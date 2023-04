Yolanda Díaz: "No soy de nadie, estamos cansadas de tutelas"

14:16 h

"Creo que la política de verdad es otra cosa, la política es honestidad", afirma Yolanda Díaz que defiende que "la política de verdad es convicción y es compromiso". "En mi casa me enseñaron que no había que elegir entre la libertad y la igualdad. Y por eso estoy hoy aquí", defiende.

Díaz explica que siempre ha dicho que tomaría una decisión después de escuchar al país: "Os aseguro que he hecho una reflexión profunda y he tenido muchas dudas". "Soy muy consciente de que esto no es una cosa mía. He aprendido en mi casa que la política no es una cuestión personal", explica.

"Y tengo que confesarlo: he sentido que podía ser útil a mi país, útil a nuestra gente. Por eso voy a dar un paso adelante. Quiero ser la primera presidenta de mi país, la primera presidenta de España. Es la hora de que seamos las protagonistas de la historia. La España de las mujeres es imparable", defiende Díaz que confirma así su paso adelante y su candidatura.

"Hoy es más necesaria que nunca esta corriente de energía a favor de nuestro país. Siempre a favor. Así han comenzado siempre las grandes transformaciones de la historia: de la mano de una esperanza colectiva", concluye Díaz.