euros en inversiones en barrios, diez veces más que los que ellos invirtieron en 2014. Y tenemos el presupuesto más alto en inversión pública de 300 millones, que esperamos poder ejecutar en su gran mayoría hasta diciembre de 2023.

También denuncia la oposición que ha enviado miles de cartas sobre obras en la ciudad con fines electoralistas.

Son intoxicaciones del PP. Cuando hacemos una obra, se informa del inicio de la misma y las calles que se van a ver afectadas. No tiene más importancia, se ha informado a los ciudadanos. Es una pataleta de los que no trabajan. Ellos sí han iniciado una campaña de intoxicación, han enviado misivas a toda la comunidad con información tóxica y falsa sobre el presidente de la Generalitat. Me gustaría saber cómo la han pagado, como no está firmada por ellos no irá en sus gastos de campaña. Hay una mala praxis, como nos tiene acostumbrados el PP, ligada a financiación ilegal.

Hay preocupación entre barones y candidatos de su partido sobre los partidos a su izquierda, También hay fragmentación en València. ¿Teme que eso lleve a perder la Alcaldía?

No, porque el PSOE es un partido lo suficientemente de mayorías para que cualquier persona se sienta cómoda. Aquí hay un valor seguro, esta es la casa de todas las personas que quieran estabilidad, seguridad y certezas con una mirada progresista. Podemos abarcar un ámbito muy amplio. Hay que explicar a todo el mundo que esta es una casa donde ningún voto se va a perder.

Joan Ribó estuvo en el acto de presentación de Yolanda Díaz como candidata con Sumar a las generales. ¿Beneficia que el alcalde esté cerca de ella para movilizar a la izquierda o puede perjudicar al PSOE?

Me sorprendió que en plenas elecciones municipales y autonómicas Compromís, que dice ser de corte nacionalista, se vaya a hacer campaña a Madrid para unas generales. Tenemos aquí una responsabilidad muy importante: revalidar un Gobierno progresista. Nuestro foco tiene que estar en las elecciones municipales. No preocupa a la mayoría de valencianos en qué coalición van a ir Ribó, Pablo Iglesias y Yolanda Díaz en las nacionales. Estoy muy centrada en las locales y autonómicas Todo mi esfuerzo político está en mi ciudad.

Hay muchas Españas políticas, no lo que pasa en Madrid pasa en toda España. ¿El ruido nacional con la división de Díaz y Podemos o con la reforma de la le del 'sólo sí es sí' afectará en València?

Afecta mucho más que el candidato de Vox haya sido condenado por violencia de género. Y era un cargo designado por el PP. Eso es lo que representa actualmente la derecha. Si fuera un candidato en Madrid, ¿podría serlo? La presión de los medios le pondría muy difícil su camino. Es importante que se vea lo que representan los partidos nacionales en sus territorios.

La Comunitat Valenciana ha estado inmersa en la guerra del agua. Al final se impuso el criterio de Teresa Ribera y de Emiliano García-Page, ¿puede influir también en la contienda?

Lo ha explicado bien el presidente de la Generalitat. Él es un buen ejemplo de que representa realmente, desde la lealtad, a su territorio. Ha tenido una posición firme y clara de defensa de los intereses valencianos. Es el candidato que tiene un proyecto territorial más claro y definido y con una voz totalmente valenciana.

Feijóo está yendo mucho a València, ¿qué le parece cómo líder de la oposición?

Como en el resto de España, en la Comunitat Valenciana el señor Feijóo ha demostrado los errores y las carencias de las que adolece. Está bastante incapacitado para ser, ni más ni menos, presidente del Gobierno. A nosotros nos llamó Costa Dorada. Es incapaz, en los discursos que he escuchado, de decir Comunitat Valenciana. Nos llama Comunidad de Valencia, eso no existe. No sabe ni cómo nos llamamos. En castellano es Comunidad Valenciana, es que no lo dice ni bien en castellano. Cuando ha venido, ha sido incapaz de presentar un modelo propio y definido de lo que representa el PP para la Comunidad. Va a los sitios con el que hay que echar a Sánchez, pero sin nada más detrás, es un partido a la contra. Bueno, a favor de los suyos. Hay una alianza de toda la derecha mediática, política y económica para que haya un cambio de gobierno en la Comunidad y en València. Han puesto el foco para echarnos y para que gobiernen los suyos para ellos. Casi van con un dopaje mediático de ayudas y alianzas con poderes que no deberían interferir. Lo digo desde el respeto a los medios y al sector empresarial y privado.

Si el 17 de junio Sandra Gómez coge el bastón de mando, ¿qué aprobará en el primer Pleno?

Quiero ser una alcaldesa de mirada larga, no efectista o de titular de prensa. Quiero dar certezas, voy a ser alcaldesa de la ciudad. No me voy a ir a ningún sitio. Cualquier valenciano se va a sentir cómodo. Y con empuje y fuerza. Es verdad que hay una serie de cuestiones con nuestros socios de gobierno que sí quiero impulsar.

¿Cuáles?

Por ejemplo, la ordenanza para abolir la prostitución. Tenemos clara nuestra postura abolicionista, pero no hemos conseguido un acuerdo con nuestros socios de gobierno porque son más partidarios de regular. En segundo lugar: un primer pacto local para la corresponsabilidad. Queremos que los cuidados sean públicos y no dependan del ámbito privado.

Habla del momento de la ciudad, del artículo en Financial Times. Pero esto tiene una ‘cara b’: la subida de los precios de la vivienda y el problema de los apartamentos turísticos. ¿Qué va a hacer? ¿Y le gustaría que se pusieran de acuerdo los socios de investidura para sacar en el Congreso la ley de vivienda?

Tengo muy claro que el principal reto que vamos a tener en la próxima legislatura es la vivienda. Hay un encarecimiento de la compraventa y del alquiler. Eso es muy peligroso porque hay una generación entera que no ha tenido la oportunidad de comprar y que no puede alquilar porque tiene que dedicar novecientos o mil euros al mes. No es sólo injusto, sino que no es favorecedor para los intereses de la ciudad si expulsamos a la generación más joven. Eso sería expulsar al futuro. Queremos en primer lugar que haya un parque público de vivienda, que se genere de forma ágil y rápida. Y la segunda pata es poner las cosas muy difíciles a quienes ven nuestra ciudad como el mapa para hacer negocios.

Durante estos años, València se está convirtiendo también en un referente para el colectivo LGTBi. ¿Están en peligro los derechos si gobiernan PP con Vox?

Sin duda, ya lo han dicho abiertamente. Como PSOE hemos conseguido traer la sede de los Gay Games, que fomentan la diversidad en el deporte, que es un ámbito muy complicado. Se celebran en 2026. La derecha lo ha dicho: si ellos gobierna, desistirán de la candidatura. Qué retroceso, una ciudad que renunciara internacionalmente a eso. ¡Qué imagen más nefasta!

La València de Sandra Gómez…

Para ir a comer una paella: Casa Carmela.

Para ver un amanecer: la playa de las Arenas o la de la Malvarrosa.

Para perderse y que no te ve nadie: El Saler.

Para tener una cita: La Albufera.

Para ir a leer un libro: En el río Turia.

Para salir a correr: También el río Turia.