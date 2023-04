Yolanda Díaz ignora a Podemos y da un paso al frente: "Quiero ser la primera presidenta de mi país"

Es oficial. Yolanda Díaz quiere ser "la próxima presidenta de España". La vicepresidenta segunda del Gobierno ha manifestado este domingo que da "un paso adelante" con un discurso en clave electoral y feminista: "Es la hora de que seamos las protagonistas de la historia. La España de las mujeres es imparable", ha asegurado, en un discurso lleno de referencias al trabajo del Gobierno de coalición y reivindicaciones a la "política útil", pero sin mención a Podemos tras la pugna abierta con su cúpula, que se ha ausentado del evento.

Pese a que Díaz ha insistido durante todo el proceso de escucha que Sumar no iba "de partidos", la vicepresidenta sí les ha dado protagonismo este domingo ya desde el primer momento. Pasadas las 12 de la mañana, ha entrado en el histórico pabellón del Estudiantes aclamada por gritos de "presidenta" escoltada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García.

Nada más comenzar el discurso ha agradecido, uno por uno, a los representantes políticos que han acudido . Desde Colau (comunes), pasando por Joan Ribó (Compromís), Alberto Garzón (IU), Enrique Santiago (PCE), García y Rita Maestre (Más Madrid), Íñigo Errejón (Más País) y Juantxo López de Uralde (Alianza Verde), entre otros. "A todas las formaciones políticas que nos acompañáis, representáis lo mejor de nuestro país, un país diverso. Gracias por estar aquí", ha lanzado.

De esa manera, la dirigente gallega hacía constar la ausencia de la dirección de Podemos —aunque sin mencionarlos de manera expresa— frente a la quincena de formaciones que sí han estado presentes. Los morados exigían como condición para acudir a la presentación que Díaz se comprometiese por escrito a realizar primarias abiertas, pero la líder de Sumar lo rechazó y emplazó a negociar colectivamente. Y aunque la fotografía de unidad que quería exhibir la titular de Trabajo este domingo no ha sido posible, ambas partes aseguran que la negociación no está rota.

Díaz ha reivindicado su propio legado ante a las "tutelas" que soporta por "el hecho de ser mujer. "No soy de nadie", ha lanzado."Parece que aún hoy debemos llevar un 'de' pegado a nuestro nombre, para marcar nuestras adhesiones y nuestras deudas. Estamos cansadas de tutelas, de ser ninguneadas. Muy cansadas". La gallega ha hecho una encendida defensa de su trabajo al frente del ministerio con logros como la subida del Salario Mínimo o la reforma laboral, muy aplaudidas por los 3.000 asistentes al evento.

Asimismo, también ha admitido que ha sentido "dudas" durante el proceso. "He hecho una reflexión profunda y he tenido muchas dudas. Creo que no es malo dudar antes de decidir, para luego apostar con determinación". En ese sentido, ha asegurado que el resultado ha venido tras “una gran reflexión colectiva": "Me ha permitido pulsar el país, conocer de primera mano si la propuesta de Sumar tenía sentido", ha explicado.

La vicepresidenta ha reivindicado también la política desde sus raíces: "Soy muy consciente de que esto no es una cosa mía. He aprendido en mi casa que la política no es una cuestión personal. Hoy es más necesaria que nunca esta corriente de energía a favor de nuestro país. Siempre a favor. Así han comenzado siempre las grandes transformaciones de la historia: de la mano de una esperanza colectiva", ha zanjado.

Aquí puedes leer la intervención íntegra de Yolanda Díaz: